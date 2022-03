TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Kết luận vụ ông Võ Hoàng Yên bị tố làm chết người khi chữa bệnh; dùng chân móc trộm ví

Cơ quan điều tra kết luận vụ ông Võ Hoàng Yên bị tố chữa bệnh gây chết người

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 1/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận cho biết, đã có thông báo về việc giải quyết tin báo tố giác tội phạm của bà Đỗ Thị Kim Cúc (phường Long Bình, TP.Thủ Đức, TP.HCM).

Trước đó, bà Đỗ Thị Kim Cúc tố cáo ông Võ Hoàng Yên làm chết người trong quá trình khám chữa bệnh tại cơ sở Hưng An Tự, huyện Tánh Linh.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tánh Linh quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến tố cáo ông Võ Hoàng Yên làm chết người trong quá trình chữa bệnh.

Kết quả điều tra cho thấy Cơ sở Hưng An Tự được cấp phép khám chữa bệnh từ 2013. Ông Võ Hoàng Yên là người có bằng Y sĩ chuyên nghiệp về Y học cổ truyền và được cấp phép hành nghề khám chữa bệnh. Việc khám chữa bệnh từ thiện của ông Yên tại Hưng An Tự trong hai ngày 16 và 17/11/2017 đã được UBND huyện Tánh Linh đồng ý.

Ngày 16/11/2017, bà Đỗ Thị Nở bị bệnh bướu cổ, được gia đình đưa đến cơ sở Hưng An Tự để khám. Sau đó, bà Nở có triệu chứng thở dốc, mất mạch và tử vong trên đường đi cấp cứu. Gia đình bà Nở không đồng ý khám nghiệm pháp y và mang thi thể đi hỏa thiêu.

Vì vậy, cơ quan chức năng không có cơ sở xác định nguyên nhân tử vong, không đủ yếu tố cấu thành tội "Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp" theo khoản 2, Điều Bộ luật Hình sự.

Do đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tánh Linh đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự và thông báo đến các cá nhân liên quan. Kết luận vụ việc cũng được Cơ quan CSĐT Công an huyện Tánh Linh gửi đến Viện KSND cùng cấp.

Trong khi đó, lãnh đạo Viện KSND huyện Tánh Linh cho biết, các cơ quan tố tụng địa phương nhận nhiều đơn tố giác đối với ông Võ Hoàng Yên. Hiện tại, các cơ quan chức năng huyện Tánh Linh đang xác minh, làm rõ từng vụ việc. Riêng đơn tố cáo của bà Đỗ Thị Kim Cúc vừa có kết quả.

Ông Võ Hoàng Yên tiếp tục được "minh oan" không lừa đảo chữa bệnh

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có thông báo về việc không khởi tố vụ án hình sự ông Võ Hoàng Yên lừa đảo, do không có căn cứ xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm hình sự.

Theo đó, một số cá nhân có đơn tố cáo ông Võ Hoàng Yên lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bằng thủ đoạn lừa dối khách hàng thông qua việc chữa bệnh nhưng không giảm mà còn nặng hơn, thu tiền điều trị, phát hiện năm 2001 tại TP.HCM.

Sau khi tiến hành xác minh, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự do không có căn cứ xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm hình sự.

Viện KSND TP.HCM cũng có kết luận quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM là có căn cứ, đúng pháp luật.

"Nữ quái" cao thủ dùng chân móc ví trong ba lô tại cửa hàng

Như Dân Việt đã thông tin: Mới đây, trên mạng xã hội vừa xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một "nữ quái" với hành vi trộm cắp cực kỳ chuyên nghiệp. Sự việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 27/2 tại một cửa hàng tiện lợi. Toàn bộ hành động xấu xí của người phụ nữ này đã bị camera an ninh ghi lại.

Theo đoạn clip ghi lại, người phụ nữ vào cửa hàng lựa vài món đồ rồi đưa cho nhân viên thanh toán. Thấy chiếc ba lô của ai đó để hớ hênh dưới chân quầy thanh toán, người phụ nữ dùng chân kéo khóa rồi lục lọi tìm tài sản.

