Đâm 2 người thương vong vì mâu thuẫn

Sáng 11/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân.

Căn phòng xảy ra vụ án mạng trong trại nuôi vịt. Nguồn: NLĐO



Trước đó, tối 10/1, Lâm Minh Mẫn (SN 1996, ngụ tỉnh Tây Ninh) ngồi nhậu chung với Đặng Văn Vàng (SN 1985) và Đặng Văn Nhiều (SN 1979, cùng ngụ tỉnh An Giang; tạm trú xã Thắng Hải).

Trong lúc ngồi nhậu, các bên xảy ra mâu thuẫn và sau đó cả nhóm giải tán.

Đến khoảng 0 giờ 22 phút ngày 11/1, khi về căn phòng trong trang trại nuôi vịt, Mẫn tiếp tục mâu thuẫn với Vàng và Nhiều, dẫn đến cự cãi và đánh nhau.

Mẫn đã dùng dao đâm Vàng và Nhiều. Cả 2 nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng Vàng đã tử vong sau đó, còn Nhiều đang được chữa trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Đối tượng Lâm Minh Mẫn. Nguồn: CAO

Sau khi vụ án xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cùng các đơn vị nghiệp vụ đã khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi. Nghi phạm gây án cũng đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra.



Nam thanh niên tử vong bất thường trong cơ sở massage

Chiều 11/1, lực lượng chức năng thành phố Thuận An (tỉnh Bình Dương) đang có mặt tại một cơ sở massage trên địa bàn phường An Phú để khám nghiệm điều tra nguyên nhân tử vong của nam thanh niên.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, Công an phường An Phú (thành phố Thuận An) tiếp nhận tin báo từ người dân về việc có người tử vong trong cơ sở massage gần khu vực ngã 6.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, công an địa phương nhanh chóng đến hiện trường để điều tra. Thanh niên tử vong khoảng dưới 30 tuổi, chưa xác định được danh tính.

Qua khám nghiệm, bước đầu cơ quan chức năng nhận định đột quỵ có thể là nguyên nhân dẫn tới tử vong của nạn nhân. Tuy nhiên, nguyên nhân vụ việc vẫn đang được công an điều tra làm rõ.

Xế hộp lao vào ngân hàng trong đêm, bảo vệ hoảng hồn tưởng là cướp

Ngày 11/1, lực lượng chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ xe ô tô lao vào ngân hàng ở thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Khi người dân tới nơi thì phát hiện chiếc xế hộp lao vào trụ sở ngân hàng trong đêm.

Trước đó, vào khoảng 22h30' ngày 10/1, người dân sống gần chi nhánh ngân hàng ở khối 4, thị trấn Quán Hành nghe một tiếng động lớn. Lúc mọi người tới nơi thì phát hiện chiếc ô tô đã đâm sập kính ngân hàng.

Thời điểm này, ngân hàng đã đóng cửa, chỉ còn bảo vệ ca trực ở lại. Vụ việc khiến người bảo vệ được một phen hoảng hồn vì nhầm tưởng là có kẻ xấu cướp ngân hàng.

Chiếc xế hộp tông sập phần kính của ngân hàng khiến bảo vệ hoảng hồn.

May mắn, vụ việc không có thương vong về người. Được biết, nam tài xế là người dân sống gần ngân hàng này.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Nghi Lộc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Nổ cơ sở ép keo ở TP.HCM, 1 người chết

Chiều 11/1, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nổ bên trong công ty ép keo trên đường An Hạ (xã Phạm Văn Hai, Bình Chánh).

Hiện trường bên ngoài xưởng ép keo. Clip: Chinh Hoàng

Vụ nổ được xác định xảy ra lúc 9h sáng cùng ngày. Một số nhân chứng cho biết, sau khi nghe tiếng nổ lớn, thấy vách tôn của công ty làm keo nằm tại mặt tiền đường An Hạ (xã Phạm Văn Hai) hư hỏng. Ngay sau đó, khói tỏa ra mù mịt từ công ty này.



Vụ việc nhanh chóng được báo cơ quan chức năng địa phương. Nhiều xe chữa cháy sau đó cũng được điều đến hiện trường.

Tại hiện trường, đến hơn 17h, cổng công ty làm keo đóng cửa, bên trong lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành khám nghiệm.

Bên ngoài công ty này, xe chữa cháy vẫn đang túc trực tại lối ra vào công ty. Cách đó một đoạn là một xe cứu thương. Nhiều công an, lực lượng an ninh bảo vệ bên ngoài công ty làm keo, điều tiết giao thông qua khu vực.

Lãnh đạo UBND xã Phạm Văn Hai xác nhận, vụ nổ trên địa bàn khiến 1 người chết (chưa rõ danh tính). Nơi xảy ra vụ nổ là một cơ sở ép keo.

Cháy nhà, 1 người bị mắc kẹt tử vong

Ngày 11/1, lãnh đạo UBND TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đã đến thăm hỏi, chia sẻ mất mát với người thân của nạn nhân tử vong trong vụ cháy nhà tại phường Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa.

Vào rạng sáng cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng cháy tại nhà ông Lê Văn Bảy (74 tuổi, khu phố Tam Hòa, phường Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa). Thời điểm này, trong nhà có ông Bảy và bà Nguyễn Thị Cúc.

Phát hiện cháy, vợ chồng ông Bảy đã hô hoán để chạy ra ngoài và để người dân xung quanh hỗ trợ dập lửa. May mắn, bà Cúc chạy thoát ra ngoài an toàn, còn ông Bảy bị té ngã, mắc kẹt trong đám cháy.

Vụ cháy đã được dập tắt sau đó, thi thể ông Bảy được tìm thấy trong đống đổ nát. Căn nhà rộng gần 100m2 của vợ chồng ông Bảy bị thiêu rụi hoàn toàn.

Hiện trường vụ cháy tại huyện Vĩnh Cửu. Nguồn: NLĐO

Cùng ngày, Công an huyện Vĩnh Cửu đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy lớn tại một xưởng gỗ rộng khoảng 1.000m2, chuyên sản xuất chế biến hàng pallet thuộc ấp Ông Hường, xã Thiện Tân.



Vào tối 10/1, ngọn lửa bất ngờ bùng cháy tại một xưởng gỗ tại ấp Ông Hường, xã Thiện Tân.

Sau đó, lửa nhanh chóng cháy lan và bao trùm toàn xưởng rộng gần 1.000m2. Vụ cháy không gây thương vong về người, nhưng đã thiêu rụi và làm đổ sập hàng trăm mét vuông xưởng cùng nhiều tài sản hàng hóa đồ gỗ bên trong.