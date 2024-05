TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Làm rõ vụ nhóm nữ sinh đánh hội đồng 1 nữ sinh; xử phạt nhóm tập yoga dưới lòng đường

Làm rõ vụ nhóm nữ sinh đánh hội đồng 1 nữ sinh

Sáng 19/5, trên các trang, hội nhóm Facebook xuất hiện 2 clip về việc một nhóm nữ sinh đánh hội đồng một nữ sinh khác, được cho là tại tuyến đường hoa Bằng Lăng, khu Nội Hoàng Đông, phường Hoàng Quế, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

2 clip có thời lượng gần 2 phút quay lại cảnh 1 nữ sinh bị 1 nhóm nữ sinh khác đánh hội đồng, trong clip nữ sinh bị đánh vào mặt và đá vào lưng cùng những tiếng chửi bới "mày láo với ai..." và tiếng hò reo "lột đồ nó ra".

Trao đổi với PV chiều 19/5, một vị lãnh đạo UBND phường Hoàng Quế cho biết: Đã nắm bắt được thông tin sự việc và báo cáo sự việc cho UBND thị xã Đông Triều, Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với lực lượng công an xác minh làm rõ vụ việc. Cụ thể cần xác minh danh tính nữ sinh, triệu tập những người liên quan lên làm việc.

UBND thị xã Đông Triều cũng đã ban hành công văn số 1410/UBND-VP về việc xác minh, làm rõ vụ việc học sinh xô xát tại tuyến đường hoa Bằng Lăng khu Nội Hoàng Đông, phường Hoàng Quế theo phản ánh trên thông tin mạng xã hội. Theo đó, giao Công an thị xã khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ thông tin, vụ việc trên để kịp thời xử lý theo quy định pháp luật (nếu có). Báo cáo kết quả xác minh về UBND thị xã trong ngày 20/5/2024.

Công văn cũng yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn, tăng cường công tác quản lý học sinh và tuyên truyền tới phụ huynh quản lý con em mình trước, trong và sau kỳ nghỉ hè năm học 2023-2024; UBND phường Hoàng Quế có kế hoạch tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và tại tuyến đường hoa Bằng Lăng khu Nội Hoàng Đông.

Xử phạt 14 người tập yoga dưới lòng đường ở Thái Bình

Như Dân Việt đã đưa tin: Chiều 18/5, UBND thị trấn Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 14 người về hành vi tập trung đông người trái phép, nằm, ngồi trên đường bộ để chụp ảnh gây cản trở giao thông.

Ngày 17/5, trên mạng xã hội Facebook và một số trang thông tin điện tử có đăng tải bài viết phản ánh một nhóm người tập yoga có hành vi nằm, ngồi trên đường giao thông để chụp ảnh, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông và mất trật tự công cộng.

Nhóm phụ nữ đang nằm tập yoga ngay giữa đường. (Ảnh cắt từ Facebook). Nguồn: VOV

Hình ảnh nhóm người chiếm dụng lòng đường để tập yoga. (Ảnh cắt từ Facebook). Nguồn: VOV

Qua công tác nắm tình hình, UBND thị trấn Kiến Xương xác định vào khoảng 4h30 ngày 17/5, có 17 người là công dân trên địa bàn đã hẹn nhau khu vực ngã 3 đường Trần Hưng Đạo giao nhau với đường Nguyễn Công Thu thuộc tổ dân phố Tân Hưng, thị trấn Kiến Xương để tạo các thế yoga (nằm, ngồi trên đường giao thông) để chụp ảnh kỷ niệm mùa hoa bằng lăng.

Đến chiều 18/5, Công an thị trấn Kiến Xương đã mời nhóm người trên lên trụ sở Công an thị trấn để làm việc và lập biên bản vụ việc.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND thị trấn Kiến Xương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 14 người về hành vi: "Tập trung đông người trái phép, nằm, ngồi trên đường bộ gây cản trở giao thông, quy định tại: Điểm a, Khoản 2, Điều 11, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; 3 trường hợp vi phạm chưa đủ tuổi vị thành niên đã được chính quyền địa phương tuyên truyền, nhắc nhở".

Một số ô tô bị cản trở khi đi qua khu vực này. (Ảnh cắt từ Facebook). Nguồn: VOV

Việc xử lý vi phạm hành chính cũng được thông báo về nơi cư trú, nơi làm việc theo quy định, đồng thời yêu cầu cam kết không tái phạm.

Cùng với đó tổ chức truyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã, huyện, thị trấn; tuyên truyền người dân cần nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng; không lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông đường bộ; nghiêm chỉnh chấp hành các quy tắc ứng xử nơi công cộng và các quy định chung nhằm góp phần giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an toàn giao thông.



