Xác minh clip liên quan đến CSGT Công an Hậu Giang

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 2/7, Công an tỉnh Hậu Giang cho biết Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo xác minh làm rõ đối với đoạn video được lan truyền trên mạng, có nội dung phản ánh 2 cán bộ CSGT có lời nói không đúng mực.

Theo cảnh sát, clip này lan truyền nhiều ngày qua trên mạng xã hội và được cho là CSGT thuộc Công an tỉnh Hậu Giang. Kết quả xác minh của cảnh sát, 2 cán bộ CSGT trong video thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hậu Giang.

Hình ảnh từ video. Nguồn: Zing

Ngày 25/6, cả hai được phân công thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1.



Hình ảnh trong đoạn video được ghi nhận khi 2 cán bộ CSGT điều khiển ôtô vi phạm về trụ sở để xử lý do lái xe không có giấy phép lái xe.

Công an tỉnh Hậu Giang đã yêu cầu 2 cán bộ CSGT tường trình và sẽ xử lý theo mức độ sai phạm (nếu có).

Công an tỉnh Hậu Giang cũng chỉ đạo các đơn vị chức năng làm rõ nguồn gốc, động cơ, mục đích phát tán đoạn video trên.

Chồng dựng chuyện bị cướp để "qua mặt" vợ

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 2/7, Công an quận Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử phạt ông H.V.T (49 tuổi, ngụ quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) vì đã bịa đặt chuyện bị cuớp tài sản.

Ông H.V.T tại cơ quan chức năng. Ảnh: CACC

Theo đó, chiều 30/6, ông T đến Công an phường Khuê Trung (quận Cẩm Lệ) để trình báo về việc bị cướp. Theo khai báo, khoảng 5 giờ cùng ngày, ông T đi từ nhà đến Chợ đầu mối Hòa Cường để mua rau củ quả về cho vợ bán.

Khi đến trước số nhà 300 Nguyễn Hữu Thọ (phường Khuê Trung), ông T bị một nam thanh niên đi xe máy Honda Wave chạy song song hỏi đường. Vừa dừng xe, ông T bị một nam thanh niên khác, cũng đi xe máy Honda Wave khống chế.

Nhóm cướp kề dao vào cổ ông T, buộc ông phải nộp dây chuyền vàng 24K (trị giá 10 triệu đồng). Sau đó, cả nhóm cướp phóng về hướng cầu Nguyễn Tri Phương.



Nhận tin báo, Công an quận Cẩm Lệ liền trích xuất camera, tìm nhân chứng nhưng không ghi nhận các thông tin liên quan. Đáng chú ý, tại thời điểm xảy ra vụ việc, ông T cũng không lưu thông trên đoạn đường nói trên.

Chuyển hướng đấu tranh về các nghi vấn trong lời khai, đến tối 30/6, ông T mới thừa nhận đã dựng chuyện. Sự thật là sau khi mua rau củ quả ở Chợ đầu mối Hòa Cường, ông T đã tự mang sợi dây chuyền đến tiệm vàng gần nhà, bán lấy 9,4 triệu đồng. Ông T thừa nhận cũng vì nợ nần nên dựng chuyện bị cướp với ý định xin tiền vợ trả nợ.

Số tiền bán vàng, ông T trả nợ gần 1 triệu đồng, còn lại giấu làm "quỹ đen" ở ô cầu thang trong nhà. Sau đó, ông đến Công an phường Khuê Trung dựng chuyện bị cướp dây chuyền.

Triệu tập giám đốc doanh nghiệp kê khai chi tiền "lót tay" cho lãnh đạo địa phương

Như Dân Việt đã đưa tin: Thông tin từ Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Lạng Sơn, gần đây dư luận xã hội xôn xao về một giám đốc doanh nghiệp kê khai chi tiền "lót tay" cho một số lãnh đạo tỉnh.

Theo thông tin ban đầu, ông Hoàng Tuấn, Giám đốc Công ty cổ phần Toàn Phát đã kê khai chi "lốp bi" 1,485 tỷ đồng cho lãnh đạo huyện Lộc Bình và tỉnh Lạng Sơn trong năm 2016.

Ông Hoàng Tuấn giải trình tại cơ quan chức năng Lạng Sơn. Ảnh: Sở TTTT tỉnh Lạng Sơn cung cấp

Ngày 1/7, Công an tỉnh Lạng Sơn đã triệu tập ông Hoàng Tuấn để làm rõ thông tin trên.

Tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn, ông Hoàng Tuấn khẳng định, không có việc đưa tiền cho lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn và các sở, ngành của tỉnh.

Ông cũng khẳng định, việc kê khai không nhằm mục đích hạ uy tín lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn và các sở, ban, ngành của tỉnh.

