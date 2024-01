TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Tông, kéo lê CSGT trên đường; VKS đề nghị mức án vụ Việt Á

Thanh niên tông, kéo lê CSGT trên đường tại Đà Nẵng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 8/1, Công an quận Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) cho biết, đang tạm giữ hình sự Trần Đình Duy (SN 1989, trú phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.



Điều tra ban đầu, sáng cùng ngày, Tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng do thiếu tá Nguyễn Hữu Tiến Lên làm tổ trưởng, thực hiện tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 14B.

Trong lúc làm nhiệm vụ tại đường Trường Sơn, Tổ công tác phát hiện Trần Đình Duy điều khiển xe mô tô BKS 43G1-427.72 chở 15 cây sắt loại phi 8 dài 3m cột chéo trên yên xe, lưu thông theo hướng từ xã Hòa Nhơn về cầu vượt Hòa Cầm.

Đối tượng Trần Đình Duy. Ảnh: CACC

Lúc này, lực lượng chức năng ra hiệu dừng phương tiện, Duy giảm tốc độ và cho xe đi vào làn đường bên phải sát với vỉa hè. Tuy nhiên, khi thiếu tá Lên đến kiểm tra thì Duy rồ ga, điều khiển xe chạy về phía trước.

Thiếu tá Lên tiến đến ngăn cản nhưng Duy vẫn tiếp tục điều khiển xe mô tô bỏ chạy, làm phần bên phải của xe mô tô tông vào người và kéo lê thiếu tá Lên trên đường một đoạn dài khoảng 4m.

Sau đó, Duy bỏ chạy về hướng Cầu Vượt Hòa Cầm, bị người dân phát hiện, phối hợp cùng Công an quận Cẩm Lệ tổ chức truy bắt.

Về phần thiếu tá Lên, giám định thương tích ban đầu là chấn động não, gãy nền đốt gần ngón 5 bàn tay phải, đa chấn thương phần mềm và đang được theo dõi tại bệnh viện.

VKS đề nghị mức án vụ Việt Á

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 8/1, đại diện Viện KSND TP.Hà Nội giữ quyền công tố tại tòa nêu quan điểm xử lý vụ án Việt Á, đưa mức án đề nghị với 38 bị cáo.



Cựu Bộ trưởng Chu Ngọc Anh bị đề nghị nhận từ 3 - 4 năm tù.

Phía công tố cho rằng, các vụ án kinh tế, chức vụ gần đây đã thể hiện lợi ích nhóm, nhóm lợi ích đã gây thiệt hại cho nhà nước. Vụ án Việt Á lần này còn là điển hình của sự thông đầu, cấu kết giữa quan chức và doanh nghiệp để gây thiệt hại cho nhà nước nhưng làm lợi một vài người.

Trong khi dịch Covid-19 làm ảnh hưởng tính mạng, sức khỏe của người dân nhưng lãnh đạo cấp cao ở một số bộ ngành, địa phương lại cấu kết với Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Việt Á, để trục lợi.

Mức án viện kiểm sát đề nghị cho các bị cáo:

Nhóm bị truy tố về các tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”:

1. Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty Việt Á (bị tòa quân sự phạt 25 năm tù, án chưa có hiệu lực pháp luật), tổng hợp hình phạt 30 năm tù.

2. Vũ Đình Hiệp, Phó tổng giám đốc Công ty Việt Á (bị tòa quân sự phạt 6 năm tù, án chưa có hiệu lực pháp luật) tổng hợp 16 – 18 năm tù.

Nhóm bị truy tố tội “Nhận hối lộ”:

3. Trịnh Thanh Hùng, cựu Vụ phó thuộc Bộ Khoa học Công nghệ (bị tòa quân sự phạt 15 năm tù, án chưa có hiệu lực pháp luật) từ 14 – 15 năm tù.

4. Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, thời điểm phạm tội giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế, từ 19 – 20 năm tù.

5. Nguyễn Huỳnh, cựu Phó phòng Giá Cục Quản lý Dược, từ 9 – 10 năm tù.

6. Nguyễn Minh Tuấn, cựu Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị công trình Bộ Y tế, 8 – 9 năm tù.

7. Nguyễn Nam Liên, cựu Vụ trưởng Kế hoạch Tài chính Bộ Y tế, từ 8 – 9 năm tù.

8. Phạm Duy Tuyến, cựu Giám đốc CDC Hải Dương, từ 13 – 14 năm tù.

Nhóm bị truy tố tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”:

9. Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, 3 – 4 năm tù.

10. Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, 3 – 4 năm tù.

