TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Cựu Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh lĩnh án; sát hại "tình địch" vì ghen tuông

Cựu Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh lĩnh án

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 29/5, sau 9 ngày xét hỏi, tranh tụng, nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Vịnh và đồng phạm liên quan đến vụ án khai thác và tiêu thụ hơn 1,5 triệu tấn quặng apatit, với tổng giá trị lên đến hơn 610 tỷ đồng tại thôn 2, xã Đồng Tuyển, TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai từ năm 2012 đến năm 2015.

Phiên tòa xét xử sơ thẩm 17 bị cáo liên quan đến vụ án khai thác và tiêu thụ hơn 1,5 triệu tấn quặng apatit. Ảnh: Bốn Mùa.

Sau khi trình bày nội dung vụ án, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai nhận định, trong quá trình điều tra, truy tố đúng quy định của pháp luật, xác định các hành vi của các bị can đều hợp pháp. Đối với bị cáo Nguyễn Văn Vịnh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, trên cương vị là người đứng đầu cao nhất, đã ký nhiều văn bản để tạo điều kiện cho Công ty Lilama khai thác quặng trái phép, bị cáo phải chịu trách nhiệm cao nhất.



Hội đồng xét xử đồng cũng khẳng định việc khởi tố, truy tố, xét xử đối với các bị cáo là đúng người, đúng tội. Hành vi của các bị cáo đã gây ảnh hưởng đến uy tín của Nhà nước, xâm phạm đến tính đúng đắn trong công tác quản lý Nhà nước, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh tại phiên toà. Ảnh: Bốn Mùa.

Tại phiên toà, Hội đồng xét xử đã tuyên mức án 5 năm 6 tháng tù đối với cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh về tội danh "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại khoản 3 Điều 281 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Bị cáo Doãn Văn Hưởng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai bị lãnh mức án 4 năm tù về tội danh "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại khoản 3 Điều 281 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Đối với bị cáo Nguyễn Thanh Dương, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai và bị cáo Lê Ngọc Hưng, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai mức án 3 năm 3 tháng tù cùng tội danh "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Bị cáo Nguyễn Mạnh Thừa (Giám đốc Công ty Lilama), mức án 7 năm 6 tháng tù cho cả 2 tội danh về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 227 Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội "Rửa tiền" quy định quy định tại điểm a khoản 3 Điều 251 Bộ luật Hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009. Phạt bổ sung 50 triệu đồng.

Các bị cáo Nguyễn Quang Huy 3 năm tù; Phạm Cao Khiêm, 2 năm 9 tháng tù; Nguyễn Ngọc Bích 2 năm 6 tháng tù; Lương Văn Na, 2 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Cao Văn Tham, 2 năm tù, cho hưởng án treo; Nguyễn Văn Bình, 2 năm 6 tháng tù, cho hưởng án treo; bị cáo Nguyễn Văn Chung mức án 2 năm, cho hưởng án treo.

Về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" theo quy định tại điếm b khoản 2 Điểu 227 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các bị cáo Ngô Đức Hoàng; 2 năm 6 tháng tù, cho hưởng án treo; Vũ Đình Thủy 2 năm 6 tháng tù, cho hưởng án treo;.

Bị cáo Lê Ngọc Dương và Phạm Văn Cương 2 năm 9 tháng tù về tội danh "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại khoản 3 Điều 281 Bộ luật Hình sự năm 1999. Mai Đình Định 2 năm 9 tháng tù.

Trước đó khi lời sau cùng, (hôm 24/5), bị cáo Nguyễn Văn Vịnh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai mong muốn Hội đồng xét xử xem xét đến một phần đóng góp của bản thân vào sự phát triển của tỉnh Lào Cai.

Bị cáo Doãn Văn Hưởng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nói tuổi đã cao (70 tuổi), điều mong muốn nhất là bị cáo Hưởng sớm được đoàn tụ với gia đình.

Bị cáo Lê Ngọc Hưng, Nguyễn Thanh Dương đều là cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cùng các bị cáo khác đều ăn năn, hối cải, mong muốn được giảm nhẹ hình phạt.

Hiện trường mỏ quặng Apatit tại tỉnh Lào Cai. Ảnh: Bốn Mùa.

