TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Chém chết cha và anh ruột; cha cùng con 3 tuổi tử vong trong tư thế treo cổ

Người tâm thần chém chết cha và anh ruột

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 30/10, một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này đang có mặt tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương để khám nghiệm, điều tra vụ án dùng hung khí chém 3 người thương vong, tại xã Nhơn An (thị xã An Nhơn, Bình Định).

Rất đông người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc người tâm thần chém chết cha và anh ruột. Ảnh: TB

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào sáng cùng ngày (30/10) tại thôn Háo Đức, xã Nhơn An. Thời điểm này, đối tượng Hồ Thanh Cường (34 tuổi, trú thôn Háo Đức, xã An Nhơn) bất ngờ dùng dao chém vào cha, mẹ ruột và anh ruột.



Hậu quả vụ việc, người cha tử vong tại chỗ, anh trai được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn nhưng tử vong do bị nhiều vết chém, chấn thương nặng. Người mẹ được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định để cấp cứu.

Hai nạn nhân tử vong là Hồ Hữu C (cha ruột Cường), Hồ Quốc N (42 tuổi, anh ruột Cường).



Sau vụ việc, lực lượng công an đã đến hiện trường, tạm giữ đối tượng Cường.

Thông tin ban đầu, Cường là người khuyết tật, đang điều trị bệnh tâm thần ngoại trú.

Theo người dân địa phương, đối tượng Cường có biểu hiện bị bệnh tâm thần nên tâm lý thường bất ổn.

Tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cho biết, người mẹ là bà Trương Thị D (sinh năm 1950, mẹ ruột Cường) nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não, đa vết thương do bị chém nhiều nhát. Hiện, bệnh viện đang nỗ lực phẫu thuật, điều trị cho bà D.

Cha cùng con 3 tuổi tử vong trong tư thế treo cổ

Chiều 30/10, Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của hai cha con tại nhà riêng khu phố 4B (phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa).

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, Công an phường Trảng Dài nhận được tin báo phát hiện ông N.C.L (49 tuổi, ngụ khu phố 4, phường Trảng Dài) chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

Sau đó mọi người còn phát hiện cháu N.C.N (3 tuổi, con ông L) trong tư thế treo cổ trên cửa sổ nên đưa cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện Đồng Nai.

Tuy nhiên, bé đã tử vong.

Theo thông tin ban đầu của cơ quan chức năng, tại hiện trường tìm thấy một lá thư tuyệt mệnh được cho là của nạn nhân, lý do tự vẫn vì bệnh tật.

Phát hiện cháu bé 22 tháng tuổi tử vong dưới mương nước sau nhiều giờ mất tích

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 30/10, ông Nguyễn Hữu Nam - Chủ tịch UBND xã Phong Thu (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ một cháu bé tử vong thương tâm dưới mương nước.

Nạn nhân là là bé trai L.C.M.Đ (22 tháng tuổi), là con của anh L.C.T (SN 1996) và chị V.T.T (SN 1998, trú ở thôn Tây Lái, xã Phong Thu).

Ảnh minh họa.

Vào khoảng 15h ngày 29/10, sau một lúc để cháu Đ chơi một mình tại sân nhà, người thân đi ra thì không còn thấy cháu bé. Nhận được tin báo về việc cháu bé mất tích, chính quyền địa phương huy động lực lượng phối hợp với nhiều người dân tổ chức tìm kiếm.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, đến khoảng 21h15 ngày 29/10, lực lượng chức năng phát hiện thi thể cháu bé ở dưới mương nước gần nhà.

Hiện nguyên nhân tử von của cháu bé đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Đội trưởng, Đội phó quản lý thị trường ở Long An tham gia đánh bạc bị kỷ luật

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 30/10, nguồn tin của phóng viên Dân Việt cho biết, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Long An vừa ra thông báo kết luận kỳ họp thứ 17 để xem xét, kết luận vi phạm đối với Đảng ủy cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An.

