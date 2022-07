TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Đang đi bộ bất ngờ bị chém; bắt kẻ mượn xe của người yêu mang đi bán

Kinh hoàng người đàn ông đang đi bộ bất ngờ bị chém ở Hà Nội





Ngày 16/7, nguồn tin cho biết, Công an huyện Thường Tín đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ người đàn ông đang đi bộ bất ngờ bị chém lìa chân khi đang đi trên đường.



Người đàn ông bị đối tượng mặc đồ kín mít dùng hung khí chém lìa chân ở Thường Tín. Ảnh cắt từ clip

Theo đó, vào khoảng 17 giờ ngày 15/7, tại Dốc Vân La, xã Hồng Vân, một người đàn ông đang đi bộ trên đường thì bị đối tượng lạ mặt đi phía sau dùng hung khí chém vào chân.

Hậu quả của vụ việc khiến nạn nhân bị đứt lìa chân. Được sự giúp đỡ của người dân cùng lực lượng chức năng, nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Danh tính bị hại được xác định là H (xã Tự Nhiên, Thường Tín).

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Công an Hà Nội bắt kẻ mượn xe của người yêu mang đi bán





Ngày 16/7, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Mạnh Quân (SN 1989, Tân Dân, Khoái Châu, Hưng Yên) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Đối tượng Vũ Mạnh Quân. Ảnh: CACC

Về diễn biến vụ việc, vào ngày 24/5/2022, Công an phường Trung Tự, quận Đống Đa tiếp nhận đơn trình báo của chị T (SN 1995, Khoái Châu, Hưng Yên) về việc bị chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, vào tháng 12/2021, chị T và Quân có quan hệ tình cảm với nhau. Sau đó Quân có mượn 1 laptop HP và 1 xe máy Honda Lead của chị T. Không thấy Quân trả lại xe và máy tính, chị T có hỏi thì được biết Quân đã mang số tài sản trên đi cầm cố.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Đống Đa đã triệu tập Quân để làm rõ vụ việc. Tại cơ quan Công an, Quân khai nhận bản thân không có công việc ổn định, do cần tiền đánh bạc nên đã mượn máy tính của người yêu mang đi cầm cố được 7 triệu đồng.

Sau đó, Quân tiếp tục mượn xe máy của chị T mang đi bán được 33 triệu đồng. Công an quận Đống Đa đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định.

Phạm nhân bỏ trốn khi đi mổ chân đã sa lưới





Tối 15/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cảnh sát hình sự địa phương đã bắt được Đặng Văn Kết (33 tuổi, phạm nhân bỏ trốn khi đang chấp hành án phạt tù ở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) - theo Zing.



Đặng Văn Kết - phạm nhân bỏ trốn - cùng tang vật. Ảnh: Công an Thanh Hóa. Nguồn: Zing

Chiều 15/7, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện Kết lẩn trốn ở phường Quảng Thịnh, TP.Thanh Hóa nên bắt giữ.

Tại trụ sở điều tra, Kết khai sau khi bỏ trốn đã đột nhập, phá két của một hộ dân lấy 2 nhẫn vàng, 1 dây chuyền khoảng 1,5 cây vàng, hơn 100 triệu đồng, 2 điện thoại và một xe máy.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã bàn giao Kết cùng vật chứng cho Trại giam Vĩnh Quang điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin về vụ phạm nhân bỏ trốn: Ngày 9/7, Công an tỉnh Vĩnh Phúc thông báo truy tìm phạm nhân Đặng Văn Kết (SN 1989, quê Hàm Yên, Tuyên Quang) do trốn khỏi nơi điều trị.

Kết từng phạm tội "Trộm cắp tài sản", bị phạt 30 năm tù và phải thụ án tại Trại giam Vĩnh Quang, Bộ Công an (trụ sở tại Vĩnh Phúc).

Hồi 9h sáng 9/7, phạm nhân Kết được đưa tới Trung tâm Y tế huyện Tam Dương điều trị và đã lợi dụng việc này để bỏ trốn.

