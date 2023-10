TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Đuổi đánh nhau, 2 người chết dưới mương nước; 1 phụ nữ bị đâm tử vong

Đuổi đánh nhau, 2 người tử vong dưới mương nước

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 31/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh, TP.Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng gồm: Phạm Ngọc Mạnh, Lê Tuấn Minh, Chử Đình Quyền, Võ Tấn Lộc, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Hoàng Thanh, Nguyễn Tiến Đạt, Vũ Minh Dương, Nguyễn Hoàng Phương Lâm về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Mương nước nơi phát hiện thi thể 2 nạn nhân. Ảnh: Đ.X.

Theo nhà chức trách, khoảng 7h ngày 22/10, Công an xã Đông Hội nhận tin báo của người dân về việc phát hiện 2 xác chết dưới mương nước ở thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh. Nạn nhân được xác định là V.T.P và Đ.B.M. (cùng SN 2008, người địa phương).

Qua điều tra, cảnh sát xác định tối 21/10, 2 nhóm thanh, thiếu niên hẹn nhau ra phía sau trường THCS Ngô Quyền để giải quyết mâu thuẫn.

Một nhóm các đối tượng đã cầm theo dùi cui điện làm hung khí. Nhóm còn lại mang 3 con dao phay, 1 tuýp sắt ra phía bụi cây gần cổng trường THCS Ngô Quyền cất giấu.

Quá trình rượt đuổi nhau, xe của 2 nạn nhân chạy vào hướng thôn Lại Đà, Đông Hội, thì bị 5 xe nhóm đối thủ đuổi theo, đến cổng thôn Lại Đà, xã Đông Hội, không thấy nên các đối tượng quay lại. Một nhánh đối tượng khác đuổi nhau tiếp về hướng Quốc lộ 3 không thấy ai nên quay về quán nước tập trung.

Về phía nhóm của 2 nạn nhân, khi quay lại chung cư Đông Hội tập trung thì không thấy xe của P. và M. nên đi tìm.

Đến 6h30 ngày 22/10, một người dân tại xã Đông Hội phát hiện xe máy đổ nằm sát miệng cống, bên cạnh là 2 người tử vong trong tư thế nằm úp mặt xuống mặt nước.

Nhà chức trách cho biết có 34 đối tượng tham gia đuổi đánh nhau. Trong đó, có 9 đối tượng từ 16 tuổi trở lên, còn lại dưới 16 tuổi.

Một phụ nữ bị đâm tử vong tại nhà hàng xóm

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 31/10, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Cam An Bắc (huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) cho biết, vào khoảng 8h30 sáng 31/10, tại thôn Hiền Lương (xã Cam An Bắc) đã xảy ra vụ án mạng khiến một phụ nữ tử vong.

Theo đó, bà N.T.T (61 tuổi) bị em trai là ông N.T (59 tuổi) cùng trú thôn Hiền Lương, xã Cam An Bắc, dùng dao đâm tại nhà hàng xóm của bà T.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, ông T và bà T đều trú tại địa phương. Trước lúc xảy ra án mạng, ông T có chạy đến gặp chị gái, rồi ông T dùng dao đâm bà T.

Ngay sau đó, người dân phát hiện tri hô, gọi công an địa phương đến hiện trường, đồng thời đưa bà T đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, bà T mất trên đường chuyển viện, hiện đang đưa thi thể về nhà lo hậu sự.

Theo chính quyền địa phương, vụ án mạng có thể xảy ra do mâu thuẫn. Hai chị em ông T đều có nhà riêng, ông T hiện đang sống độc thân.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Cam Lâm và cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra.

Bắt tạm giam nữ Giám đốc Công ty Cổ phần Kim Triều Huỳnh Thị Sen ở Bình Định

Ngày 31/10, nguồn tin riêng của Dân Việt từ lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Huỳnh Thị Sen - Giám đốc Công ty Cổ phần Kim Triều, để điều tra về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

"Bà Sen mượn tiền của người khác nhưng trốn tránh không chịu trả", lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định cho hay.