Theo nguồn tin, tại kỳ họp thứ 17 diễn ra hôm nay (30/10), Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét tính chất vi phạm liên quan vụ việc 4 cán bộ quản lý thị trường tham gia đánh bạc tại trụ sở Đội quản lý thị trường số 3 (đóng tại TP.Tân An, tỉnh Long An).

Bốn cán bộ quản lý thị trường có Đội trưởng, Phó Đội trưởng, một kiểm soát viên Đội quản lý thị trường số 3 và một kiểm soát viên Phòng Tổ chức hành chính Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An bị kỷ luật vì tổ chức đánh bạc. Ảnh minh họa



Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Long An đã ra quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với 3 cán bộ và kỷ luật hình thức khiển trách đối với 1 cán bộ. Trong đó có Đội trưởng, Phó Đội trưởng, một kiểm soát viên Đội quản lý thị trường số 3 và một kiểm soát viên Phòng Tổ chức hành chính (Cục Quản lý thị trường).

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cho rằng, 4 cán bộ quản lý thị trường có khuyết điểm trong việc tham gia đánh bạc thắng thua bằng tiền, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương của đảng viên. Nội dung vi phạm trên đã tạo dư luận không tốt, phát sinh đơn, thư tố cáo làm ảnh hưởng đến đoàn kết nội bộ, uy tín của bản thân và tổ chức Đảng, đơn vị nơi những cán bộ này đang sinh hoạt, công tác, đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật.

Ngoài ra, kết luận Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng nêu rõ Đảng ủy cơ sở Cục Quản lý thị trường có khuyết điểm trong việc chưa thường xuyên nhắc nhở những đảng ủy viên được phân công phụ trách các đơn vị thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, quản lý, giáo dục đối với cán bộ, đảng viên công chức để xảy ra tình trạng tổ chức đánh bạc thắng thua bằng tiền tại Đội Quản lý thị trường số 3; chưa thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy với Ban lãnh đạo Cục Quản lý thị trường trong việc điều động đột xuất đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

"Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An Phạm Đức Chinh chịu trách nhiệm người đứng đầu đối với những khuyết điểm của Đảng ủy. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm và căn cứ vào các quy định, hướng dẫn của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu tập thể Đảng ủy cơ sở Cục Quản lý thị trường và ông Phạm Đức Chinh kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với những khuyết điểm nêu trên", quyết định của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Long An nêu.

Bé gái 3 tuổi bị 2 con chó becgie hàng xóm lao ra ngoài, tấn công

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 30/10, lãnh đạo UBND phường Tân Phú, TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã đến thăm hỏi, đồng viên gia đình cùng bé gái 3 tuổi bị 2 con chó becgie nhà hàng xóm tấn công, gây thương tích trên địa bàn.



Nạn nhân được xác định là bé L.K.A.D (3 tuổi, ngụ phường Tân Phú).

Con chó tấn công bé gái bị nhốt trong chuồng. Ảnh: H.G.

Theo đó, khoảng 7h sáng 28/10, chị H dẫn bé D chạy xe đạp cùng một bé nhỏ ngồi trên xe đẩy đi dạo. Khi vừa về gần đến nhà thì bé D mệt và nhờ mẹ dắt xe giúp mình.

Chị H vừa đem xe vào thì bé D đã chạy ngang qua phía trước cổng nhà một người hàng xóm. Lúc này bất ngờ có 2 con chó becgie, mỗi con nặng hơn 20kg từ trong cổng lao ra.

Phát hiện sự việc, chị H la hét, đồng thời vùng chạy đến nhưng bé D đã bị chó vồ ngã và tấn công vào vùng mặt.

Ngay sau đó, chủ chó chạy ra mới đuổi được 2 con chó dữ vào nhà. Bé D được đưa vào bệnh viện cấp cứu với các vết thương ở vùng mặt, tai, khâu khoảng 16 mũi. Nạn nhân đã được cho về nhà để tiếp tục điều trị, theo dõi.