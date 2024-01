TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nam sinh bị đánh hội đồng tử vong; nghịch tử cứa cổ bố khi vừa ra tù

Nam sinh lớp 12 bị nhóm thanh, thiếu niên đánh hội đồng tử vong

Ngày 11/1, tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã tạm giữ 7 thanh, thiếu niên (từ 15-18 tuổi; cùng ngụ huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) để điều tra, làm rõ hành vi đánh hội đồng khiến 1 nam sinh lớp 12 Trường THPT Nam Trực (huyện Nam Trực) tử vong hôm 7/1.



Hiện trường nơi xảy ra vụ việc nam sinh lớp 12 bị đánh hội đồng dẫn tới tử vong. Nguồn: NLĐO

Những người bị tạm giữ để điều tra hành vi "Giết người" theo Điều 123, Bộ luật Hình sự gồm: Cao Xuân Trường, Vũ Anh Đức, Vũ Tuấn Phát, Nguyễn Đại Tuân (cùng 18 tuổi), Nguyễn Đại P. (17 tuổi), Cao Huy H., Đỗ Quốc K. (cùng 15 tuổi).

Theo cơ quan công an, khoảng 16 giờ ngày 7/1, tại khu vực Ao Xanh (Cụm công nghiệp Đồng Côi, thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực) xảy ra việc hai nhóm thanh, thiếu niên xô xát đánh nhau, trong đó có Nguyễn Anh T. (18 tuổi, ngụ xã Đồng Sơn, cùng huyện Nam Trực, học sinh lớp 12, Trường THPT Nam Trực).

Tại đây, Nguyễn Anh T. đã bị nhóm của Vũ Anh Đức dùng gậy gỗ nhặt bên đường và một gậy sắt mang theo đánh hội đồng khiến nam sinh T. bị thương ở tay và vùng đầu, gây chấn thương sọ não.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, T. đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định nhưng đã tử vong vào tối cùng ngày.

Nguyên nhân dẫn tới sự việc trên được xác định, vào tối 6/1, T. có mâu thuẫn với một thanh niên tên H. Sau đó, H. có nhờ Đức nhưng Đức (cùng một số bạn đi cùng) đã bị T. đánh lại. Đến chiều 7/1, Đức hẹn T. ra vị trí trên để nói chuyện thì xảy ra sự việc T. bị đánh hội đồng dẫn tới tử vong.

Nghịch tử dùng dao cứa cổ bố ruột khi vừa ra tù về tội giết người

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 11/1, Công an thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Hoài Châu (SN 1977, trú tại tổ dân phố 4, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà) về hành vi cố ý gây thương tích.



Công an lấy lời khai đối tượng Nguyễn Hoài Châu. Ảnh: C.A

Trước đó, sau khi đi ăn nhậu về, Châu qua nhà bố ruột ở cùng tổ dân phố 4, phường Tứ Hạ để tìm vợ con. Thấy Châu say, bố Châu đuổi về nhà nên hai người xảy ra mâu thuẫn. Sau khi được mọi người khuyên can, Châu bỏ đi.

Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, khi thấy bố đang ngồi trước sân nhà, Châu cầm dao xông đến cứa nhiều nhát vào cổ và tay bố mình gây thương tích.

Qua giám định, lực lượng công an xác định tỷ lệ thương tật của nạn nhân là 12%. Được biết, Nguyễn Hoài Châu vừa mới ra tù về tội "Giết người", chưa được xóa án tích.

Điều tra vụ thi thể nam thanh niên dưới sông Hồng sau khi dính bẫy "mỹ nhân" của ổ nhóm cờ bạc "bịp"

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 11/1, Công an quận Tây Hồ, TP.Hà Nội, đã khởi tố, tạm giam 7 bị can gồm: Hoàng Văn Hà (đối tượng cầm đầu), Ngô Thị Oanh, Hoàng Văn Kiên, Ngô Văn Huy, Bùi Thị Hồng, Ngô Văn Quyết và Ngô Văn Hiệp (cùng trú tại huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nhóm đối tượng trong vụ án. Ảnh: Công an Tây Hồ

Qua điều tra cảnh sát xác định, khoảng 21h50 ngày 18/12/2023, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ nhận tin báo từ người dân chài về việc phát hiện một thi thể nam giới trôi dạt vào bãi giữa sông Hồng, thuộc phường Nhật Tân, quận Tây Hồ.