Dự án Khách sạn - Trung tâm tiệc cưới của Công ty Cổ phần Kim Triều nằm trên khu "đất vàng" tại TP.Quy Nhơn, Bình Định, ì ạch gần 10 năm qua. Ảnh: DT.



Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định cũng đã phát đi thông báo đang thụ lý điều tra vụ án Huỳnh Thị Sen (SN 1965, ở 44/4 đường Trần Hưng Đạo, TP.Quy Nhơn) phạm tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra trên địa bàn TP.Quy Nhơn năm 2020.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 4/2018, Huỳnh Thị Sen là Giám đốc Công ty Cổ phần Kim Triều, lấy lý do kinh doanh, đưa ra cam kết về thời gian trả nợ để vay mượn cá nhân nhiều lần, với số tiền lớn.

Đến thời hạn thỏa thuận, bị can không có tiền trả cho bị hại nên cộng nợ lãi và gốc để viết lại "giấy mượn tiền", "giấy vay tiền", tiếp tục hứa hẹn thời gian trả nợ. Sau đó, Sen dùng thủ đoạn gian dối để chối bỏ trách nhiệm đối với khoản tiền còn nợ nhằm chiếm đoạt.

Để công tác điều tra vụ án đảm bảo theo đúng quy định pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định thông báo ai là bị hại có liên quan đến việc bị Huỳnh Thị Sen dùng thủ đoạn nêu trên chiếm đoạt tiền hoặc biết Sen có hành vi vi phạm pháp luật khác mà chưa viết đơn tố cáo thì làm đơn gửi đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định (địa chỉ: 41 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn; điện thoại: 069.434.9334 hoặc Điều tra viên Hoàng Thanh Quang; điện thoại: 0903.671.891) để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Nếu sau 30 ngày kể từ ngày ra thông báo này mà bị hại không gửi đơn yêu cầu thì Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định, không chịu trách nhiệm giải quyết.

Bà Sen được biết đến là nữ "đại gia" tại tỉnh Bình Định. Thời gian qua, Công trình Khách sạn - Trung tâm tiệc cưới của Công ty Cổ phần Kim Triều nằm trên "đất vàng" (tuyến đường Tăng Bạt Hổ và đường 31 tháng 3, TP.Quy Nhơn), thi công gần 10 năm vẫn chưa hoàn thành, khiến người dân bức xúc, kiến nghị lên Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định.

Hai cựu cán bộ công an phường ở Hà Nội bị cáo buộc cho vay nặng lãi, tổ chức ghi lô đề

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 31/10, TAND TP.Hà Nội xử sơ thẩm vợ chồng Hoàng Văn Hoan (SN 1990), cựu cán bộ Công an phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội và Quách Thị Thơm (SN 1989, ở huyện Đan Phượng, Hà Nội) về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Cùng vụ án, bị cáo Nguyễn Sơn Thành (SN 1983), cựu cán bộ Công an phường Minh Khai phải hầu tòa về tội "Tổ chức đánh bạc".

Nhóm bị cáo Đỗ Mạnh Dương (SN 1983, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội); Nguyễn Thị Thanh (SN 1968, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội); Lê Đức Lợi (SN 1983, ở quận Cầu Giấy); Mai Thị Khanh (SN 1969, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị truy tố về tội "Đánh bạc".

Hai cựu cán bộ Công an phường Minh Khai bị phát hiện cho vay nặng lãi, tổ chức ghi lô đề.

Theo cáo trạng, Hoan là công an nhưng lập tài khoản Facebook "Vượng Phát", quảng cáo là dịch vụ cho vay tài chính. Anh ta cùng vợ là bị cáo Thơm thống nhất chỉ cho cán bộ, chiến sĩ trong ngành công an vay nhằm "thu lãi cao lại không lo mất vốn".

Những ai cần vay tiền sẽ phải đặt lại thẻ ngành công an, thẻ Đảng hoặc giấy tờ liên quan cho vợ chồng Hoan. Anh ta cũng xem người vay đủ điều kiện hay không, thông qua xác minh tại đơn vị công tác của họ.