Như Dân Việt đã thông tin, ngày 20/5, Tòa án nhân tỉnh Lào Cai đã mở phiên tòa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh và 16 bị cáo khác liên quan đến vụ án khai thác quặng trái phép.

Bị cáo Nguyễn Mạnh Thừa bị Viện kiểm sát nhân dân tinh Lào Cai truy tố về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 227 Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội "Rửa tiền" quy định quy định tại điểm a khoản 3 Điều 251 Bộ luật Hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Các bị cáo Nguyễn Quang Huy, Phạm Cao Khiêm, Nguyễn Ngọc Bích, Lương Văn Na, Cao Văn Tham, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Văn Chung bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai truy tố về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 227 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các bị cáo Nguyễn Văn Vịnh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai; Doãn Văn Hưởng, Mai Đình Định, Nguyễn Thanh Dương, Lê Ngọc Hưng, Phan Văn Cương, Ngô Đức Hoàng, Lê Ngọc Dương, Vũ Đình Thủy bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại khoản 3 Điều 281 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Người dân và các cơ quan báo chí theo dõi phiên tòa xét xử qua màn hình trực tuyến. Ảnh: Bốn Mùa.

Trong phiên tòa xét xử ngày 23/5, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai đã đề nghị mức án từ 5-6 tù đối với cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh. Ông Doãn Văn Hưởng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai bị đề nghị từ 4-5 tù cùng tội danh "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại khoản 3 Điều 281 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Đối với cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, ông Nguyễn Thanh Dương bị đề nghị mức án từ 2-3 năm tù và ông Lê Ngọc Hưng mức án bị đề nghị là 3-4 năm về tội danh "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Về hành vi rửa tiền và vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, bị cáo Nguyễn Mạnh Thừa (giám đốc Công ty Lilama) bị đề nghị mức án từ 7-8 năm 6 tháng tù cho cả 2 tội danh.

Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 2-4 năm tù, một số bị cáo được đề nghị hưởng mức án treo do có nhân thân tốt, có nhiều thành tích, khen thưởng trong công tác...

Trên cơ sở kết quả điều tra đã xác định, từ năm 2012 đến năm 2015 các bị cáo nguyên là lãnh đạo UBND tỉnh và một số sở, ngành liên quan biết rõ diện tích 37.700m2, trong đó có 22.674,2m2 nằm chồng lấn vào diện tích Khai trường 18 (theo Quyết định số 1893/QĐ-TTg ngày 20/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ) tại thôn 2, xã Đồng Tuyển, TP.Lào Cai, đã được Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch quặng apatit tại Quyết định số 28 ngày 18/8/2008 và biết thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản tại Khai trường 18 thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thế nhưng lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình, các bị cáo nguyên là lãnh đạo UBND tỉnh và một số sở, ngành đã làm trái công vụ, ký các văn bản trái quy định của pháp luật để cấp 37.700m2 đất thuộc Khai trường 18 cho Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lilama (viết tắt là Công ty Lilama, địa chỉ hiện nay: Số 044, đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Bắc Cường,TP.Lào Cai) xây dựng dự án khách sạn, nhà hàng.

Từ đó, đã tạo điều kiện cho các bị can thuộc Công ty Lilama và Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam (viết tắt là Công ty Apatit) đã khai thác và tiêu thụ quặng apatit với diện tích 22.674,2m2/37.700m2 diện tích được cấp làm dự án khách sạn, nhà hàng và khai thác, tiêu thụ quặng apatit với diện tích 17.567,77m2 nằm ngoài dự án khách sạn, nhà hàng; tổng diện tích khai thác quặng trái phép là 40.241,97m2, được hơn 1,5 triệu tấn quặng apatit, trị giá hơn 610,3 tỷ đồng.

Sát hại "tình địch" vì ghen tuông

Như Dân Việt đã đưa tin: Tối 29/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) điều tra vụ án mạng xảy ra tại phường An Bình (TP.Biên Hòa).

Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Ảnh: Cắt từ camera. Nguồn: PLO

Theo thông tin ban đầu, Lê Ngọc Tiến sống như vợ chồng với chị Tr (33 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) và có con chung 10 tuổi. Cả hai cùng thuê trọ ở phường An Bình để đi làm. Tuy nhiên thời gian gần đây Tiến nghi ngờ chị Tr có quan hệ tình cảm với anh T.M.N (29 tuổi, quê Kiên Giang) nên ghen tuông.



Trước khi gây án, Tiến nhiều lần gọi điện thoại cho anh N dọa giết.

Chiều 29/5, Tiến biết được chị Tr đang ở phòng trọ của anh N tại phường An Bình nên đến tìm. Tại đây, Tiến tấn công bằng dao làm anh N tử vong.

Gây án xong, hung thủ đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện công an đang truy xét đồng phạm chở Tiến.

Khởi tố vụ án vụ trẻ mầm non bị bỏ quên trên xe ô tô dẫn đến tử vong ở Thái Bình

Như Dân Việt đã thông tin: Công an TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) vừa ra quyết định khởi tố vụ án "Vô ý làm chết người" để điều tra làm rõ sự việc trẻ mầm non bị bỏ quên trên xe dẫn đến tử vong.

Cụ thể, tối 29/5, khi nhận được thông tin vụ việc về một trẻ em mầm non bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh dẫn đến tử vong, ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp làm việc với Công an tỉnh, Công an TP.Thái Bình và UBND TP.Thái Bình, yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc.

Ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp làm việc với Công an tỉnh, Công an TP.Thái Bình và UBND TP.Thái Bình, yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc.

Ngay trong ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vô ý làm chết người” quy định tại Điều 128 Bộ luật Hình sự để điều tra làm rõ vụ án.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ngành chức năng đã kịp thời phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình cháu H; đồng thời có văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh hoạt động đưa, đón, quản lý trẻ của các trường mầm non trên địa bàn tỉnh.

Bé mầm non ở Thái Bình tử vong trên xe đưa đón do bị bỏ quên. Ảnh: Đ.X.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18h00 ngày 29/5, Công an TP.Thái Bình tiếp nhận tin báo của anh T.Đ.A (SN 2004, trú tại xã Dũng Nghĩa, huyện Vũ Thư, Thái Bình) về việc cháu T.G.H (SN 2019, là học sinh lớp 4 tuổi Trường Mầm non Hồng Nhung, địa chỉ tại xã Phú Xuân, TP.Thái Bình) bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường dẫn đến tử vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBND TP, lãnh đạo Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an thành phố phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định.

Bước đầu xác định: Khoảng 6h20’ ngày 29/5, anh N.V.L (SN 1965, trú tại phường Quang Trung, TP.Thái Bình) điều khiển xe ô tô 29 chỗ cùng 1 giáo viên Trường Mầm non Hồng Nhung đón cháu H và 9 học sinh khác đi học. Khi đến trường, anh L mở cửa xe ô tô cho giáo viên và các cháu học sinh tự đi vào lớp.

Sau đó, anh L điều khiển xe ô tô đỗ ở cổng trường rồi ra về. Khi vào lớp, giáo viên lớp có chụp ảnh điểm danh học sinh gửi lên phần mềm của nhà trường để theo dõi, quản lý thì phát hiện vắng cháu H nhưng không thông báo cho gia đình. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, anh T.Đ.A - cậu ruột của cháu đến đón và phát hiện sự việc cháu H bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường dẫn đến tử vong.

Bắt nhóm đối tượng livestream quan hệ tình dục, khiêu dâm tại một khách sạn ở Lai Châu

Thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu, các đơn vị nghiệp vụ vừa bắt nhóm đối tượng sử dụng nhiều thiết bị tổ chức livestream quan hệ tình dục, khiêu dâm trên ứng dụng Qqlive nhằm thu lợi bất chính tại một khách sạn tại thành phố Lai Châu, có đối tượng chưa đủ 16 tuổi.

Đầu tháng 5 vừa qua, Công an thành phố Lai Châu phát hiện một số đối tượng có hành vi tổ chức livestream (phát trực tiếp) hoạt động khiêu dâm, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm để thu lợi bất chính qua một ứng dụng mạng xã hội của Trung Quốc. Qua xác minh ban đầu Công an thành phố thu được thông tin khả năng có đối tượng người Trung Quốc tham gia hoạt động phạm tội này.

