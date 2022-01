TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Điều tra vụ cháy 2 bố con chết thương tâm; tuyên án vụ cướp GĐ bệnh viện tư nhân

Công an vào cuộc điều tra vụ cháy nhà khiến 2 bố con tử vong thương tâm

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 10/1, Công an thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) xác nhận, vụ cháy xảy ra hồi 18 giờ ngày 8/1, tại gia đình chị Hoàng Thị H. (tổ dân phố Xuân Nguyên, phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn).

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 2 bố con tử vong.

Tại thời điểm xảy ra hoả hoạn trong nhà có 3 người gồm: Anh Lê Trọng C. (SN 1982) và 2 con nhỏ, trong đó, một cháu 7 tuổi và một cháu 37 tháng tuổi.

Sau khi sự việc xảy ra, người dân địa phương đã đưa anh Lê Trọng C. đi Hà Nội cấp cứu, 2 cháu nhỏ được đưa đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Tuy nhiên, do vết bỏng nặng, anh C. đã tử vong vào ngày 9/1. Đến trưa cùng ngày, cháu nhỏ 37 tháng cũng không qua khỏi. Hiện còn cháu bé 7 tuổi đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa với tỷ lệ bỏng nặng, tiên lượng khó qua khỏi.

Ngày 10/1, ông Lê Huy Dương - Chủ tịch phường Nguyên Bình (thị xã Nghi Sơn) cho biết, gia đình chị H. thuộc diện khó khăn. Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình chị H. khoảng 28 triệu đồng; người dân quyên góp hỗ trợ gia đình nạn nhân 23,5 triệu đồng.

Được biết, 2 vợ chồng anh Lê Trọng C. và chị Hoàng Thị H. có 3 con. Thời điểm xảy ra hoả hoạn chị H. không có ở nhà. Hiện trường vụ cháy là ngôi nhà cấp 4, trong phòng chỉ có chiếc giường và tủ lạnh, nhà không đóng cửa, lối thoát hiểm nhiều nhưng nạn nhân không thoát ra được.

Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Tuyên án vụ cướp tài sản của giám đốc bệnh viện tư nhân ở Đồng Nai

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 10/1, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Đặng Quang Toàn (tự Toàn "đen", 41 tuổi, ngụ phường Tân Phong, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) 16 năm tù về tội Cướp tài sản.



Bà Trương Thị Bích Hằng (vợ Toàn, 38 tuổi, ngụ huyện Tân Phú) và một số đối tượng khác có mặt tại bệnh viện trong ngày xảy ra vụ án cũng bị Hội đồng xét xử đề nghị cấp trên xem xét lại hành vi đồng phạm.

Bị cáo Đặng Quang Toàn tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Nha Mẫn

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, do thiếu tiền mua máy móc, thiết bị khám chữa bệnh nên ông Nguyễn Thế Thử (Giám đốc Bệnh viện Tâm Hồng Phước, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) đã nhiều lần vay mượn tiền của vợ chồng Toàn.

Vào ngày 21/12/2019, Toàn cùng vợ đến Bệnh viện Tâm Hồng Phước để đòi nợ ông Thử. Khi phát hiện trong ngăn kéo bàn làm việc của ông Thử có bịch nylon đựng 500 triệu đồng, Toàn đã lấy túi tiền để trừ nợ nhưng bị ông Thử giằng lại.

Toàn không trả mà tiếp tục giành lấy và dùng tay đánh vào ngực ông Thử. Bị ông Thử giằng lại được số tiền nên Toàn buông tay và dùng bút đâm vào vai ông Thử.

Sau đó, Toàn đi xuống tầng trệt của bệnh viện thì bị công an bắt giữ.

Tại phiên tòa xét xử, vị đại diện Viện KSND tỉnh đề nghị mức án từ 16 đến 18 năm tù đối với Toàn về hành vi cướp tài sản.

