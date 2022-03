TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Chôn xác chủ nợ ở nghĩa địa để phi tang; bắt được nghi phạm giết cha rồi trốn vào rừng

Chôn xác chủ nợ ở nghĩa địa để phi tang

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 2/3, Công an Bình Định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Công Nhật (36 tuổi, cùng ngụ huyện Phù Mỹ) về hành vi Giết người.

Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định, cho biết khác với lời khai ban đầu, ông Nhật thừa nhận đã kéo xác chủ nợ chôn ở một nghĩa địa gần nhà trên địa bàn xã Mỹ Cát, huyện Phù Mỹ.

Một chủ nợ nghi bị ném xuống biển mất tích

Vài ngày trước, người dân tình cờ phát hiện ngôi mộ mới có nhiều dấu hiệu bất thường tại một nghĩa địa ở xã Mỹ Cát, huyện Phù Mỹ. Từ lâu, địa phương nghiêm cấm chôn cất người chết khu vực này nên khi phát hiện có ngôi mộ mới, người dân đã trình báo cơ quan chức năng.

Thân nhân gia đình nạn nhân đến hiện trường khai quật ngôi mộ này và xác định đây là thi thể ông Phan Văn Dũng (34 tuổi).

Theo hồ sơ, sáng 6/1, ông Dũng nhiều lần đến nhà ông Nhật để đòi nợ 28 triệu đồng nhưng bất thành. Chiều cùng ngày, ông Dũng ra bến thuyền An Mỹ huyện Phù Mỹ thì phát hiện có ông Nhật ở đây nên xảy ra ẩu đả.

Khai với cảnh sát, ông Nhật thừa nhận do mâu thuẫn trong giải quyết nợ nần đã xô ngã ông Dũng bất tỉnh. Thấy nạn nhân không tỉnh lại, ông này từng khai gian dối với cảnh sát là dùng thuyền máy chở đi ném xác ở cửa biển Đề Gi, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát (Bình Định).

Sau đó, Nhật đi đánh cá ở vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu, mới về địa phương vào giữa tháng 2 vừa qua thì bị cảnh sát triệu tập.

Bắt giữ nghi phạm dùng rựa giết cha rồi trốn vào rừng sâu

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 2/3, thông tin từ Công an huyện Lệ Thuỷ (tỉnh Quảng Bình) cho biết, lực lượng chức năng đã bắt được Nguyễn Văn Minh (SN 1988) - nghi phạm dùng rựa giết cha xảy ra ở thôn Lai Xá, xã Sơn Thuỷ (huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình) khi đối tượng này đang lẩn trốn trong rừng.

Nguyễn Văn Minh (SN 1988, nghi phạm dùng rựa giết cha) tại cơ quan công an. Ảnh: CTV

Trước đó, vào lúc 20 giờ ngày 26/2, nghi phạm Nguyễn Văn Minh (SN 1988, ở thôn Lại Xá, xã Sơn Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình) được cho là có hành vi dùng rựa sát hại cha ruột là ông Nguyễn Xuân D. (SN 1955, ở thôn Lại Xá, xã Sơn Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình).



Nguyễn Văn Minh sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường, nạn nhân Nguyễn Xuân D. được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Nhận được thông tin, cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường và đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Công an tỉnh Quảng Bình cũng đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ để truy tìm nghi phạm Nguyễn Văn Minh.

Nam thanh niên trộm 250 triệu đồng của dì để đi hát karaoke, “boa” đậm cho “em út”

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 2/3, Công an quận Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Hoàng Giang (SN 1998, trú TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) về tội "Trộm cắp tài sản".

Theo đó, ngày 16/2, chị Lê Thị Mỹ Tường (39 tuổi, trú phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) đến cơ quan công an trình báo về việc nhà chị bị kẻ gian đột nhập, trộm 250 triệu đồng.

Điều tra khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện điều lạ là trong nhà có nhiều tài sản giá trị nhưng chỉ mất số tiền trên, không có dấu vết cạy phá.

Tiếp tục xác minh người thân, người quen, Đội CSHS Công an quận Thanh Khê nghi vấn Giang, là cháu gọi chị Tường bằng dì, ở chung với dì gần đây nhưng đột ngột mất tích. Qua làm việc với gia đình, Công an quận Thanh Khê biết Giang rất mê karaoke và thường "thưởng" cho nữ tiếp viên karaoke rất đậm.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Hoàng Giang. Ảnh: CACC

Đến rạng sáng 24/2, lực lượng chức năng bắt quả tang Giang đang hát karaoke tại quán S.H (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Tại cơ quan điều tra, Giang thừa nhận đã trộm 250 triệu đồng của dì vào trưa 16/2. Sau khi trộm tiền, Giang đón taxi về huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên - Huế) thuê khách sạn nghỉ. Giang đến hiệu vàng gần đó mua 1 dây chuyền vàng, 1 lắc tay, 1 nhẫn vàng cùng áo quần hàng hiệu đắt tiền.