Nạn nhân là anh N.V.U. (21 tuổi, trú huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định), bị mất tích từ ngày 14/12/2023. Kết luận nguyên nhân tử vong của cơ quan pháp y xác đinh anh U. bị ngạt do đuối nước.

Qua một số thông tin nghi vấn do gia đình anh U. cung cấp, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ đã nhận định có nhiều uẩn khúc trong cái chết của anh U. cần làm rõ, nên đã phối hợp với phòng CSHS, Công an TP.Hà Nội điều tra làm rõ.

Quá trình điều tra đã xác định, các đối tượng Hoàng Văn Hà, Hoàng Văn Kiên, Ngô Thị Oanh, Ngô Văn Huy, Bùi Thị Hồng, Ngô Văn Quyết và Ngô Văn Hiệp tụ tập thành nhóm cờ bạc "bịp" do Hoàng Văn Hà cầm đầu. Sau đó, Hà và nhóm đối tượng bàn bạc dùng "mánh khoé" thuê một căn nhà 2 tầng tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh làm nơi ở chung và hoạt động.

Để thu hút "con mồi", đối tượng Oanh đã lập một tài khoản tên "Anyeuu" trên Facebook, chủ động kết bạn, làm quen, hẹn hò yêu đương với nạn nhân U. Sau đó, chúng dụ dỗ nạn nhân đến ngôi nhà thuê ở huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, rồi bố trí "dàn trận" lôi kéo anh U. đánh bạc. Sau khi chơi, anh U. bị mất số tiền mặt, đồng thời cầm đặt chiếc xe máy đang đi, tổng số tiền 80 triệu đồng.

Đến khoảng 23h35 ngày 14/12/2023, sau khi đã bị thua hết tiền, nạn nhân được các đối tượng đưa cho 500 nghìn đồng để đi taxi về đến khu vực gần cầu Vĩnh Tuy, quận Long Biên, TP.Hà Nội thì xuống xe đi bộ.

Cụ thể diễn biến từ khi anh U. xuống taxi, đến khi người dân phát hiện thi thể anh này còn đang được cơ quan điều tra xác minh.

Cơ quan công an thông báo, ai chứng kiến hoặc có thông tin liên quan thì báo ngay đến Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ.

Cơ quan công an cũng cảnh báo đến người dân, cần cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo thông qua cách thức "dàn trận" chơi cờ bạc "bịp" và "hẹn hò online".

Không khởi tố vụ người phụ nữ tố cáo nguyên Chánh Thanh tra VKSND hiếp dâm

Ngày 11/1, Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, thông tin đã có quyết định không khởi tố vụ án hình sự vụ bà N.T.T.L. (ngụ TP.Long Khánh, Đồng Nai) tố giác ông N.H.C. hiếp dâm hoặc cưỡng dâm bà tại phòng làm việc của ông C. thuộc VKSND tỉnh Đồng Nai.



Thời điểm bị tố cáo năm 2020, ông N.H.C. giữ chức Chánh Thanh tra VKSND tỉnh Đồng Nai.

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa, sau khi xác minh nguồn tin về tội phạm do Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai chuyển đến về việc bà N.T.T.L. tố cáo ông N.H.C. có hành vi hiếp dâm hoặc cưỡng dâm tại phòng làm việc vào tháng 5/2020, cơ quan này đã vào cuộc điều tra.