Tuy nhiên, theo luật sư bào chữa cho bị cáo Đặng Quang Toàn, hành vi của bị cáo không cấu thành tội Cướp tài sản. Đồng thời, đề nghị xem xét lại số tiền bị cáo Toàn đã giằng lấy của ông Thử chỉ là là 170 triệu đồng, chứ không phải 500 triệu đồng như cáo trạng truy tố.

Nhân chứng kể về vụ xịt hơi cay, trói chủ nhà cướp điện thoại táo tợn ở chung cư tại Hà Nội

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 10/1, nhiều người dân sống tại tầng 3, chung cư HH1A Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội thận trọng đóng kín cửa, cảnh giác người ra vào hơn sau khi tại đây xảy ra vụ cướp điện thoại cách đây gần 2 ngày.



Anh H. trú tại đây chia sẻ với PV Dân Việt, khoảng 17h20 ngày 8/1, anh đang trong nhà nghe thấy tiếng hô thất thanh "cướp, cướp…". Khi anh chạy ra thì thấy anh T.A (ở căn hộ 324) chạy ra ngoài hành lang trong tình trạng bị trói hai tay ra phía sau, trên cổ và một chân còn quấn đầy băng dính.

"Trước đó khoảng 15 phút, hàng xóm xung quanh nghe thấy tiếng động tưởng vợ chồng nào cãi nhau nên không ai sang xem. Mọi người chỉ nói trên nhóm mạng xã hội Zalo chung của tầng. Sau khi thấy anh T.A hô cướp, mọi người mới chạy ra xem. Chúng tôi dẫn anh T.A về căn hộ chụp ảnh sau đó cởi trói, báo công an", anh H. nhớ lại.

Chủ nhà hoảng loạn sau vụ việc xảy ra. Ảnh: Gia Khiêm

Anh H., chủ nhà kể lại, thời điểm trước đó đã bị 3 đối tượng hỏi mua điện thoại vào nhà khống chế, xịt hơi cay, trói tay chân, lấy điện thoại có giá trị rồi tẩu thoát.

"Sau sự việc chủ nhà cố gắng mở trói chạy ra ngoài kêu cứu, chúng tôi mới hay biết chuyện. Tâm trạng chủ nhà khi ấy rất hoảng sợ. Anh ấy bị xịt hơi cay đỏ hết vùng mặt. Người này cũng mới dọn tới đây ở được một thời gian, chưa giao lưu xung quanh nên chúng tôi không biết mặt. Nhìn qua trong nhà, tôi thấy không có nhiều đồ đạc gì. Sau đó công an khu vực, tổ dân phố đến nên chúng tôi đi về nhà mình. Từ hôm đó tới nay không thấy anh T.A quay trở lại đây", anh H. cho hay.

Theo người dân, sau sự việc mọi người cũng cảnh báo nhau trên nhóm cư dân chung cư để cùng cảnh giác.

Liên quan đến vụ việc này, Công an phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội vừa phát đi thông báo cùng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hoàng Mai xác minh vụ cướp tài sản xảy ra chiều 8/1 tại căn hộ 324 chung cư HH1A Linh Đàm.

Theo đó, 3 đối tượng nghi phạm có độ tuổi khoảng từ 25 đến 35. Ba đối tượng khi vào căn hộ đeo khẩu trang, đội mũ, có đối tượng mang theo ba lô. Theo nguồn tin, đối tượng đã chuẩn bị sẵn băng dính trói chủ nhà.

Thuê xe ô tô rồi cầm cố đánh bạc, người phụ nữ mang bầu 8 tháng lĩnh án "kép"

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 10/1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Hồ Khánh Ly (SN 1991, trú xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Bị cáo Hồ Khánh Ly lĩnh hơn 12 năm tù vì tội Đánh bạc và tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Kháng Lam

Theo bản cáo trạng, ngày 1/4/2020, Hồ Khánh Ly tham gia một vụ đánh bạc tại thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) thì bị lực lượng chức năng của thị xã phát hiện và bắt giữ. Sau đó, Ly được cho tại ngoại, nhưng chỉ một thời gian ngắn Ly bỏ trốn khỏi địa phương và bị Công an tỉnh Nghệ An quyết định truy nã.

