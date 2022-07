Người phụ nữ mang gần 100 lít xăng tới nhà người tình châm lửa tự thiêu

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 3/7, ông Bùi Văn Tỵ - Chủ tịch UBND xã Thành Tiến, huyện Thạch Thành (tỉnh Thanh Hóa) xác nhận, trên địa bàn xã mới xảy ra vụ người phụ nữ mang xăng tới nhà người tình tự thiêu.

Hình ảnh vụ tự thiêu. Ảnh cắt từ clip

Theo đó, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 1/7, chị Đinh Thị B. (SN 1979) đi xe máy chở theo 4 can xăng (loại 20 lít), đến nhà anh Phạm Văn Th. (SN 1976), trú tại thôn Vân Lương, xã Thạch Tiến, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá.

Khi tới nơi, chị B. đổ xăng ra sân nhà thì vợ anh Th. phát hiện và hô hoán hàng xóm. Bị phát hiện, chị B. đổ xăng lên người rồi chạy vào cổng nhà anh Th. châm lửa tự thiêu.

Sau khi sự việc xảy ra, người nhà anh Th và người dân nơi đây đã sử dụng các phương tiện dập lửa cứu người và đưa nạn nhân tới Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành cấp cứu. Do vết thương quá nặng, chị B. tử vong sau đó.

Tại hiện trường, chị B. có để lại một bức thư tuyệt mệnh với nội dung trách móc anh Th. vì anh này đã lạnh nhạt với chị B. nên chị B. đã chọn cách chết…

Theo tìm hiểu, nạn nhân Đinh Thị B. đã có chồng và 3 con, chị này làm nghề tự do và hiện sống ly thân với chồng. Anh Th. làm nghề thu mua gỗ keo tràm và đã có vợ con. Tình cảm hiện tại của vợ chồng anh Th. bình thường, không mâu thuẫn với nhau.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hoá điều tra, làm rõ.

Hỗn chiến kinh hoàng bằng dao và súng tự chế, 1 người chết

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 3/7, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ vụ hai nhóm thanh niên hỗn chiến khiến 1 người chết, một số người khác bị thương phải nhập viện.

Công an bảo vệ hiện trường vụ hỗn chiến ở Thừa Thiên - Huế sáng 3/7. Nguồn: NLĐO

Nguồn tin cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 23 giờ ngày 2/7 tại khu vực Quốc lộ 1 dẫn lên đèo Hải Vân ở tổ dân phố Hải Vân, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế.



Hiện trường vụ hỗn chiến của hai nhóm thanh niên. Nguồn: NLĐO

Thông tin ban đầu, sau khi xảy ra mâu thuẫn trong lúc đi tắm suối, hai nhóm thanh niên đã hẹn nhau để nói chuyện tại khu vực Quốc lộ 1 (đoạn đường dẫn lên đèo Hải Vân) thuộc Tổ dân phố Hải Vân, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Đến khoảng 23h ngày 2/7, tại điểm hẹn nêu trên, hai nhóm đã xảy ra hỗn chiến. Trong đó, một nhóm sử dụng hung khí là dao, mã tấu, nhóm còn lại có súng tự chế rồi lao vào đánh nhau.

Hậu quả, một thanh niên bị đối phương sử dụng súng tự chế bắn trúng ngực trái tử vong, 3 người khác bị thương phải chuyển cấp cứu, điều trị tại một bệnh viện ở TP.Đà Nẵng.

Người tử vong tên là Phan Văn K, 30 tuổi, hộ khẩu thường trú tại thị trấn Lăng Cô.

Xác minh ban đầu, hai nhóm thanh niên tham gia vụ hỗn chiến là người cư trú tại các tổ dân phố An Cư Đông 1, An Cư Đông 2 và Lập An, thị trấn Lăng Cô.

Nam thanh niên hành hung dã man cô gái tại tiệm spa

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 3/7, Công an phường Bình Thuận (quận Hải Châu, Đà Nẵng) cho biết, đã triệu tập nam thanh niên hành hung cô gái trong một tiệm spa để lấy lời khai, làm rõ vụ việc.



Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại hình ảnh nam thanh niên hành hung, đấm đá dã man một cô gái trong tiệm spa, gây phẫn nộ dư luận.

Theo đó, trong clip, khoảng 9 giờ5 ngày ngày 1/7, một nam thanh niên mặc áo khoác đen, quần Jean, đội mũ bảo hiểm và bịt khẩu trang đi từ ngoài cửa vào tiệm với thái độ bực tức.

