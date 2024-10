TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Con trai chém bố mẹ thương vong; bắt "bố già" vận chuyển lượng lớn ma túy

Con trai chém bố mẹ thương vong

Ngày 14/10, nguồn tin của Dân Việt xác nhận, Công an huyện Đam Rông (tỉnh Lâm Đồng) đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp nghi phạm Kiều Văn Ch. (sinh năm 1997, thôn Đắk Măng, xã Đạ Rsal, huyện Đam Rông) để điều tra vụ con trai dùng dao chém bố mẹ xảy tại địa phương.

Theo đó, khoảng 19 giờ ngày 13/10, do mâu thuẫn chuyện gia đình, Ch đã dùng dao chém cha ruột là ông K.V.H. (sinh năm 1966) tử vong. Bà B.T.L. (mẹ ruột của Ch, sinh năm 1962, tạm trú thôn Đắk Măng, xã Đạ Rsal, huyện Đam Rông) cũng bị chém bị thương, được đưa đi cấp cứu.

Thôn Đắk Măng, xã Đạ Rsal, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng, nơi xảy ra vụ án. Ảnh chụp Google Map.



Sau khi gây án, Ch. đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, Công an huyện Đam Rông đã triển khai lực lượng truy bắt nghi phạm gây án. Đến đêm 13/10, Ch. đã bị cơ quan chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn gần hiện trường vụ án.

Công an huyện Đam Rông đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc trên.

Bắt "bố già" vận chuyển lượng lớn ma túy

Ngày 14/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.Đà Nẵng cho biết, vừa phối hợp với các cơ quan chức năng vây bắt thành công đối tượng vận chuyển 2kg ma tuý từ phía Nam ra khu vực miền Trung để tiêu thụ.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.Đà Nẵng phát hiện đối tượng Trần Bảo Quốc (biệt danh là "bố già", trú tại TP.HCM) có biểu hiện nghi vấn vận chuyển ma túy về Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế để bán.

Đối tượng Trần Bảo Quốc tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Khoảng 20h ngày 12/10, khi xe ô tô chở Quốc cùng lượng lớn ma túy gồm hơn 2kg ma tuý (trong đó có 1kg ma tuý Ketamin được ngụy trang trong những gói cà phê, mì tôm và 1,2kg bột nghi là thành phẩm của ma tuý loại "nước vui") ra Đà Nẵng tiêu thụ, đến trạm thu phí đường cao tốc đi nhanh về hướng Quốc lộ 14B, thuộc xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng thì bị lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe, tổ chức vây bắt.

Tại cơ quan công an, Quốc đã thừa nhận hành vi của mình. Quốc là đối tượng có 3 tiền án, 1 tiền sự về các tội như "cướp tài sản", "mua bán trái phép chất ma túy"…

Tang vật được lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: CACC

Vì luôn là đối tượng nằm trong "danh sách đen" của cơ quan công an tại TP.HCM nên Quốc chuyển hướng hoạt động ra khu vực miền Trung để tránh sự theo dõi, giám sát. Quốc móc nối với những đối tượng ngoại tỉnh, chủ yếu là khu vực Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế để vận chuyển và cung cấp ma tuý tiêu thụ tại đây.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bắt được đối tượng thứ 2 vụ chém Trưởng Công an xã trọng thương

Chiều 14/10, trao đổi với PV Dân Việt, ông Tạ Minh Nhất - Chủ tịch UBND xã Tân Hương (huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) cho biết, khoảng 15 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ thành công đối tượng Lục Văn Đông (là đối tượng trực tiếp sử dụng hung khí tấn công Trưởng Công an xã Tân Hương ngày 4/10).

Theo ông Nhất, trong hơn 10 ngày qua, địa phương đã thường xuyên huy động hơn 60 người gồm Công an huyện, Công an tỉnh, dân quân, lực lượng bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở cùng với sự hỗ trợ, giúp đỡ của nhân dân và chính quyền địa phương đã rà soát, khoanh vùng, truy tìm đối tượng trên diện tích hơn 100ha rừng cây và hồ Thác Bà thuộc địa bàn các xã Tân Hương, Cảm Ân, Mông Sơn của huyện Yên Bình.

Đối tượng Lục Văn Đông bị bắt sau 10 ngày lẩn trốn. Ảnh: Công an cung cấp.

Chủ tịch UBND xã Tân Hương cho biết thêm, sáng 14/10, chính quyền địa phương nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc đối tượng Lục Văn Đông xuất hiện tại nhà riêng ở thôn Khe May, xã Tân Hương.

Xác định Đông là đối tượng nguy hiểm, sẵn sàng sử dụng hung khí để tấn công chống trả lại lực lượng chức năng; đặc biệt đối tượng là người thông thạo địa bàn rừng núi và sông nước, quyết tâm lẩn trốn; các lực lượng đã chia làm nhiều nhóm nhỏ, áp sát khu vực, bắt giữ thành công đối tượng, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng truy bắt và nhân dân.

