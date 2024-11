TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Chủ tịch xã tử vong tại nhà riêng; 2 ô tô rượt đuổi, chèn ép "như trong phim"

Chủ tịch xã tử vong tại nhà riêng trong tư thế treo cổ

Ngày 13/11, lãnh đạo xã Nghĩa Hoàn (huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) cho biết, ông N.Đ.H - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hoàn vừa được phát hiện đã tử vong tại nhà riêng vào sáng cùng ngày. Bước đầu xác định, ông H tự tử do buồn chán chuyện bệnh tật.

Xã Nghĩa Hoàn (huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An), nơi xảy ra sự việc.

Theo đó, khoảng 8h ngày 13/11, người thân bất ngờ phát hiện ông N.Đ.H đã tử vong trong tư thế treo cổ trong nhà. Sự việc lập tức được trình báo lên chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Khi kiểm tra trong túi áo ông H, người thân phát hiện một bức thư tuyệt mệnh. Trong bức thư, ông H chia sẻ việc mình bị bệnh nên muốn giải thoát để không trở thành gánh nặng cho gia đình. Đồng thời, ông H xin lỗi vì đã chưa lo được cho con cái.

Được biết, ông H từng phát hiện mắc nhiều bệnh. Mới đây ông H phát hiện bệnh liên quan đến tuyến giáp và đã phẫu thuật.

Sau khi nhận tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để làm rõ nguyên nhân sự việc.

2 tài xế ô tô rượt đuổi, chèn ép nhau trên cao tốc "như trong phim"

Chiều 13/11, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tân An đang tiến hành các bước điều tra, xác minh củng cố hoàn tất hồ sơ để làm cơ sở khởi tố vụ án hai ô tô tải chèn ép, rượt đuổi trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương gây nguy hiểm cho nhiều phương tiện lưu thông.

Hai xe ô tô rượt đuổi, chèn nhau nhau trên cao tốc Trung Lương-TPHCM "như trong phim". Clip: T.L

Đây là hành vi vi phạm của hai tài xế đang điều khiển phương tiện trên tuyến cao tốc nơi có đông xe đang đi cùng chiều, nếu tai nạn xảy ra sẽ rất nghiêm trọng, công an thông tin.

Ngày 17/10, trên mạng xã hội xuất hiện clip phản ánh cảnh xe container biển kiểm soát 50H-166.22 lạng lách, chèn ép không cho phương tiện biển số 98H-026.64 vượt qua.

Clip này cũng ghi cảnh trước đó xe tải lạng lách một đoạn đường rất dài với tốc độ chóng mặt "như trong phim".

Hai ô tô chèn nhau suốt đoạn đường dài gây nguy hiểm cho nhiều phương tiện lưu thông cùng chiều. Ảnh cắt từ clip

Hai xe này đã lạng lách, rượt đuổi, chèn ép nhau trên đoạn đường hơn 200m từ làn khẩn cấp ra hai làn xe còn lại, khiến hai xe gần như muốn va chạm trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Nhiều phương tiện phía sau không thể di chuyển qua.

Nhiều đoạn trong clip ghi lại rất rõ xe tải sắp vượt qua, tài xế container đánh lái rất gấp chèn vào ngay trước mũi xe, khiến hai xe suýt va chạm.

Sau khi clip xuất hiện đã có hàng triệu lượt người xem, nhiều người bình luận cho rằng, ngành chức năng sớm vào cuộc, xử lý nghiêm hành vi trên nhằm để răn đe, bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông trên cao tốc.

Theo Đội tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7, qua trích xuất camera và xác minh cho thấy, vụ việc xảy ra thuộc đoạn qua địa bàn xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An, tỉnh Long An, theo hướng từ TP.HCM đi miền Tây.

CSGT cao tốc số 7 lập biên bản chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh Long An điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Thông tin mới vụ chém người tử vong trên đồi ở Hòa Bình

Ngày 13/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình thông tin, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra quyết định tạm giam Đinh Văn Thành (SN 1963, trú tại xã Bình Thanh, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình) về hành vi "Giết người".

Đối tượng Đinh Văn Thành vừa bị Công an tỉnh Hòa Bình khởi tố về hành vi "Giết người". Ảnh: Người dân cung cấp



Quá trình điều tra đến nay xác định, đối tượng Đinh Văn Thành là lao động tự do. Vào khoảng năm 2019, Thành mua vườn cây lâm nghiệp của ông Đ.V.T (SN 1978, trú tại xã Bình Thanh) và đã tiến hành khai thác cây thân gỗ, còn lại các loại cây bương, luồng...

Sáng 5/11, Đinh Văn Thành nghe tin có người đang khai thác vườn cây mà đối tượng đã mua trước đó của ông Đ.V.T nên đã đến vị trí khu vườn. Tại đây, Thành gặp một số người được thuê chặt, cắt cây luồng của gia đình ông Đ.V.T.