Hiện trường vụ án nhóm đối tượng livestream quan hệ tình dục, khiêu dâm trên ứng dụng Qqlive nhằm thu lợi bất chính tại một khách sạn tại thành phố Lai Châu. Ảnh: CALC

Công an tỉnh Lai Châu nhận định đây là hoạt động tội phạm truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy xuyên quốc gia, các đối tượng hoạt động trên không gian mạng gây hệ lụy lớn cho xã hội, cần nhanh chóng tập trung đấu tranh bóc gỡ.

Ngày 22/5, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã quyết định xác lập chuyên án trinh sát 0524V. Sau 5 ngày khẩn trương xác minh, hồi 20 giờ 20 phút ngày 27/5, Công an thành phố Lai Châu phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Phòng Xuất nhập cảnh, Phòng Tham mưu (Công an tỉnh Lai Châu) tổ chức lực lượng đột kích vào tầng 5, khách sạn Bảo An (tổ 12, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, Lai Châu), phát hiện bắt quả tang tại phòng 501 nhóm đối tượng nam nữ đang có hành vi khiêu dâm phát trực tiếp trên ứng dụng.

Ban đầu xác định các đối tượng tham gia khiêu dâm gồm: Giàng A Phương (SN 2007); Sùng Thị M (SN 2010, đang mang thai), cùng trú tại xã Giang Ma, huyện Tam Đường, Lai Châu; Lý A Khánh (SN 2007) có hộ khẩu thường trú tại bản Hồ Pên, xã Tả Lèng, huyện Tam Đường; Sùng Thị LH (SN 2010) có hộ khẩu thường trú tại xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường và 5 đối tượng chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện hành vi khiêu dâm, tổ chức livestream gồm: CHEN JIONG (Trần Quýnh, SN 1996); LI JIA WEN (Lý Gia Văn, SN 2002); LI TIAN WEN (Lý Thiên Văn, SN 1997) cùng trú tại Khu Điện Bái, thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc; HUANG ZHONG JIAN (Hoàng Trung Kiện, SN 1999) thường trú tại Đường Bảo Quang, thành phố Cao Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc (là người phiên dịch); Lê Hoài Bảo Chung (SN 1996) trú tại thôn Việt Cường, xã Cù Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang cùng chỉ đạo phát livestream. Tại hiện trường, lực lượng phá án đã thu giữ nhiều điện thoại di động, bộ dụng cụ livestream, mặt nạ, dương vật giả, gel bôi trơn, khẩu trang, bao cao su.

Các đối tượng trong vụ việc.

Khai thác nhanh các đối tượng, Cơ quan CSĐT đã thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hữu Vấn (SN 1994) là quản lý khách sạn Bảo An, có hộ khẩu thường trú thôn Cẩm Đội, xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ về hành vi tổ chức truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.



Tại Cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận: Qua tìm hiểu cách kiếm tiền bằng livestream khiêu dâm trên không gian mạng qua ứng dụng của Trung Quốc, tháng 5/2024 Nguyễn Hữu Vấn bàn với Đỗ Xuân Phương (SN 1994, xã Cổ Bì, Bình Giang, Hải Dương) tham gia vai trò quản lý nhân viên, phục vụ ăn uống và rủ Lê Hoài Bảo Chung đến Khách sạn Bảo An hợp tác làm ăn. Vấn rủ được Tòng Thị Pản (SN 2005) trú tại bản Ít Chom Trên (xã Tà Mít, huyện Tân Uyên, Lai Châu) diễn cảnh khiêu dâm để phát trực tiếp với tiền công 200.000 đồng/1 giờ. Sau đó, do Pản mang thai nên Vấn giao nhiệm vụ trang điểm, hỗ trợ khiêu dâm, dọn dẹp phòng.

