Công an tỉnh An Giang tiêu hủy số lượng lớn công cụ hỗ trợ và vũ khí thô sơ

Sáng 27/11, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công ty cổ phần Thép Miền Tây tổ chức tiêu hủy nhiều công cụ hỗ trợ và vũ khí thô sơ các loại đã tiếp nhận, vận động thu gom, thu hồi trên địa bàn.