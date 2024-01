Thông tin mới vụ cháy phòng trọ khiến 3 người tử vong ở Gia Lai

Ngày 9/1, nguồn tin của PV Dân Việt cho biết, liên quan đến vụ cháy phòng trọ khiến 3 người tử vong ở thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai), Công an tỉnh Gia Lai đã xác định được đối tượng phóng hỏa.



Theo đó, đối tượng phóng hỏa là N.T.N. (52 tuổi, trú thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai).

Lực lượng cứu hỏa tổ chức dập tắt đám cháy. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Như Dân Việt đã đưa tin, vào khoảng 1 giờ 50 phút cùng ngày, phòng trọ ở địa chỉ 308 Hoàng Hoa Thám, phường An Tân (thị xã An Khê) xảy ra cháy lớn.

Nhận được tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và pứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 18 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.



Đến 2 giờ 25 phút, đám cháy cơ bản được khống chế.



Sau đó, lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai tìm kiếm thì phát hiện 3 người gồm Nguyễn Thị Tuyết Vân (45 tuổi, trú tổ 1, phường An Phú, thị xã An Khê), Trịnh Thị Khánh Huyền (15 tuổi, trú tổ 1, phường An Phước, thị xã An Khê), Nguyễn Thành Tý (51 tuổi, TP.Pleiku, Gia Lai) đã tử vong trong nhà vệ sinh.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Qua điều tra mở rộng, cơ quan công an xác định, trước khi tử vong, chị Nguyễn Thị Tuyết Vân từng có quan hệ tình cảm và xảy ra mâu thuẫn với N.T.N.

Đến khoảng 1 giờ cùng ngày, N. mang theo 1 can xăng 5 lít đến phòng trọ của chị Vân ở đường Hoàng Hoa Thám rồi đổ xăng, dùng bật lửa đốt. Gây án xong, N. về nơi ở, cách hiện trường khoảng 1km, treo cổ tự tử.

Lời khai nghi phạm giết nữ nhân viên quán cà phê, cướp tài sản ở TP.HCM

Ngày 9/1, nguồn tin của phóng viên Dân Việt cho biết sau khi bắt giữ được Nguyễn Thanh Tâm (27 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) lẩn trốn trong vườn chanh tại ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, cơ quan chức năng đã đưa nghi phạm này về TP.HCM.



Nguyễn Thành Tâm (SN 1997, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM), nghi phạm sát hại nữ nhân viên quán cà phê ở huyện Hóc Môn, TP.HCM, cướp tài sản bị bắt khi đang lẩn trốn ở vườn chanh tại ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tinh Long An. Ảnh: CACC

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm bước đầu khai trước khi gây án, anh ta không có việc làm ổn định, túng thiếu tiền bạc, cuộc sống bế tắc. Hôm gây án, Tâm đi bộ đến quán cà phê trên quốc lộ 22, xã Xuân Thới Sơn (Hóc Môn) để gội đầu.



Sau đó, Tâm cầm hung khí đâm nữ nhân viên trong quán rồi cướp xe máy của nạn nhân chạy hướng về Long An. Biết bị công an truy bắt, Tâm có ý định vượt biên trốn sang Campuchia, nhưng không kịp.

Khi đến khu vực cầu Rạch Nổ (huyện Bến Lức), Tâm vào quán tạp hóa uống nước đến 20 giờ 30 phút rồi rời đi. Khi bị trinh sát hình sự phát hiện, Tâm đã giấu xe máy trong lùm cây rồi bỏ chạy vào cánh đồng chanh trốn hơn 3 ngày, đến khi bị cảnh sát TP.HCM, cảnh sát Long An phát hiện, khống chế bắt giữ.

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 6/1, một thanh niên độ 35 tuổi, da ngăm đen, đi bộ một mình trên tuyến giao thông, sau đó ghé vào quán cà phê tại xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP.HCM uống nước.



Lợi dụng lúc vắng khách, đối tượng sử dụng hung khí sát hại chị Ngô Thị H.Ph. (32 tuổi, nhân viên quán), sau đó lấy một số tài sản cùng xe máy hiệu SH Mode màu sơn đỏ biển số 59 S2-980.98 trốn chạy về hướng xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Theo Công an Long An, nghi phạm điều khiển xe máy chạy từ Hóc Môn, TP.HCM về hướng huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, sau đó đi theo đường tỉnh 830 chạy về hướng thị trấn Bến Lức.

Công an đã tiến hành truy đuổi đối tượng. Khi đến gần cầu Cả Nổ, trên đường tỉnh 830 đoạn qua xã Lương Hòa, nghi phạm quăng xe máy lại bên đường và chạy xuống một khu đất rộng toàn cỏ cây dại mọc um tùm.

Vụ rơi máy bay quân sự ở Quảng Nam: Một nạn nhân bị chấn thương sọ não

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 9/1, ông Trần Công Ân - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (đóng tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận và đang điều trị một người bị thương liên quan vụ rơi máy bay quân sự rơi ở Quảng Nam.



Clip hiện trường rơi máy bay quân sự ở Quảng Nam.

Một mảnh vỡ từ máy bay tại hiện trường. Ảnh: T.H

Theo ông Trần Công Ân, trưa cùng ngày, bệnh nhân Nguyễn Thanh Hùng được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bị thương ở vùng đầu. Qua kiểm tra, các bác sĩ xác định người đàn ông này bị chấn thương sọ não, tụ máu dưới màng cứng, rách da đầu.

