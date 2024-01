Các lực lượng vẫn đang tiếp tục truy xét vụ cướp tiệm vàng ở Cam Ranh

Ngày 11/1, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức họp báo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2023. Tham dự, có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban ngành và đông đảo các phóng viên báo chí.

Tại buổi họp báo, liên quan đến vụ cướp tiệm vàng xảy ra ở TP.Cam Ranh (Khánh Hòa), thiếu tá Đỗ Bảo Liêm - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, vụ việc này có tính chất mức độ phức tạp. Các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an cũng như Công an tỉnh Khánh Hòa hiện nay đang trong quá trình truy xét, khi có kết quả sẽ kịp thời thông tin cho các phóng viên báo chí.

Thiếu tá Đỗ Bảo Liêm - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, vụ cướp tiệm vàng ở Cam Ranh, các lực lượng vẫn đang truy xét. Ảnh: Công Tâm

Liên quan đến vấn đề trên, trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định truy tìm vật chứng đối với các mẫu trang sức bằng vàng và xe máy, của hai nghi phạm trong vụ cướp tiệm vàng Kim Khoa ở phường Ba Ngòi (TP.Cam Ranh) vào hôm 23/9.

Hiện trường vụ cướp tiệm vàng Kim Khoa tại TP.Cam Ranh (Khánh Hòa). Ảnh: Công Tâm

Theo đó, cơ quan công an truy tìm vật có đặc điểm trong vụ cướp tiệm vàng gồm: 40 nhẫn, bông tai, dây chuyền các loại có cùng kiểu dáng, chất liệu, màu sắc, trọng lượng theo 12 kiểu mẫu nhẫn, bông tai, dây chuyền như mẫu dưới đây.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Công Tâm

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Khánh Hòa cũng truy tìm xe máy Yamaha, kiểu loại Sirius hoặc Taurus, biển số 79N1-434.02 có màu sơn đỏ - đen. Đặc điểm riêng: Nắp trước, mặt nạ trước, cánh yếm và thân xe màu đỏ; chắn bùn trước, sau màu đen; gắn một gương chiếu hậu màu đen bên trái; bánh xe loại mâm đúc.

Tại buổi họp báo, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết thêm, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2023 tăng 10,35% so với năm 2022, là tỉnh có tốc độ tăng GRDP đứng thứ 4 cả nước; trong đó, GRDP theo ngành kinh tế tăng 11,18% và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 2,82%. GRDP các khu vực kinh tế cụ thể như sau: khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,35%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 14,64%, khu vực dịch vụ tăng 10,3%.