Danh sách kê khai chi tiền "lót tay" của ông Hoàng Tuấn. Ảnh: Ảnh: Sở TTTT tỉnh Lạng Sơn cung cấp

Cụ thể, năm 2018, ông Hoàng Tuấn đã tự ý sử dụng hơn một tỷ đồng của công ty để chi tiêu một số khoản trong quá trình xây dựng dự án (giai đoạn 2) của doanh nghiệp này trên địa bàn tỉnh.



Khi các cổ đông công ty này yêu cầu giải trình, ông Hoàng Tuấn đã tự đánh máy bản danh sách trên, tự ký và đóng dấu với mục đích hợp pháp hóa số tiền đã tự ý sử dụng.

Cơ quan Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Người đàn ông bị bắt vì lộ việc buôn hàng cấm sau khi vi phạm giao thông

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 2/7, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, cơ quan này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Vỹ (SN 1982, trú tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) về tội buôn bán hàng cấm.

Công an lấy lời khai đối tượng Nguyễn Ngọc Vỹ về hành vi buôn bán hàng cấm. Ảnh: C.Q.

Trước đó, vào lúc 6h20 phút ngày 25/6, tại tuyến đường Lý Thái Tổ, phường An Hòa, thành phố Huế, Đội Cảnh sát giao thông – trật tự Công an thành phố Huế phát hiện xe ô tô 74A-9075 do Nguyễn Ngọc Vỹ điều khiển vi phạm luật giao thông đường bộ.

650 cây thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu Jet được công an phát hiện trên xe ô tô do Nguyễn Ngọc Vỹ điều khiển. Ảnh: C.Q.

Trong quá trình xử lý việc vi phạm luật giao thông của Vỹ, tổ công tác phát hiện trên xe ô tô 74A 9075 chở 650 cây thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu Jet tương ứng với 6.500 gói thuốc.

Sau đó vụ việc được Đội Cảnh sát giao thông – trật tự Công an thành phố Huế bàn giao vụ việc cho Đội CSĐT tội phạm về kinh tế Công an thành phố Huế thụ lý.

Bắt giam đối tượng lừa đảo 2,5 tỷ đồng bằng "chiêu" cho vay tiền online

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 2/7, Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố vị can và bắt tạm giam đối với Võ Minh Thành (SN 1994, ngụ tỉnh Đồng Nai) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" bằng hình thức cho vay tiền online.

Đối tượng lừa đảo Võ Minh Thành. Ảnh: T.Nhân

Theo điều tra của công an, trước đó công an địa phương nhận được tin tố giác của bà L.H (ngụ thị xã Phú Mỹ) về việc bị các đối tượng trên mạng lừa đảo.

Sau khi nhận thông tin từ bà H, Công an thị xã Phú Mỹ đã phối hợp với Phòng An ninh - phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp điều tra.

Qua điều tra, công an xác định Võ Minh Thành có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến vụ việc. Ngay lập tức, công an theo dõi, bám sát và khám xét khẩn cấp nơi ở của Thành và thu giữ nhiều tài liệu gồm sổ sách, sim điện thoại, máy vi tính, điện thoại di động, thẻ ngân hàng có liên quan đến hoạt động cho vay tiền online.

Tại cơ quan công an, Võ Minh Thành đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Thành khai thời gian qua đối tượng tham gia các nhóm chuyên vay tiền, hỗ trợ vốn trên mạng xã hội facebook và được hướng dẫn cách thức hoạt động để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của những người có nhu cầu vay tiền.

Tháng 1/2022, Thành đã sử dụng tài khoản facebook có tên "Nguyễn Minh Thắng" để đăng bài có nội dung "Công ty cầm đồ Toàn Phát cho vay tiền nhanh" trên một trang chuyên cho vay tiền online.

Thời điểm này bà L.H đã dùng tài khoản "Cô Chủ Nhỏ" trao đổi về nhu cầu vay tiền. Thành đã sử dụng các tài khoản facebook có tên "Nguyễn Minh Thắng", "Thắng bé xíu" và 3 số điện thoại di động khác nhau để gọi, nhắn tin qua mạng Zalo với bà H.

Sau đó Thành đã lập hợp đồng giả về việc vay 1 tỷ đồng giữa bên cho vay là "Công ty TNHH Thương mại cầm đồ Toàn Phát" và bên vay là bà H. Kế tiếp Thành chụp hình hợp đồng giả và gửi cho bà H, đồng thời yêu cầu nạn nhân phải chuyển trước một khoản tiền để trả phí bảo hiểm khoản vay và phí giải ngân.

Đối tượng cam kết số tiền này sẽ được thanh toán cộng dồn với khoản vay 1 tỷ đồng. Với thủ đoạn này, trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3/2022, Thành đã nhiều lần yêu cầu bà H, chuyển tiền.

Vì sợ mất số tiền phí đã gửi của những lần trước, bà H chấp nhận chuyển tiền cho Thành, tổng số tiền gần 2,5 tỷ đồng vào 2 tài khoản của Thành và nhiều tài khoản khác do một người tên Tín (chưa xác định danh tính) gửi cho Thành.

Hiện công an tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.