Nếu đảm bảo điều kiện cho vay, bị cáo Thơm sẽ đứng ra làm việc trực tiếp còn Hoan đứng sau điều khiển vị sợ gặp người quen sẽ "ảnh hưởng nghề nghiệp đang làm".

Để có thêm tiền cho vay, Hoan rủ đồng nghiệp là bị cáo Thành đứng ra chung vốn nhưng bị từ chối. Tuy vậy, Thành nói khi nào Hoan cần, anh ta sẽ cho vay với lãi suất 1.000 đồng/triệu/ngày.

Giai đoạn 2016 – 2019, vợ chồng Hoan đã dùng 3,6 tỷ đồng cho vay lãi suất cao, bao gồm 1,9 tỷ đồng vay của Thành để cho vay lại. Qua đây, vợ chồng Hoan thu lợi 926 triệu đồng.

Cơ quan điều tra làm rõ, có 66 cán bộ, chiến sĩ công an và 1 người dân vay tiền của Hoan. Trong đó, có 51 người vay lãi 5.000 đồng/triệu/ngày (182%/năm); 1 người chịu lãi 4.000 đồng/triệu/ngày (146%/năm); 1 người lãi 2.000 đồng/triệu/ngày (73%/năm). Ngoài ra, có 4 trường hợp được vay không lãi suất; 10 người khác có vay nhưng đã xuất ngũ nên chưa thể làm rõ.

Những cán bộ, chiến sĩ vay tiền của Hoan thường còn trẻ, người lớn tuổi nhất sinh năm 1980, còn đa phần sinh sau năm 1990 và công tác tại công an các quận, huyện ở Hà Nội hoặc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Quá trình điều tra vụ án cho vay nặng lãi, cơ quan tố tụng đã phát hiện và xác định bị cáo Nguyễn Sơn Thành tổ chức đánh bạc thông qua hình thức ghi lô đề trong giai đoạn 2016 - 2018. Cựu công an này tổ chức đánh bạc hơn 777 triệu đồng và thu lợi bất chính 144 triệu.

Nhóm bị cáo còn lại là những người chuyển các tin nhắn số lô, đề, lô xiên đến cho bị cáo Thành.

Các cơ quan tiến hành tố tụng đã điều tra, truy tố và xét xử hai bị cáo có hành vi cho vay nặng lãi với các bị cáo có hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc trong cùng một vụ án.

Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 2 ngày.

Vụ phát hiện bộ xương người dưới gốc cây ở Bình Dương: Truy tìm tung tích nạn nhân

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 31/10, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã phát thông báo truy tìm tung tích bộ xương người được phát hiện dưới một gốc cây tại khu phố 2, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, Bình Dương.



Bộ xương người chưa xác định được chiều cao, giới tính. Tuy nhiên, tại hiện trường, công an thu giữ 1 áo sơ mi dài tay, màu đỏ, đen có hoa văn màu đỏ, đường kẻ màu và 1 đôi dép màu đen quai ngang, có chữ "Nike" màu xanh.

Hiện trường vụ phát hiện bộ xương người.

Quần áo và đôi dép được phát hiện.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bến Cát thông báo ai là thân nhân, hoặc biết thông tin về người có đặc điểm như trên, vui lòng thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, gặp điều tra viên Trần Nam Tấn hoặc cán bộ thụ lý Nguyễn Công Trung (SĐT: 0961.466.664 hoặc 0965.346.347), hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp giải quyết.

Trước đó, chiều 27/10, người dân đi ngang qua bãi đất trống trên đường NK13A, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, phát hiện bộ xương người dưới gốc cây.

Nhận tin báo, Công an phường Thới Hòa có mặt phối hợp với Công an thị xã Bến Cát phong tỏa hiện trường, ghi lời các nhân chứng để điều tra, làm rõ.

Khu vực nơi phát hiện bộ xương người cỏ mọc um tùm, bên cạnh bộ xương có 1 bộ đồ, 1 chiếc dép và 1 sợi dây còn treo trên cây.