Trước đó, như Dân Việt đưa tin, khoảng 15 giờ 30 ngày 4/10, Công an xã Tân Hương (huyện Yên Bình) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về đối tượng Lục Văn Đông (SN 1979, trú tại thôn Khe May, xã Tân Hương) có hành vi dùng kiếm đuổi đánh không cho người dân gặt lúa.

Nhận được tin báo, thiếu tá Lương Văn Chiến - Trưởng Công an xã Tân Hương cùng với 2 đồng chí Công an xã đến để giải quyết vụ việc.

Tại thời điểm trên, đối tượng Lục Văn Đông và Lục Văn Hùng (SN 1975 - là anh trai Đông) dùng dao, kiếm tấn công lực lượng chức năng. Hậu quả làm thiếu tá Chiến bị thương phải đi cấp cứu và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Yên Bình. Sau khi gây án, 2 đối tượng mang theo dao, kiếm và súng tự chế bỏ trốn.

Đến khoảng 15 giờ chiều 5/10, cơ quan công an đã vây bắt và khống chế thành công đối tượng Lục Văn Hùng, khi y đang lẩn trốn tại nhà một người dân trên địa bàn.

1 Hiệu trưởng Trường THPT ở Hòa Bình bị khởi tố

Ngày 14/10, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa khởi tố, bắt tạm giam một Hiệu trưởng Trường THPT về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Quyết Thắng (SN 1980, trú tại tổ 13, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình) về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Quyết Thắng với cương vị Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Kỳ Sơn (TP Hòa Bình) đã chỉ đạo các giáo viên chủ nhiệm khối 12 thu tiền ấn phẩm thi 100.000 đồng/học sinh với lý do để phục vụ cho kỳ thi trong các năm học 2022-2023 và 2023-2024, dù đã biết, từ tháng 12/2020 đến nay, tiền ấn phẩm thi tốt nghiệp (gồm giấy nháp, giấy thi, giấy trả lời trắc nghiệm,...) được ngân sách Nhà nước chi trả theo quy định.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đọc Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Quyết Thắng. Ảnh: Công an tỉnh Hòa Bình.

Hành vi của Nguyễn Quyết Thắng có dấu hiệu của tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 355 Bộ luật Hình sự.

Đây là vụ việc có dấu hiệu lạm thu điển hình trong các trường học mà dư luận xã hội trong thời gian gần đây quan tâm và lên án; làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành giáo dục, niềm tin của quần chúng nhân dân đối với công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Giang hồ Trung "Mọi" và Nam "Cây thị" bị bắt trong vụ thanh toán băng nhóm ở TP.HCM

Ngày 14/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (PC02) đã khởi tố, bắt giam với Hoàng Đức Trung (Trung "Mọi", SN 1975, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) và Nguyễn Hòa Nam (Nam "Cây Thị", SN 1978, ngụ quận Bình Thạnh) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Cảnh sát cũng kêu gọi các đối tượng Lê Kim Long Vũ (Vũ "Mụn", SN 1993, ngụ quận 3, TP.HCM), Ngô Văn Dũng (Dũng "AK", SN 1995, ngụ quận Bình Thạnh), Nguyễn Ngọc Hòa ("Kiến Lửa", SN 1989, ngụ quận 4, TP.HCM), Nguyễn Quang Vinh (SN 1991, ngụ quận 10, TP.HCM), Nguyễn Hoàng Anh Phúc (SN 1996, ngụ quận 3), Phạm Quang Linh (Bi "Dép", SN 1991, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM), Nguyễn Minh Sang (Sang "Ngọ", SN 1990, ngụ quận 3) và những đối tượng khác có liên quan đến ngay Phòng PC02 tại số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1 (TP.HCM) trình diện để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Ai bao che cho các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.

Trung "Mọi" và Nam "Cây Thị" bị cảnh sát thi hành lệnh bắt tạm giam. Ảnh: Đ.X.

Theo đó, cảnh sát đang điều tra vụ án Gây rối trật tự công cộng, xảy ra tại Trung tâm hội nghị tiệc cưới White Palace, phường 9, quận Phú Nhuận.

Khoảng 20 giờ ngày 22/6, tại sảnh tiệc của Trung tâm hội nghị White Palace diễn ra tiệc cưới của anh N.H.M.M, con trai của ông H.M.M (ngụ phường 13, quận Phú Nhuận, TP.HCM).

Do mâu thuẫn, trước khi tham dự tiệc cưới, nhóm của Hoàng Đức Trung (Trung "Mọi") xảy ra đánh nhau với nhóm Nguyễn Hòa Nam (Nam "Cây Thị") dẫn đến Nam bị đánh gây thương tích, nhiều tài sản tại tiệc cưới bị đập phá, gây mất an ninh trật tự nơi công cộng.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM (PC02) nhận định, đây là thanh toán băng nhóm và được Ban Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo phải kiên quyết bắt giữ các đối tượng để xử lý nghiêm.

Nhà chức trách yêu cầu ai có thông tin hoặc tài liệu liên quan đến vụ án và các đối tượng nêu trên thì thông báo hoặc đến Đội 3 - Phòng PC02 gặp điều tra viên Nguyễn Quang Vinh (số điện thoại 0879.655.644) để cung cấp thông tin.