Xử phạt người tung tin 3 lãnh đạo cấp cao bị xem xét kỷ luật





Phó Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) Hà Nội Lê Văn Phong vừa ký ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Duy Hậu (47 tuổi, ở quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội) theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP.



Trên mạng xã hội có nhiều tin giả, thông tin chưa được cơ quan chức năng kiểm chứng.

Ông Hậu được Thanh tra Sở TTTT Hà Nội xác định đã dùng tài khoản mạng xã hội Facebook đăng tải nội dung thể hiện, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu xem xét kỷ luật 2 Phó Thủ tướng Chính phủ, một lãnh đạo Thành ủy Hà Nội…

Cụ thể, ông Nguyễn Duy Hậu sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook "Nguyễn Duy Hậu" (đường dẫn: facebook.com/sayketao) để đăng tải lên mạng xã hội nội dung: "14/7: Bộ Chính trị biểu quyết nhân sự... Ủy ban kiểm tra Trung ương yêu cầu xem xét kỷ luật: Phó TT.... Bí thư Hà Nội... Chẳng biết mừng hay chán!".

"Đây là nội dung thông tin chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm chứng, là thông tin sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân, vi phạm quy định tại Điều 5 Nghị định số 72/2013 ngày 15/7/2013 của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng", Thanh tra Sở TTTT Hà Nội khẳng định.

Theo đó, với hành vi nêu trên, ông Nguyễn Duy Hậu bị xử phạt số tiền 7,5 triệu đồng kèm biện pháp khắc phục hậu quả "buộc gỡ bỏ thông tin vi phạm".

Phú Thọ: Xe khách lao xuống vực, 3 người tử vong





Thông tin từ Ban An toàn giao thông tỉnh Phú Thọ, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 15/7, tại khu Lấp, xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xe khách lao xuống vực.



Hiện trường vụ tai nạn xe khách lao xuống vực, 3 người tử vong

Theo đó, xe khách 29 chỗ mang BKS 29F - 013.54, do lái xe Lâm Quang Trường (SN 1986, trú tại Nông Cống, Thanh Hóa) điều khiển, chở đoàn khách khởi hành từ Hà Nội. Khi di chuyển đến khu Lấp, xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, xe bất ngờ mất phanh, lao xuống vách núi.

Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có tổng cộng 28 người (bao gồm cả lái xe).

Sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, các cơ quan chức năng của tỉnh Phú Thọ và huyện Tân Sơn đã có mặt kịp thời, khẩn trương tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, sơ cứu và đưa các nạn nhân về Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn cấp cứu.

Đến khoảng 1 giờ 30 phút ngày 16/7, lực lượng chức năng đã tìm kiếm và cứu nạn được 10 người bị thương, 15 người bị xây xát và 3 người tử vong.

3 nạn nhân tử vong được xác định gồm: Lái xe Lâm Quang Trường, Triệu Bình Minh (SN 1989, trú tại Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội), Nguyễn Gia Phong (SN 2013, trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ trên cây ven đường





Ngày 16/7, lãnh đạo UBND thị trấn A Lưới (huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế) cho biết, người dân trên địa bàn thị trấn vừa phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ trên một cây xanh bên đường.



Nạn nhân là ông Phan T (SN 1966, trú tổ dân phố 5, thị trấn A lưới).

Người đàn ông được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ trên một cây xanh bên đường ở thị trấn A Lưới. Ảnh: CTV.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ ngày 16/7, người dân ở tổ dân phố 7 thị trấn A Lưới phát hiện ông T tử vong trong tư thế treo cổ bằng một sợi dây trên cây xanh bên đường.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng công an địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định ông T tử vong do tự tử. Trước khi tử vong, vào khoảng 1giờ ngày 16/7 ông T có điện thoại về cho người thân.

Theo lãnh đạo UBND thị trấn A Lưới, gia đình ông T có 4 người con, gồm 3 trai và 1 gái. Cách đây khoảng 3 năm, lãnh đạo tổ dân phố nơi ông T sinh sống từng báo cáo chính quyền thị trấn và việc ông T có ý định tự tử vì buồn chuyện gia đình.