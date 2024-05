TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Cựu Bí thư Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh hầu tòa; cầm dao xông vào nhà dân chém người

Cựu Bí thư Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh hầu tòa

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 20/5, Toà án nhân dân tỉnh Lào Cai đã mở phiên toà xét xử cựu Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh cùng các đồng phạm trong vụ án khai thác quặng trái phép.

Người dân và báo chí theo dõi phiên tòa xét xử vụ án liên quan đến cựu Bí thư Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh qua màn hình trực tuyến. Ảnh: Bảo Nguyên



Phiên toà được Toà án nhân dân tỉnh Lào Cai mở để xét xử cựu Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh cùng các đồng phạm trong thời gian 9 ngày (20 - 29/5).

Theo cáo trạng bổ sung, trong giai đoạn từ 2012 đến 2015, bị can Nguyễn Văn Vịnh giữ cương vị là Phó Chủ tịch và Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, là người chịu trách nhiệm quản lý toàn diện các hoạt động của UBND tỉnh và trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư các dự án.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, ông Vịnh đã không thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai; ký các văn bản và có ý kiến bút phê, chỉ đạo vào các tài liệu khác có liên quan trái quy định của pháp luật.

"Việc này đã để Công ty Lilama và Công ty Apatit Việt Nam lợi dụng khai thác và tiêu thụ trái phép hơn 974.000 tấn quặng apatit trong phạm vi 37.700m2, trong đó có hơn 22.600m2 chồng lấn vào diện tích Khai trường 18 thuộc thôn 2, xã Đồng Tuyển, có trị giá hơn 312 tỷ đồng", cáo trạng nêu rõ.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra, bị can Nguyễn Văn Vịnh và bị can Nguyễn Mạnh Thừa khai nhận, dịp giáp Tết Nguyên đán năm 2015, khi bị can Vịnh làm Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, Nguyễn Mạnh Thừa đã mang 5 tỷ đồng đến nhà ông Vịnh tặng quà Tết. Số tiền này ông Vịnh đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Tháng 1/2024, trong vụ án Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Rửa tiền và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Lào Cai, TAND tỉnh Lào Cai đã trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung đối với bị can Nguyễn Mạnh Thừa và đồng phạm các vấn đề liên quan đến hợp đồng mua bán quặng apatit trái phép với Công ty TNHH Xây dựng thương mại Lilama.

Cầm dao xông vào nhà dân chém người

Như Dân Việt đã thông tin: Tối 20/5, lãnh đạo UBND phường Thị Nại (TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) cho hay, công an đã vào cuộc xác minh, làm rõ đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội Facebook ghi lại cảnh một người đàn ông cầm dao xông vào nhà tấn công một gia đình ở hẻm Bạch Đằng, thuộc địa bàn phường.

Về danh tính của các cá nhân liên quan đến vụ việc, mức độ thương tích, nguyên nhân vụ việc, đang được công an phường vào cuộc điều tra, xác minh.

Người đàn ông áo đen cầm dao xông vào nhà dân, vụ việc xảy ra tại TP.Quy Nhơn, Bình Định. Clip từ màn hình.

Chỉ trong vài giờ, đoạn clip thanh niên cầm dao xông vào nhà dân và màn rượt đuổi ngay sau đó, đã được lan truyền khắp trên các trang mạng xã hội, thu hút hàng trăm lượt bình luận và chia sẻ, khiến dư luận xôn xao.

Theo nội dung đoạn clip này, khoảng 19h ngày 19/5, một người đàn ông mặc áo đen cầm dao xông vào một căn nhà ở hẻm 542 Bạch Đằng (phường Thị Nại) đuổi chém người ở trong nhà.

Vụ việc thanh niên cầm dao xông vào nhà, khiến cả gia đình hốt hoảng. Ảnh chụp từ màn hình.

Lúc này, có một số người bên ngoài chạy vào nhà để can ngăn và kéo người đàn ông áo đen ra ngoài. Thấy vậy, 2 người đàn ông trong nhà cũng cầm dao quay ra chống trả người mặc áo đen.

Sau một lúc hỗn loạn, một người phụ nữ phía trong nhà chạy ra kéo 2 người đàn ông trở vào bên trong và đóng cửa kính lại.

Thấy người phụ nữ đứng sau cánh cửa, người đàn ông mặc áo đen đã vung dao chém qua cửa kính, gây thương tích trên vùng mặt của người phụ nữ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an xác minh, làm rõ.