Vây bắt nhóm thanh, thiếu niên tụ tập, nẹt pô, biểu diễn lúc rạng sáng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 19/5, thông tin từ Công an huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đơn vị đã phối hợp với công an xã Bình Châu phát hiện, bắt quả tang nhóm thanh, thiếu niên có hành vi vi phạm trật tự về an toàn giao thông.

Rạng sáng cùng ngày, Công an huyện nhận được tin báo của người dân về nhóm thanh niên đang tụ tập, chạy xe lạng lách, nẹt pô, đánh võng, dàn hàng ba phóng xe mô tô biểu diễn với tốc độ cao trên đường ven biển thuộc địa phận xã Bình Châu.

Nhóm thanh, thiếu niên tụ tập, chuẩn bị "so kè" tốc độ.

Lực lượng CSGT xử lý các đối tượng.

Sự việc này gây khiến người dân rất bức xúc vì nguy cơ tai nạn giao thông luôn rình rập. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Lực lượng công an đã khống chế bắt giữ nhóm thanh niên cùng tang vật là 20 xe máy. Các xe máy hầu hết đã được thay đổi kết cấu, hình dáng và làm lại pô, độ máy để đạt được tốc độ cao.

Hiện, cơ quan Công an huyện Xuyên Mộc đang tiếp tục xác minh, truy bắt các đối tượng liên quan, đồng thời tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Lãnh đạo Công an huyện Xuyên Mộc khuyến cáo, đã bắt đầu thời điểm nghỉ hè, các bậc phụ huynh cần lưu ý, quản lý giáo dục các em thường xuyên, đề nghị người dân, phụ huynh khi phát hiện trường hợp thanh thiếu niên vi phạm pháp luật thì kịp thời thông tin cho công an để có cách giải quyết hiệu quả và phòng ngừa hậu quả xấu xảy ra.

Thoát cảnh đánh đập nhờ gia đình nộp tiền chuộc, cô gái thất thần kể chuyện bị lừa sang Campuchia

Chúng tôi tìm gặp cô gái tên P.T.D.N. (19 tuổi, ngụ ấp 8, xã Vĩnh Công, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) bị lừa sang Campuchia, vừa được gia đình chuộc về cách nay chưa lâu.



"Tôi vào mạng thấy bài đăng quảng cáo nơi đất khách, quê người làm việc lương cao và có thưởng, sau khi vào tìm hiểu, một phụ nữ tên Yến nhắn tin thăm hỏi thăm. Chị này nói sang Capuchia sẽ bố trí bán trà sữa, chỗ ăn nghỉ tốt, sau này sẽ có mức thu nhập ổn định để lo cho gia đình", chị N. kể.

Cô gái tên P.T.D.N. (19 tuổi, ngụ ấp 8, xã Vĩnh Công, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) bị lừa đưa sang Campuchia, vừa được gia đình chuộc về. Ảnh: Thiên Long

Sống ở vùng đất thanh long bạt ngàn, song hết vụ mùa đang "thất nghiệp", N. quyết định rời quê nhà vài tháng để làm thêm. Nghe hướng dẫn của một phụ nữ quen "trên mạng", N. chuẩn bị quần áo, sau đó có thanh niên chạy ô tô đến tận đầu đường gần nhà đón.

"Khi tôi lên ngồi trên xe, vài giờ sau mới biết mình đang ở khu vực biên giới Campuchia thuộc tỉnh Tây Ninh", chị N. nhớ lại. Tại đây, chị N. đã được một số người lạ mặt đưa sang Campuchia nhanh chóng.

Gia đình kể lại, đối tượng liên tục gọi điện thoại hối thúc chuyển tiền để thả chị N. về. Ảnh: Thiên Long

Theo chị N., tại xứ người, chị bị một nhóm thanh niên giám sát tại cửa ra vào.

"Tui muốn xin về nhà nhưng họ không cho, gọi điện thoại về cho gia đình thì điện thoại đã khóa sóng. Tui phản ứng thì bị những người này đánh. Sau đó, tôi giả vờ ngất xỉu mới được gọi điện thoại về nhà. Họ yêu cầu đưa tiền chuộc mới cho về", chị N. kể.

Ở quê nhà, bà T., mẹ ruột ch N. mất liên lạc với con gái đã trình báo công an địa phương.

Nạn nhân cùng mẹ ruột tại nhà ở xã Vĩnh Công, huyện Châu Thành. Ảnh: Thiên Long

Hai đêm sau, gia đình nhận cuộc gọi từ con gái, sau đó có người thông báo hiện N. đã ký hợp đồng làm việc, không thể trở về. Nếu muốn chị N. về nhanh, phải chuyển 50 triệu đồng.

