TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt bị can chặn đường giết vợ; can đánh nhau, nữ sinh bị đánh gãy đốt sống cổ

Đã bắt được nghi phạm sát hại vợ ở Vĩnh Phúc; can đánh nhau, nữ sinh lớp 11 bị "đánh hội đồng" gãy đốt sống cổ; phát hiện thi thể 1 phụ nữ trên sông, bắt khẩn cấp nghi phạm là chồng cũ... là những tin nóng 24 giờ qua.