Chủ tịch Đà Nẵng ký quyết định dỡ phong tỏa tài sản liên quan Phan Văn Anh Vũ và vợ

Như Dân Việt đã thông tin: Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh vừa ký quyết định dỡ phong tỏa tài sản liên quan Phan Văn Anh Vũ và vợ.

Theo đó, ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng vừa ký văn bản số 2619/UBND-STP gửi đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.Đà Nẵng, các ngân hàng và tổ chức tín dụng, Cục Thuế TP.Đà Nẵng; Công an TP.Đà Nẵng; Sở Tư pháp, Sở KH&ĐT, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã phường và Văn phòng đăng ký đất đai TP.Đà Nẵng cùng Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai các quận, huyện liên quan đến việc hủy bỏ việc tạm dừng giao dịch tài sản của các công ty liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ và vợ là bà Phạm Thị Thu Hiền.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng·thực hiện theo công văn ngày 7/11/2023 của Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra – Bộ Công an, chỉ đạo chấm dứt việc phong tỏa, tạm dừng giao dịch tài sản của bà Nguyễn Thị Thu Hiền và các công ty liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ theo các văn bản sau:

Công văn số 10464/UBND-NC ngày 26/12/2017 của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng về việc tạm dừng giao dịch, chuyển đổi chủ sở hữu.

Công văn Tối mật số 01/UBND-NC ngày 2/1/2018 về việc phong tỏa tài sản, tài khoản liên quan đến Phan Văn Anh Vũ và Công ty xây dựng Bắc Nam 79.

Công văn số 4946/UBNDNCKSTT ngày 27/6/2018 của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng về việc thực hiện đề nghị phong tỏa, không cho mua bán, chuyển nhượng, cho tặng, ủy quyền tài sản.

Chủ tịch Đà Nẵng ký quyết định dỡ phong tỏa tài sản liên quan Phan Văn Anh Vũ và vợ.

Mới đây qua rà soát, UBND TP.Đà Nẵng đã có báo cáo gửi các cơ quan về các tài sản gồm thửa đất B3-13-35, B3-13-51 khu đô thị Harbour Ville (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng), các tài sản này đều đã chuyển nhượng trước khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành kê biên (không còn là tài sản của Phan Văn Anh Vũ và vợ).

Bên cạnh đó có 4 tài sản có sự khác biệt giữa lệnh kê biên tài sản, bản án và thực tế gồm nhà, đất số 20 Bạch Đằng, số 7 Bạch Đằng, số 37 Pasteur và số 39 Pasteur. Trong số này chủ yếu là khác biệt về ngày biến động tài sản với ngày cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, UBND TP.Đà Nẵng cũng báo cáo có 9 tài sản liên quan vợ, người thân và các công ty liên quan Phan Văn Anh Vũ gồm các nhà, đất số 7, số 100, số 20 Bạch Đằng, số 45, 47, 73 Nguyễn Thái Học, số 22 Cô Giang, số 2 Hải Phòng, số 34 Hoàng Văn Thụ. Những tài sản này, hiện các cá nhân, tổ chức liên quan đang khiếu nại, khiếu kiện xem xét lại việc thu hồi tài sản, hủy bỏ lệnh kê biên.

Đơn cử như bà Phan A.H.Tr có đơn khẩn cấp liên quan cơ sở nhà đất số 20 Bạch Đằng và 34 Hoàng Văn Thụ. Bà Tr cho rằng, bà không phải là bị cáo trong bản án, không thực hiện hành vi vi phạm pháp luật liên quan vụ án. Do đó, bà Tr cho rằng, việc duy trì lệnh kê biên, thu hồi tài sản thực hiện nghĩa vụ cho Phan Văn Anh Vũ là trái quy định pháp luật.

Liên quan đến các tài sản vụ án Phan Văn Anh Vũ, trước đó vào ngày 9/5/2023, Văn phòng C01, Bộ Công an đã có văn bản gửi UBND TP.Đà Nẵng về việc hủy bỏ tạm dừng giao dịch tài sản, bảo đảm hoạt động bình thường của các công ty liên quan đến Phan Văn Anh Vũ.

Điều tra vụ cháu bé 7 tháng tuổi bị nứt sọ não, tử vong chưa rõ nguyên nhân

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 20/5, Chủ tịch UBND phường Trần Quang Diệu (TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) Đặng Thành Hổ cho biết, cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ cháu bé 7 tháng tuổi tử vong do nứt sọ não nhưng chưa rõ nguyên nhân.