Sau đó, Đinh Văn Thành ra về cách vị trí khu vườn khoảng 100m gặp ông T. Trong lúc nói chuyện về việc mua bán cây, hai người phát sinh mâu thuẫn. Thành đã dùng con dao mang theo từ trước chém nhiều nhát vào vùng đầu, mặt, cổ, tay, chân của ông T, dẫn đến ông T tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Thành cầm theo dao bỏ trốn.

Nhận được tin báo, dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Cao Phong, cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh tổ chức truy bắt đối tượng Thành.

Khoảng 15 giờ 50 phút chiều 6/11, lực lượng Công an tỉnh Hòa Bình xác định tại khu vực đồi thuộc xóm Mới, xã Bình Thanh cách hiện trường vụ án khoảng 5km có dấu hiệu nghi vấn đối tượng Thành đang lẩn trốn trong hang đá.

Lập tức, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phân công các lực lượng bí mật giám sát, phong tỏa toàn bộ khu vực để tổ chức vây bắt. Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, khi đối tượng Thành cầm theo dao rời khỏi hang, các lực lượng đã bắt giữ thành công và di lý đối tượng về trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự để phục vụ công tác điều tra.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc ông T bị đối tượng Thành chém tử vong. Ảnh: Người dân cung cấp

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, chiều 5/11, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND xã Bình Thanh xác nhận, trên địa bàn xóm Lòn vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông bị chém tử vong ở trên đồi của gia đình.

Theo lãnh đạo UBND xã Bình Thanh, vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng 5/11. Sau khi nhận được thông tin, cơ quan công an đã tiến hành phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh bị khởi tố

Ngày 13/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Võ Văn Chánh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Ông Chánh hiện đang được tại ngoại để phục vụ công tác điều tra. Các sai phạm của ông Chánh được xác định có liên quan đến dự án khu dân cư thương mại Phước Thái, phường Tam Phước, TP.Biên Hòa.

Khu dân cư Phước Thái. Ảnh tư liệu

Liên quan đến dự án này, hàng chục lãnh đạo của tỉnh Đồng Nai như cựu Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Đồng Nai Lê Viết Hưng, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.Biên Hoà Nguyễn Tấn Long; nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh - chi nhánh TP.Biên Hòa Nguyễn Tấn Tài; nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP.Biên Hòa Nguyễn Tấn Vinh… cũng bị bắt và đưa ra xét xử.

Theo điều tra của công an, năm 2015, ông Trương Quốc Tuấn (còn gọi là Tuấn "Golf"), Giám đốc Công ty CP Đầu tư và kinh doanh nhà Phước Thái (Công ty Phước Thái) ký hợp đồng với Công ty Huy Hoàng thỏa thuận chuyển nhượng khu đất 9 hécta đất tại phường Tam Phước với số tiền hơn 35 tỷ đồng.

Lúc này, ông Tuấn có công văn gửi UBND tỉnh đề xuất điều chỉnh quy hoạch khu đất nói trên từ đất công nghiệp sang khu dân cư thương mại.

Đến năm 2017, thời điểm này ông Võ Văn Chánh với cương vị là Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký 2 quyết định giao đất và cho thuê đất để Công ty Phước Thái thực hiện Dự án Khu dân cư thương mại Phước Thái.

Việc ông Chánh ký giao đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất là không đúng quy định theo Luật Đất đai năm 2013.

Bắt đối tượng hoạt động chống chính quyền nhân dân ở TP.HCM

Ngày 13/11, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Nhật Phương (SN 1982, ngụ tại quận Bình Thạnh, TP.HCM) về tội Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Nhà chức trách cho biết, đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, do Trần Văn Linh và Nguyễn Thị Hường thực hiện theo chỉ đạo của tổ chức khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời", với âm mưu rải truyền đơn có nội dung kích động tuần hành, gây rối an ninh trật tự dịp Lễ Quốc khánh 2/9.

Theo đó, Huỳnh Nhật Phương được Đào Minh Quân và các đối tượng cầm đầu tổ chức khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" phong chức "Trưởng phòng chiến tranh chính trị thuộc Bộ tư lệnh chiến thuật vùng Sài Gòn - Gia Định".

Đối tượng Huỳnh Nhật Phương. Ảnh: CACC

Với bản tính ngoan cố, mù quáng tin vào lời lừa bịp của tổ chức khủng bố trên, Huỳnh Nhật Phương đã thực hiện nhiều hoạt động âm mưu chống phá Nhà nước.

Công an TP.HCM cho rằng, đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của Việt Nam nói chung và của thành phố nói riêng.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội của Huỳnh Nhật Phương, đồng thời mở rộng điều tra để xử lý triệt để tất cả đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Công an TP.HCM thông tin "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" là tổ chức khủng bố, lừa bịp, đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, không tin, không nghe theo lời dụ dỗ, hứa hẹn, lôi kéo của Đào Minh Quân cũng như các đối tượng cầm đầu, những người trong tổ chức khủng bố này; khi phát hiện cá nhân, tổ chức có liên quan đến tổ chức này đề nghị báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để ngăn chặn, xử lý.