Khi Hồ Khánh Ly biến mất, một chủ cửa hàng cho thuê xe tự lái ở TP.Vinh cũng đến cơ quan công an trình báo việc cho Ly thuê ô tô nhưng quá thời hạn chưa trả, khi liên lạc với Ly thì chị này cũng biến mất.

Công an tỉnh Nghệ An vào cuộc điều tra, làm rõ ngày 1/3/2021, Ly có thuê cơ sở này một chiếc xe ô tô với giá 800.000 đồng/ngày, thời gian thuê một tháng, trả trước 5 triệu đồng. Ngày 26/3/2021, Ly sử dụng giấy tờ xe giả mang tên mình rồi bán chiếc xe đã thuê cho một người đàn ông ở Hà Tĩnh với giá 600 triệu đồng.

Ngày 6/8/2021, Hồ Khánh Ly bị Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ theo quyết định truy nã. Ngày 13/8/2021, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Ly 12 tháng tù về tội Đánh bạc trong phiên tòa phúc thẩm về một vụ án xảy ra trước đó.

Ngày 21/10/2021, người phụ nữ này tiếp tục bị TAND thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) tuyên 2 năm 3 tháng tù về tội Đánh bạc.

Tại thời điểm phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn ra sáng 10/1, Hồ Khánh Ly đang mang bầu đứa con thứ 2 được 8 tháng.

Nữ bị cáo này thừa nhận việc thuê ô tô rồi sử dụng giấy tờ giả để bán lấy tiền tiêu xài, thỏa mãn đam mê đánh bạc. Bản thân bị cáo là mẹ đơn thân nuôi con nhỏ, lại đang mang thai, bị tiểu đường... nên mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật để có cơ hội sớm trở về nuôi con.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Hồ Khánh Ly 9 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp 3 năm 3 tháng tù của 2 bản án tội Đánh bạc chưa thi hành, bị cáo Ly phải chịu mức án 12 năm 3 tháng tù.

Về dân sự, HĐXX chấp nhận thỏa thuận giữa các bên, tuyên buộc bị cáo phải đền bù cho chủ xe số tiền còn thiếu là 40 triệu đồng.

Vụ sát hại 2 dì cháu: Nghi phạm dương tính với SARS-CoV-2

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 9/1, Công an tỉnh Tiền Giang, củng cố hồ sơ điều tra đối với Phạm Tuấn Ngôn (35 tuổi, ở huyện Châu Thành, Tiền Giang) về hành vi Giết người.

Ngôn được xác định là kẻ gây án, sát hại 2 dì cháu ở xã Tân Hương, huyện Châu Thành, vào trưa 8/1. Sau khi gây án, Ngôn uống thuốc tự vẫn nên được cảnh sát đưa đến bệnh viện cấp cứu và qua cơn nguy kịch.

Phạm Tuấn Ngôn. Ảnh: Công an Tiền Giang. Nguồn: Zing

Theo điều tra ban đầu, Ngôn từng có vợ con nhưng đã ly hôn. Gần đây, Ngôn lén lút quan hệ tình cảm với người phụ nữ 41 tuổi ở cùng huyện. Anh ta cho rằng nhân tình phản bội nên nảy sinh ý định giết người.

Ngày 8/1, thấy người tình chở cháu trai 11 tuổi lưu thông trên đường nên Ngôn bám theo. Khi đến xã Tân Hương, anh ta bất ngờ dùng thanh sắt nhọn đâm họ.

Gây án xong, Ngôn rồ ga tẩu thoát. Hai nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Theo lời khai của Ngôn, sau khi gây án, anh ta vứt bỏ hung khí và lẩn trốn sự truy bắt của cảnh sát. Tối cùng ngày, Ngôn về nhà mẹ ruột và được vận động ra đầu thú. Ngôn khai trước đó đã uống thuốc tự vẫn và được cảnh sát cùng người thân kịp thời đưa đi cấp cứu.

Quá trình test nhanh, Ngôn dương tính với SARS-CoV-2 nên được đưa đi cách ly điều trị, củng cố hồ sơ chờ xử lý.