Thấy cô gái đang ngồi tại bàn lễ tân, thành niên này liền lao tới dùng tay đấm vào đầu, mặt, rồi đá liên tiếp vào lưng, cổ, đầu, mặt nạn nhân. Bị nam thanh niên tấn công bất ngờ, cô gái chỉ biết đưa tay lên ôm đầu và kêu la thảm thiết.

Nam thanh niên hành hung dã man cô gái ở tiệm spa. Ảnh cắt từ clip trên mạng xã hội.

Nghe tiếng kêu cứu, một phụ nữ trong tiệm chạy đến can ngăn nhưng nam thanh niên vẫn tiếp tục lao vào hành cô gái dã man rồi mới thản nhiên mở cửa bỏ đi.

Ngay sau khi đoạn clip này được đăng tải lên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ và lên án hành vi côn đồ của nam thanh niên đánh phụ nữ. Đồng thời, nhiều ý kiến cũng đề nghị cơ quan công an phải điều tra, xử lý nghiêm thanh niên hung bạo nay.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Bình Thuận (quận Hải Châu) khẩn trương vào cuộc xác minh và triệu thanh niên đánh người là T.V.K (27 tuổi, trú đường Đoàn Khuê, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) lên lấy lời khai.

Hiện, vụ việc đang được Công an phường Bình Thuận tiếp tục làm rõ để xử lý K theo quy định của pháp luật.

Nam thanh niên rủ bé gái 15 tuổi đi chơi rồi giao cấu

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 3/7, Công an huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đào Đình Dương (28 tuổi, trú thôn Tốt Biơch, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.



Theo thông tin ban đầu, vào chiều 18/6, Dương đưa em H. (15 tuổi 8 tháng, trú tại thôn Hồ Nước, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) xuống thác Phú Cường (xã Ia Pal, huyện Chư Sê) chơi rồi sau đó thực hiện hành vi giao cấu.

Hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi là vi phạm pháp luật và bị xử lý nghiêm. Ảnh minh họa

Gia đình em H. nhanh chóng phát hiện sự việc sau đó và Dương có đến nhà, thương lượng đền bù cho gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, em H không đồng ý và đi trình báo sự việc cho cơ quan công an.

Theo Công an huyện Chư Sê, trong thời gian này, vợ Dương đang sinh con ở nhà. Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của H, Dương dụ dỗ em này thực hiện hành vi giao cấu. Vào thời điểm thực hiện giao cấu, em H. chưa đủ 16 tuổi.

Được biết, em H. thường xuyên đến cơ sở làm rèm màn của Dương để làm việc.

Vụ việc hiện đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Bắt khẩn cấp kẻ cung cấp 2 khẩu súng trong vụ bắn chết người ở Đồng Nai

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 2/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp Huỳnh Thế Anh Hào, SN 2003, ngụ phường Long Bình, TP.Biên Hoà để điều tra về hành vi giết người…

Huỳnh Thế Anh Hào được xác định là đối tượng đã cung cấp 2 khẩu súng cho Dương Thanh Sang, SN 2004 và Châu Tuấn Kiệt, SN 2004, cùng ngụ ở TP.Biên Hòa để đánh nhau với nhóm của Nguyễn Hữu Tịnh. Trong đó, Dương Thanh Sang là đối tượng đã dùng súng bắn chết anh Phan Lê Thanh Sang, SN 2005, ngụ phường Quang Vinh khi đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Ái Quốc, thuộc địa phận phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa vào rạng sáng ngày 27/6.

Đối tượng Hào tại cơ quan công an. Nguồn: CAND

Sau khi gây án, Dương Thanh Sang và Châu Tuấn Kiệt đã đưa súng cho Huỳnh Thế Anh Hào cất giấu. Cơ quan CSĐT đã thu hồi được 2 khẩu súng tự chế bắn đạn hoa cải, trong đó có 1 khẩu súng Hào ném xuống sông Đồng Nai, đoạn qua phường Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa và 1 khẩu súng Hào cất giấu tại bãi rác ở phường Long Bình.

Khẩu súng tự chế do Hào cất giấu bị công an thu giữ. Nguồn: CAND

Trước đó, khám xét nơi ở của các đối tượng trong nhóm của Nguyễn Hữu Tịnh, Cơ quan CSĐT cũng đã thu được một khẩu súng ngắn cùng nhiều viên đạn. Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ 12 đối tượng trong cả 2 nhóm do Châu Tuấn Kiệt và Nguyễn Hữu Tịnh cầm đầu, thu giữ 3 khẩu súng cùng nhiều hung khí gây án.