Sau khi "lên đồ", Giang ngày nào cũng vào các quán karaoke trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế để hát cùng với nhiều "em út" và "boa" rất sộp.

Đến khi bị bắt, Giang chỉ còn lại 15 triệu đồng, 1 dây chuyền, 1 lắc và 1 nhẫn vàng.

Bắt 12 đối tượng trong vụ hỗn chiến, nổ súng rúng động Biên Hoà

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 2/3, Công an TP.Biên Hoà cho biết, đang tạm giữ 12 đối tượng của 2 nhóm trong vụ xô xát có tiếng nổ gần ngã tư Tân Phong.

Họ gồm: Dương Quang Hà (Hà Lép, SN 1988); Bùi Ngọc Trí (Tí, SN 1993); Phạm Thanh Tuấn (Cuội, SN 1991); Trần Văn Chiến (SN 1999); Nguyễn Tấn Sang, (SN 1992); Đinh Hoàng Thạch (SN 1996); Lại Văn Lương (SN 1985); Lìu Hinh Quyên (SN 2002); Dương Thị Mai Phương (SN 2004); Nguyễn Thị Thanh Thảo (SN 2000); Trịnh Thị Thúy Nga (SN 2004) và K Thị Mỹ Linh (SN 2000).

12 người trong 2 nhóm bị công an tạm giữ sau vụ nổ súng hỗn chiến. Nguồn: NLĐO

Bước đầu điều tra công an làm rõ, ngày 28/2, tại quán ăn ở khu phố 7, phường Thống Nhất, TP.Biên Hoà có xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt và xô xát đánh nhau giữa Nguyễn Tấn Sang (bạn gái của Hoàng Văn Danh, SN 1991) và K Thị Mỹ Linh (bạn gái của Nguyễn Thanh Tuấn).



Sau vụ ẩu đả, Danh gọi điện hẹn Tuấn đến khu vực gần ngã tư Tân Phong để đánh nhau. Tuấn rủ thêm nhiều bạn mang hung khí là dao tự chế đi trên hai ôtô đến điểm hẹn.

Nguồn: NLĐO

Đến hơn 9 giờ sáng 1/3, nhóm của Tuấn và nhóm của Danh tới khu vực gần ngã tư Tân Phong (Big C Tân Hiệp) giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, nhóm của Danh gồm 8 người, trong đó Hà, Trí mang theo dao, kiếm nhật, súng công cụ hỗ trợ xông vào hỗn chiến. Quá trình đánh nhau, nhóm của Danh đã nổ 10 phát súng. Hậu quả, Tuấn, Chiến bị thương do vết chém và đạn cao su bắn trúng.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ hơn 10 vỏ đạn, 1 viên đạn cao su, 3 dao tự chế, 1 tuýp sắt. Công an thành phố Biên Hòa cũng tạm giữ hai ôtô do nhóm Tuấn sử dụng chở đi đánh nhau.

Hiện, Công an thành phố Biên Hòa đang tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan còn lại để điều tra, làm rõ.

Bắt giữ phạm nhân mang án "giết người, cướp tài sản" bỏ trốn khỏi trại giam

Như Dân Việt đã thông tin: Bị kết án 13 năm tù về tội giết người, cướp tài sản, nhưng khi đang thi hành án tại Trại giam Quảng Ninh được 10 năm, phạm nhân Nguyễn Văn Hòa (SN 1991) đã bỏ trốn. Cơ quan công an sau đó đã phát lệnh truy nã đặc biệt đối với phạm nhân này.

Đối tượng Nguyễn Văn Hòa bị Công an xã Thống Nhất bắt giữ (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp). Nguồn: Zing

Theo thông tin từ Công an TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh sáng nay (2/3), Công an xã Thống Nhất vừa phát hiện, bắt giữ Nguyễn Văn Hòa (SN 1991, nơi đăng ký thường trú: xã Tân Hiệp, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang), là đối tượng bị truy nã đặc biệt về hành vi bỏ trốn khỏi nơi cải tạo.



Cụ thể, ngày 28/2, tại mỏ đá Công ty JUNJN thuộc thôn Khe Khoai, xã Thống Nhất, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, công an xã này phát hiện một đối tượng lang thang có nhiều đặc điểm nhận dạng giống đối tượng truy nã đặc biệt Nguyễn Văn Hòa.

Theo cơ quan công an, trước đó, Nguyễn Văn Hòa đã phạm tội giết người và cướp tài sản, năm 2012 bị tòa án nhân dân kết án 13 năm tù. Đối tượng Hòa đã thi hành án được 10 năm thì bỏ trốn.

Hiện Công an xã Thống Nhất, TP.Hạ Long đã tiến hành bàn giao đối tượng truy nã cho Trại giam Quảng Ninh để xử lý theo quy định của pháp luật.