Qua quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa xác định hành vi của ông N.H.C. chưa đủ yếu tố cấu thành tội Hiếp dâm hoặc Cưỡng dâm theo quy định theo Điều 141 và Điều 143 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, tháng 7/2020, bà N.T.T.L. (38 tuổi) tố cáo ông N.H.C., Chánh Thanh tra VKSND. Theo nội dung tố cáo, khoảng 14h ngày 28/5/2020, bà bị ông C. hiếp dâm tại phòng làm việc của ông này. Trên cơ sở xác minh nội dung tố cáo, VKSND tỉnh Đồng Nai đã kết luận có đủ căn cứ kết luận ông N.H.C. đã có hành vi quan hệ tình dục với bà L. tại phòng làm việc.

Về hành vi hiếp dâm, kết quả xác minh không có căn cứ để kết luận ông N.H.C. có hành vi hiếp dâm.

Sau khi có kết luận nội dung tố cáo, ông N.H.C. đã bị VKSND tỉnh Đồng Nai kỷ luật bằng hình thức cách hết chức vụ và cho nghỉ việc.

Người phụ nữ tố bị nhóm người hành hung có cán bộ ở Cục Quản lý thị trường tỉnh

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 11/1, theo thông tin từ Công an huyện Tân Trụ (tỉnh Long An), Công an xã Quê Mỹ Thạnh vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với đối tượng Nguyễn Hoàng Tuấn (31 tuổi), Nguyễn Thị Nhưng Ý (31 tuổi), Nguyễn Thị Mộng Thu (44 tuổi) cùng ngụ ấp 5, xã Quê Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ, về hành vi "Vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự" theo điểm D, khoản 1 điều 7 Nghị định 144/2021.CP-NĐ, mức phạt từ 300.000-500.000 đồng.



Chị Châu Thị Thúy Nhi (35 tuổi, ngụ ấp Bình Điện, xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ) đi đòi nợ bị hành hung nhập viện. Ảnh: Thiên Long

Nạn nhân là chị Châu Thị Thúy Nhi (35 tuổi), ngụ ấp Bình Điện, xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ bị hành hung khi đi đòi nợ thì bị hành hung.

Khoảng 17 giờ 30 ngày 4/12/2023, chị Nhi đến tìm gặp chị N.T.K.Th, ngụ ấp 5, xã Quê Mỹ Thạnh để lấy số tiền khoảng 500 triệu đồng cho vay mượn trước đó, tuy nhiên tới nơi lại không gặp. Lúc này chị đứng ngoài lộ lên tiếng thì có vài người thân trong nhà bước ra, hai bên lời qua, tiếng lại dẫn đến mâu thuẫn.

Hóa đơn của chị Châu Thị Thúy Nhi (35 tuổi, ngụ ấp Bình Điện, xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An) khi nhập Bệnh viện Đa khoa Long An. Ảnh: Thiên Long

Cùng lúc, một số đối tượng đã có hành động vô cớ tấn công chị Nhi nhiều cái vào tay, cổ và vào mặt, kéo vô đập phần đầu trúng vào tường chấn thương phần mềm.

Cho rằng đi đòi tiền bị đánh, chị Nhi tìm hiểu là ai tham gia. Khi đó, chị nhận diện có người tên T. T.D hiện đang là Phó Trưởng phòng ở Cục QLTT tỉnh Long An nên làm đơn tố cáo gửi công an xã Quê Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ, Cục QLTT tỉnh.

Thông báo của Công an xã Quê Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An trao cho chị Nhi sáng 10/1. Ảnh: Thiên Long

Từ đơn tố cáo, các cơ quan chức năng vào cuộc. Qua đó xác định, chỉ có vợ anh D. cùng 2 người em tham gia, riêng cán bộ T.D. chỉ can ngăn khi sự việc đang diễn ra. Chị Nhi không đồng ý với kết luận này.

Sáng 11/1, chị Nhi cho biết, Công an xã mời lên để giao tiền hỗ trợ điều trị khi nằm viện, đồng thời đưa thông báo xử lý phạt hành chính 3 đối tượng đã có hành vi hành hung cho chị biết.

Chị Nhi không đồng ý nhận tiền, chị cho rằng còn bỏ lọt người có hành vi đánh chị là một cán bộ ở Cục QLTT tỉnh nên chị tiếp tục gửi đơn lên Công an huyện và Viện Kiểm sát nhân dân huyện.