Khi nhân viên đã tính tiền xong, nhưng người phụ nữ chưa lấy được tài sản trong chiếc ba lô kia, nên chị ta đã tiếp tục lấy thêm vài món đồ khác và yêu cầu tính tiền để kéo dài thời gian.

Trong lúc chờ thanh toán lần 2, người phụ nữ đã nhanh chóng dùng chân kéo chiếc ví ra khỏi ba lô, nhanh tay nhét vào túi áo của mình rồi rời đi.

Đoạn clip ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người vô cùng bức xúc trước hành động trộm cắp cực kỳ chuyên nghiệp và manh động của người phụ nữ này.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng, ai đó đã để chiếc ba lô quá hớ hênh nên mới tạo điều kiện cho "nữ quái" ra tay hành nghề.

Chủ quán Ốc Baby ở Vĩnh Long bị xử phạt vì thuê người biểu diễn mang tính chất đồi trụy

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng nay (1/3), thông tin từ UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ quán Ốc Baby là chị N.T.K.H (32 tuổi, ngụ phường 3, quận 8, TP.HCM) với tổng số tiền hơn 45,7 triệu đồng.

Nguyên nhân chủ quán Ốc Baby bị phạt vi phạm hành chính vì thuê một nhóm thanh niên chuyển giới để tổ chức các hoạt động ca hát, khiêu vũ, biểu diễn, mặc trang phục và hành động để phục vụ khách mang tính chất đồi trụy tại cơ sở kinh doanh nằm trên đường Nguyễn Văn Thiệt, phường 3, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Trước đó, vào lúc 20h30 ngày 14/2, quán Ốc Baby có thuê một nhóm thanh niên chuyển giới để tổ chức các hoạt động ca hát, khiêu vũ, biểu diễn, mặc trang phục và hành động để phục vụ khách mang tính chất đồi trụy tại cơ sở kinh doanh.

Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long xác định hành vi biểu diễn tại quán Ốc Baby mang tính chất đồi trụy. Ảnh: Cắt từ clip người dân đưa lên mạng xã hội

Ngoài ra, từ thời điểm trên đến 0h10 ngày 15/2, quán Ốc Baby mở nhạc, ca hát với âm thanh lớn, làm ồn ào khu dân cư, ảnh hưởng cuộc sống của người dân xung quanh khu vực.

Các hoạt động này đã được một số khách tại quán livestream trực tiếp, quay phim chia sẻ trên mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận.

Đến ngày 18/2, Công an TP.Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Vĩnh Long), Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long mời làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ quán Ốc Baby.

Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng có liên quan, chủ quán Ốc Baby đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Vụ con giết cha rồi trốn vào rừng ở Quảng Bình: Hàng xóm nghi phạm nói gì?

Liên quan tới vụ con giết cha rồi trốn vào rừng ở Quảng Bình, trò chuyện với PV Dân Việt, hàng xóm của Nguyễn Văn Minh (SN 1988, nghi phạm giết cha, ở thôn Lai Xá, xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) chia sẻ nhiều thông tin bất ngờ.

Cụ thể, bà N.K (SN 1958, ở thôn Lai Xá, xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình), cho biết: "Nguyễn Văn Minh xa quê từ lâu, khoảng mấy tháng nay mới trở về nhà, lúc về có dẫn theo một cô gái ở cùng huyện. Minh ít khi nói chuyện với hàng xóm và có khả năng nghiện ma tuý".

Hàng xóm của Nguyễn Văn Minh (SN 1988, nghi phạm giết cha, ở thôn Lai Xá, xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) chia sẻ thông tin về nghi phạm. Ảnh: Trung Thuần

"Mấy hôm nay loa thôn phát thông báo truy tìm Minh. Tôi đi chăn bò quanh khu vực được cho là nơi Minh đang trốn thấy hàng trăm cán bộ công an, chính quyền địa phương vào rừng truy tìm Minh nhưng chưa thấy", bà K. nói.