Tiếp đó, Vấn tìm được các đối tượng là Sùng Thị Mai và Giàng A Phương (hai người này đang chung sống như vợ chồng) diễn cảnh khiêu dâm với mức lương thỏa thuận 25 triệu đồng/1 tháng; Sùng Thị Lan Hương, Lý A Khánh với mức lương 400.000 đồng/ca/2 giờ. Vấn giao cho Chung hướng dẫn những người này cách khiêu dâm, diễn quan hệ tình dục để phát trực tiếp lên mạng. Lần lượt các ngày 24, 25, 26/5, Vấn, Chung tổ chức livestream hoạt động đồi trụy và được quản lý ứng dụng chuyển khoản trả 1.357.000 đồng. Vấn đang tiếp tục tuyển thêm các phụ nữ người Lai Châu để diễn các hoạt động khiêu dâm và quan hệ tình dục, nhưng chưa tuyển thêm được ai.

Đến ngày 27/5, Chung, Vấn rủ được 4 người Trung Quốc đến hợp tác tổ chức livestream khiêu dâm lợi nhuận chia đôi. Bốn đối tượng này đã mang thêm các thiết bị livestream và đạo diễn, hướng dẫn cách khiêu dâm thu hút được người Trung Quốc vào xem. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Chung cùng 4 đối tượng Trung Quốc bắt đầu cho các đối tượng cởi áo diễn khiêu dâm phát trực tiếp trên app về Trung Quốc thì bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tang.

Mở rộng chuyên án, Cơ quan CSĐT thi hành khám xét khẩn cấp đối với Thào Đức Thái (SN 2004, trú tại tổ 23 phường Đông Phong, thành phố Lai Châu) về hành vi làm ra và lưu hành các video có nội dung khiêu dâm đồi trụy.

Tại nhà Thái có các đối tượng đang lưu trú gồm: Nguyễn Tuấn Anh (SN 2001); Nguyễn Văn Độ (SN 1993) cùng trú tại xã Dân Chủ, huyện Hưng Hà, Thái Bình; Phàn Thị Lan (SN 2004) trú tại bản Mồ Sì Câu, xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ; Ly Thị Máy (SN 2002, đang mang thai) trú tại xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Kết quả khám xét, đã phát hiện, thu giữ tại nhà Thái nhiều vật chứng có liên quan như dụng cụ livestream, bao cao su, điện thoại di động của đối tượng có một số video, hình ảnh khiêu dâm, đồi trụy.

Đấu tranh nhóm Thào Đức Thái xác định, tháng 5/2005, các đối tượng đã tổ chức cho Thái, Độ, Máy, Lan thực hiện livestream cảnh quan hệ tình dục nhiều lần trên ứng dụng tại phòng ngủ nhà Thái (Máy 2 lần, Lan 5 lần). Tuấn Anh đã chuyển khoản trả Máy 1 triệu và Lan 2 triệu đồng. Tối 27/5, các đối tượng chưa kịp livestream khiêu dâm thì bị lực lượng công an đến thực hiện lệnh khám xét.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra ban đầu. Cơ quan CSĐT đã ra quyết định tạm giữ hình sự 10 đối tượng, gồm: Nguyễn Hữu Vấn, Lê Hoài Bảo Chung, Đỗ Xuân Phương, Giàng A Phương, Tòng Thị Pản, Lý A Khánh, CHEN JIONG (Trần Quýnh), LI JIA WEN (Lý Gia Văn), LI TIAN WEN (Lý Thiên Văn), HUANG ZHONG JIAN (Hoàng Trung Kiện). Hiện vụ việc đang được Ban chuyên án Công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng.

Phát hiện thi thể khô trong ngôi nhà chưa hoàn thiện ở Lào Cai

Thông tin tới phóng viên, bà Phạm Thị Thuần, Bí thư Đảng ủy phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai cho biết: Vào hồi 18 giờ 45 phút ngày 28/5, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện 1 tử thi tại khu vực tầng 3, căn nhà số 10, thuộc dãy nhà liền kề Phú Hưng (dãy nhà xây thô, chưa hoàn thiện), đường 19/5, thuộc tổ 3, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai.

Dãy nhà liền kề, nơi phát hiện thi thể khô ở phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Ảnh: CTV

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Bình Minh đã đến hiện trường tiến hành xác minh. Tại hiện trường, phát hiện 1 tử thi đã trơ xương, nghi là nam giới (chưa rõ tên tuổi, quê quán).

Theo thông tin từ một số nhân chứng, thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện một tấm ảnh trên tử thi phía sau ghi tên N.T.B.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, xác minh làm rõ.