Bà T. than hoàn cảnh khó khăn, bên kia đầu dây chấp nhận giảm xuống còn 18 triệu đồng, cuối cùng đồng ý nhận 15 triệu đồng. Để con gái trở về an toàn, gia đình chuyển đúng số tiền thỏa thuận. Ngày hôm sau, bà T. thuê ô tô lên tận tỉnh Tây Ninh đón con gái.

Tâm trạng vẫn chưa ổn định, có lúc thất thần, chị N. nói rằng, không chuyển tiền theo yêu cầu của họ thì chưa biết tính mạng vài ngày tới sẽ ra sao. Bởi, trong thời gian ít ỏi nơi xứ lạ, chị N. chứng kiến bao cô gái bị đánh đập.

Bình Thuận: Bắt giữ 2 tàu chở khách du lịch tham quan đảo Hòn Hải trái phép

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 19/5, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận cho biết, Đồn Biên phòng cửa khẩu Phú Quý (Bình Thuận) vừa bắt giữ 2 tàu cá trên đảo đang đưa khách đi câu ngoài khơi và tham quan đảo Hòn Hải trái phép.

Theo báo cáo của Đồn Biên phòng cửa khẩu Phú Quý, trước đó trong quá trình tuần tra đã phát hiện tàu cá BTh 87758TS công suất máy 20CV do ông Đặng Văn Chánh, ngụ xã Tam Thanh làm chủ, đang chở 8 du khách du lịch đi câu cá trên vùng biển Phú Quý.

Tàu thuyền của ngư dân đang neo đậu trên vùng biển Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Bùi Phụ

Tiếp đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu Phú Quý phát hiện thêm tàu cá BTh 96581TS có công suất máy 515CV do Nguyễn Tấn Tài, ngụ xã Tam Thanh, huyện Phú Quý làm chủ, đang chở 10 du khách trên tàu với lịch trình đi tham quan đảo Hòn Hải và câu cá.

Theo Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận, Hòn Hải là một đảo đá nhỏ cách đảo Phú Quý 35 hải lý và là điểm A6 của Đường cơ sở trên biển của Việt Nam.

Qua làm việc với những người trên tàu cá BTh 96581TS xác định, ông Phạm Bé Sil (SN 1984, ngụ tỉnh Hậu Giang) sau khi đăng tải nội dung tour du lịch tham quan Hòn Hải lên Facebook đã có 12 du khách đăng ký tham gia. Ông Sil thông qua một người bạn ở đảo thuê tàu cá BTh 96581TS với giá 15 triệu đồng để đưa du khách đến Hòn Hải.

Được biết, mỗi người tham gia tour phải đóng phí 6,5 triệu đồng (nếu đi từ TP.HCM) hoặc 5,6 triệu đồng (đi từ đảo Phú Quý), ông Sil lo chi phí ăn uống và tàu cá...

Còn tàu cá BTh 87758TS được ông Nguyễn Văn Biên là người dẫn khách du lịch thuê chở 8 du khách đi tham quan và câu cá trên biển với giá 800 ngàn đồng (có du khách nước ngoài). Ông Biên lập Facebook tên Zen tour Phú Quý thường đăng tải nội dung giới thiệu tour tham quan du lịch và câu cá giải trí trên biển.

Ông Đặng Văn Chánh - chủ tàu cá BTh 87758TS - bị xử phạt 2 hành vi: Không mang theo các loại giấy tờ và không chấp hành việc kiểm tra, kiểm soát của cơ quan có thẩm quyền đối với phương tiện trong các trường hợp pháp luật quy định. Tổng tiền phạt 7,5 triệu đồng.

Ông Nguyễn Tấn Tài - chủ phương tiện tàu cá BTh 96581TS - bị xử phạt 2 hành vi: Máy trưởng không có văn bằng hoặc chứng chi theo quy định và không mang theo các loại giấy tờ. Tổng tiền phạt 10 triệu đồng.

Tàu thuyền của ngư dân đang neo đậu trên vùng biển Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Bùi Phụ

Liên quan đến vấn đề trên, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận có công văn gửi Trạm hải đăng Hòn Hải không tiếp nhận người dân, du khách lên tham quan, du lịch khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận cũng yêu cầu và đề nghị nhiều đơn vị liên quan tuyệt đối không được tự ý mở tour đưa khách du lịch đến tham quan đảo Hòn Hải, vì đây là khu vực quân sự. Nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo các quy định của pháp luật hiện hành.