Vụ rơi máy bay quân sự ở Quảng Nam đã làm một người dân bị thương nặng.

"Có thể khi máy bay rơi xuống, mảnh vỡ của xác máy bay đã rơi trúng đầu người này dẫn đến chấn thương. Hiện bệnh viện đang tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe của bệnh nhân này", ông Ân nói.

Theo báo cáo của UBND thị xã Điện Bàn, máy bay rơi là loại máy bay quân sự số hiệu 90, loại Su22 của Trung đoàn 929 - Sư đoàn 372 thuộc Quân chủng Phòng không Không quân, do phi công Đỗ Tiến Đức (SN 1988) điều khiển; máy bay không mang theo vũ khí.

Lực lượng chức năng có mặt để bảo vệ hiện trường nơi máy bay rơi.

Nguyên nhân ban đầu theo thông tin do phi công cung cấp, buổi trưa cùng ngày, khi đang bay huấn luyện thì máy bay mất kiểm soát, phi công nhảy dù xuống đất an toàn, máy bay rơi và phát ra tiếng nổ. Hiện tại, phi công trên sức khỏe ổn định, đã được đưa về Trạm Rada 41 đóng trên địa bàn phường Điện Nam Bắc nghỉ ngơi.

Toàn bộ khu vực máy bay rơi đã được bảo vệ nghiêm ngặt.

Vụ rơi máy bay làm 1 người dân phường Điện Nam Bắc bị thương là ông Nguyễn Thanh Hùng, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức; làm tốc, hư hỏng mái ngói, sập tường của hộ dân Nguyễn Thanh Chính, phường Điện Nam Bắc với diện tích gần 100m 2.

Nghi phạm giết vợ ở Quảng Ninh bị bắt sau hơn 1 ngày lẩn trốn

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 9/1, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Kạn, tại địa bàn thôn Chợ Lèng, xã Quảng Khê, huyện Ba Bể, Công an huyện Ba Bể đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Vũ Đăng Thủy (SN 1982, trú tại thôn Hải Tiến, xã Quảng Thành, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) - hung thủ giết người tại thôn Hải Tiến, xã Quảng Thành, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.



Đối tượng Vũ Đăng Thủy - nghi phạm giết vợ ở Quảng Ninh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Kạn

Theo Công an tỉnh Bắc Kạn, khoảng 22 giờ ngày 7/1, tại thôn Hải Tiến, xã Quảng Thành, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, do ghen tuông tình ái và bị vợ thách thức, Vũ Đăng Thủy đã có hành vi sử dụng dao chém vợ dẫn đến tử vong.

Sau đó đối tượng sử dụng xe mô tô bỏ trốn đến tỉnh Lạng Sơn, gửi xe tại đó rồi tiếp tục bắt xe khách từ Lạng Sơn đến tỉnh Cao Bằng và di chuyển về thành phố Bắc Kạn. Sau khi tìm hiểu địa điểm hồ Ba Bể, đối tượng đã đi xe khách đến thị trấn Chợ Rã và bắt xe ôm đến khu du lịch hồ Ba Bể. Thời điểm bị bắt, đối tượng đang có mặt tại chợ nông thôn, thôn Chợ Lèng, xã Quảng Khê, huyện Ba Bể.

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng đã thừa nhận hành vi giết người của mình. Hiện đối tượng đã được bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Ninh để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, thông tin từ UBND xã Quảng Thành (huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh), khoảng 22 giờ 40 phút ngày 7/1, người dân phát hiện chị V.T.Ng (SN 1985, trú tại thôn Hải Tiến, xã Quảng Thành, huyện Hải Hà) tử vong trên giường ngủ của gia đình, có nhiều vết thương ở cổ.

Tại hiện trường còn có 1 con dao, 1 lá thư dặn dò con cái của anh Vũ Đăng Thủy - chồng chị V.T.Ng (SN 1982, trú tại thôn Hải Tiến, xã Quảng Thành, huyện Hải Hà). Khi phát hiện sự việc, anh Vũ Đăng Thủy không có mặt ở hiện trường.

Ngay khi nhận được thông tin, UBND xã Quảng Thành đã chỉ đạo Công an xã phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh vụ việc theo quy định của pháp luật.

Tiếp đó, ngày 8/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Hà đã ra thông báo truy tìm đối tượng nghi vấn Vũ Đăng Thủy do liên quan đến vụ việc có dấu hiệu của tội phạm “Giết người” xảy ra ngày 7/1 tại thôn Hải Tiến, xã Quảng Thành, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Để phục vụ quá trình điều tra, truy bắt đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh thông báo đến Cục C01, C02 Bộ Công an; Công an các tỉnh, thành phố trong nước; Công an các huyện, thành phố thuộc tỉnh Quảng Ninh phối hợp truy tìm.

Bắt Tổng Giám đốc Tổng Công ty Sông Hồng liên quan đến AIC

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 9/1, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam, ra lệnh khám xét với bị can Lã Tuấn Hưng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", liên quan đến Công ty AIC và Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh.



Sau khi VKSND Tối cao phê chuẩn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành cách lệnh và quyết định này.

Ông Lã Tuấn Hưng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng bị khởi tố, tạm giam. Ảnh: Bộ Công an.

Qua điều tra, cảnh sát phát hiện các vi phạm về đấu thầu liên quan đến Công ty AIC và Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 20/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế và các đơn vị liên quan.

Vụ án đang được mở rộng điều tra, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.