Theo thông tin ban đầu, sáng 17/5, tại một nhà giữ trẻ (tự phát) thuộc phường Trần Quang Diệu, cháu Võ An Nhiên (7 tháng tuổi) sau khi được người giữ trẻ cho uống sữa và nằm trên võng thì xuất hiện tình trạng nôn ói và hôn mê.

Ngay sau đó, bé được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cho hay, cháu Nhiên được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nôn ói nhiều nên các bác sĩ đã đưa vào khoa Nhi để điều trị.

Qua kiểm tra, các bác sĩ phát hiện trên đầu cháu Nhiên bị tổn thương nên đã chụp CT sọ não và thấy có nứt sọ.

Thông tin với bác sĩ, phía gia đình cháu Nhiên và người giữ trẻ đều cho biết, cháu không bị té ngã hay bị ai tác động.

"Các bác sĩ đưa cháu đi mổ để xử lý chỗ nứt sọ và đưa về khoa điều trị nhưng cháu, đã không qua khỏi", lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định nói.

Gia đình và bà con hàng xóm, đau lòng trước hoàn cảnh của cháu bé tử vong. Ảnh: TL.

Về phía người nhà, chị Nguyễn Thị Trúc Lệ (SN 1992) - mẹ của cháu Nhiên (trú xã Canh Hiển, huyện Vân Canh) cho biết, trước khi đi nhà trẻ, con của chị vẫn vui vẻ, cười đùa bình thường.

Theo chị Nguyễn Hàn Tố B - chủ nhà trẻ, sáng 17/5, người giữ trẻ vẫn cho bé Nhiên uống sữa và nằm trên võng như mọi khi.

"Khi thấy cháu ói rồi nằm mê man, tôi lập tức gọi cho mẹ cháu. Trước đó khoảng 2 ngày, tôi có báo cho gia đình là cháu có triệu chứng ói sau khi uống sữa. Ở nhà giữ trẻ, cháu không bị té ngã hay ai đánh đập gì cả", chị B nói.

Phát hiện thi thể nghi là cháu bé bị mất tích sau khi được gửi tại điểm trông giữ trẻ

Như Dân Việt đã thông tin: Trưa 20/5, lãnh đạo UBND thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, một thi thể vừa được phát hiện nghi là cháu bé trên địa bàn bị mất tích sau khi được gửi tại điểm trông giữ trẻ.

Cụ thể, vào trưa 19/5, một thi thể trẻ em được người dân phát hiện tại khu vực bãi biển Làng Vân, thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng.

Một thi thể trẻ em vừa được phát hiện tại khu vực bãi biển Làng Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) - cách nơi xảy ra vụ cháu bé 6 tuổi ở Thừa Thiên Huế bị mất tích khoảng hơn 15km đường biển. Ảnh: N.D.



Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ. Do thi thể trẻ em này không còn nguyên vẹn nên cơ quan chức năng chờ kết quả xét nghiệm ADN để xác định được danh tính nạn nhân.

Địa điểm phát hiện thi thể trẻ em này nằm cách tổ dân phố Hải Vân (thị trấn Lăng Cô) - nơi xảy ra vụ cháu bé 6 tuổi mất tích - khoảng hơn 15km đường biển.

Như tin đã đưa, từ ngày 12/5 đến nay, lực lượng chức năng tiến hành tìm kiếm L.P.N (6 tuổi, con trai của vợ chồng anh L.V.D và chị N.T.T, trú tại tổ dân phố Hải Vân, thị trấn Lăng Cô) bị mất tích.

Theo thông tin ban đầu, cháu N có biểu hiện bị tăng động, hàng ngày được gia đình gửi đến học tại một trường mầm non trên địa bàn thị trấn Lăng Cô. Vào ngày 12/5, vì là ngày nghỉ, nên cháu N được 2 cô giáo đưa về trông giữ tại điểm trông giữ trẻ của những cô giáo này.

Vào khoảng 15h ngày 12/5, các cô giáo phát hiện cháu N đã rời khỏi điểm trông giữ trẻ nên đã trình báo với chính quyền địa phương.

Theo người dân địa phương, trước khi cháu N được trình báo mất tích, một số người nhìn thấy một cháu bé này đi về hướng biển ở khu vực tổ dân phố Hải Vân, cách điểm trông giữ trẻ khoảng vài trăm mét.

Qua triển khai tìm kiếm ở khu vực bờ biển tổ dân phố Hải Vân, lực lượng chức năng đã tìm thấy một chiếc dép của nạn nhân tại bãi cát ven biển.