Ông L.D.H (SN 1960, thôn Lại Xá, xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) cho hay: "Nguyễn Văn Minh từng bị tai nạn, chấn thương ở vùng đầu rất nặng. Minh biệt xứ nhiều năm qua, mới về nhà được mấy tháng nay. Tôi thường xuyên thấy gia đình nhà Minh xảy ra cãi vã".

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Thục - Chủ tịch UBND xã Sơn Thuỷ, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết: "Nguyễn Văn Minh xa quê làm ăn nhiều năm, mới trở về địa phương được mấy tháng. Về việc đối tượng có nghiện ma túy hay không tôi không nắm rõ".

"Đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa bắt được nghi phạm dùng rựa giết cha. Chính quyền địa phương đang bố trí lực lượng để phối hợp với công an truy tìm nghi phạm", ông Thục nói.

Trước đó, vào lúc 20 giờ ngày 26/2, nghi phạm Nguyễn Văn Minh (SN 1988, ở thôn Lại Xá, xã Sơn Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình) được cho là có hành vi dùng rựa sát hại cha ruột là ông Nguyễn Xuân D. (SN 1955, ở thôn Lại Xá, xã Sơn Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình).

Nguyễn Văn Minh sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường, nạn nhân Nguyễn Xuân D. được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Nhận được thông tin, cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường và đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Công an tỉnh Quảng Bình cũng đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ để truy tìm nghi phạm Nguyễn Văn Minh.

Khởi tố vụ án bố chồng bắn chết con dâu rồi tự sát

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 28/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Kạn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Giết người", trong vụ bố chồng bắn chết con dâu rồi tự sát.

Theo cơ quan công an, vào hồi 16h ngày 26/2, tại thôn Chúa Lải, xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn, ông Nguyễn Đình Thắng (sinh năm 1960, trú tại địa điểm trên) đã dùng súng tự chế bắn con dâu là chị Lự Thị X. (sinh năm 1995, cùng trú tại địa chỉ trên).

Sau khi chị X. tử vong, ông Thắng dùng súng tự bắn vào bụng mình để tự sát.

Theo kết quả điều tra xác minh ban đầu của cơ quan cảnh sát điều tra, vụ việc xảy ra quá bất ngờ và không có người chứng kiến. Tại địa phương, ông Thắng là người thường xuyên uống rượu nhưng quá trình sinh sống với hàng xóm, ông Thắng không có mâu thuẫn, thù hằn với ai.

Cơ quan công an cho hay, vào khoảng tháng 6/2021, vợ chồng chị X. và anh N.Đ.B. ra ở riêng, giữa vợ chồng chị X. và bố mẹ chồng cũng không có mâu thuẫn gì. Đến khoảng 17h ngày 25/2 (một ngày trước khi xảy ra vụ việc), cháu N.Đ.M. (sinh năm 2019, là con trai chị X.) đang chơi ở trước sân nhà thì ông Thắng trong tình trạng say rượu đã đè cháu M. xuống sân, dùng tay bóp cổ.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường sự việc (Ảnh công an cung cấp). Nguồn: Dân Trí

Chị X. thấy vậy liền lao vào can thì bị ông Thắng quay sang bóp cổ. Sự việc sau đó được công an viên và trưởng thôn đến lập biên bản, giải quyết.

Tại cơ quan công an khi đó, ông Thắng nói con dâu láo, dám tố cáo bố chồng và ông sẽ không "bỏ qua" chuyện này. Sau sự việc trên, ông Thắng về nhà rồi tiếp tục uống rượu cùng hàng xóm đến rạng sáng 26/2. Đến chiều cùng ngày thì xảy ra vụ án mạng đau lòng.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ tang vật gồm một khẩu súng (loại súng tự chế), một vỏ đạn, một viên kim loại màu xám và một con dao. Ngoài ra, công an còn thu giữ trong túi áo ông Thắng 2 viên đạn.

Theo lời kể của vợ và con trai ông Thắng, hung thủ có khẩu súng tự chế nhưng không ai rõ ông ta cất giấu ở đâu.