Nhóm bị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”:

11. Nguyễn Văn Trịnh, cựu Trợ lý Phó thủ tướng, từ 7 – 8 năm tù.

12. Phạm Xuân Thăng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, từ 5 – 6 năm tù.

13. Phạm Mạnh Cường, cựu Giám đốc Sở Y tế Hải Dương, từ 5 – 6 năm tù.

Nhóm bị truy tố tội "Đưa hối lộ":

14. Phạm Tôn Noel Thảo, trợ lý tài chính trong Công ty Việt Á, từ 4 – 5 năm tù.

15. Hồ Thị Thanh Thảo, thủ quỹ Công ty Việt Á, từ 4 – 5 năm.

Nhóm bị truy tố tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng":

16. Trần Thị Hồng, nhân viên Công ty Việt Á, từ 36 – 48 tháng tù.

17. Lê Trung Nguyên, nhân viên Công ty Việt Á, 36 – 42 tháng tù.

18. Trần Tiến Lực, nhân viên Công ty Việt Á, 36 – 42 tháng tù.

19. Nguyễn Mạnh Cường, cựu Kế toán trưởng CDC Hải Dương, 30 – 36 tháng tù.

20. Nguyễn Thị Trang, cựu Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính, Sở Tài chính Hải Dương, 30 – 36 tháng tù, cho hưởng án treo.

21. Lâm Văn Tuấn, cựu Giám đốc CDC Bắc Giang, 6 – 7 năm tù.

22. Ngụy Thị Hậu, cựu Phó phòng Tài chính, CDC Bắc Giang, 36 – 42 tháng tù.

23. Phan Huy Văn, Giám đốc Công ty Dược vật tư y tế Phan Anh (Bắc Giang), 42 – 48 tháng tù.

24. Phan Thị Khánh Vân, nghề nghiệp tự do, 4 – 5 năm tù.

25. Vũ Văn Doanh, Giám đốc Công ty Thẩm định giá Thăng Long, 30 – 36 tháng tù cho hưởng án treo.

26. Tạ Ngọc Chức, Giám đốc Công ty Thẩm định và đầu tư Toàn Cầu, 24 – 30 tháng tù.

27. Nguyễn Văn Định, cựu Giám đốc CDC Nghệ An, 30 – 36 tháng tù cho hưởng án treo.

28. Nguyễn Thị Hồng Thắm, cựu Kế toán trưởng CDC Nghệ An, 24 – 30 tháng tù cho hướng án treo.

29. Hồ Công Hiếu, thẩm định viên Công ty Thẩm định giá Miền Nam, chi nhánh Nghệ An, 24 – 36 tháng tù cho hưởng án treo.

30. Nguyễn Thành Danh, cựu Giám đốc CDC Bình Dương, 10 tháng 4 ngày tù (bằng thời gian tạm giam).

31. Tiêu Quốc Cường, cựu Kế toán trưởng Sở Y tế Bình Dương, 4 – 5 năm tù.

32. Lê Thị Hồng Xuyên, nhân viên CDC Bình Dương, 2 – 3 năm tù.

33. Trần Thanh Phong, Phó phòng tài chính, CDC Bình Dương, 24 – 30 tháng tù cho hưởng án treo.

34. Nguyễn Trường Giang, Tổng giám đốc Công ty VNDAT, 3 – 4 năm tù.

35. Nguyễn Thị Thúy, Giám đốc dự án Công ty VNDAT, 30 – 36 tháng tù.

36. Ninh Văn Sinh, cựu Phó giám đốc Công ty định giá Trung Tín, 18 – 24 tháng tù.

Nhóm bị truy tố tội "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi":

37. Nguyễn Thị Thanh Thủy, cựu Chuyên viên Nhà xuất bản Giáo dục, 3 – 4 năm tù.

38. Nguyễn Bạch Thùy Linh, Giám đốc Công ty Công ty SNB Holdings, 30 – 36 tháng tù cho hưởng án treo.

Công an điều tra nghi án tài xế xe tải chèn, kéo lê nam thanh niên dưới gầm

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 8/1, tin từ UBND phường Tào Xuyên, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa xác nhận Công an TP.Thanh Hóa đang vào cuộc điều tra, làm rõ nghi án một người đàn ông điều khiển ôtô tông ngã rồi cán lên người một thanh niên gây thương tích nặng.



Clip nghi án người lái xe tải tông và kéo lên nam thanh niên. (Clip do người dân cung cấp).

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày tại khu phố Phượng Đình 2, phường Tào Xuyên, TP.Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa).

Vào thời điểm trên, anh Nguyễn Đăng A. (SN 1997, ở phố Phượng Đình 2, phường Tào Xuyên) đang ngồi trên vỉa hè đã đứng lên di chuyển xuống lề đường và ngồi xuống thì bị Nguyễn Đăng Đ. (SN 1981) là hàng xóm điều khiển ôtô tông thẳng vào người.



Công an vào cuộc điều tra nghi án người lái xe tải tông và kéo lê nam thanh niên.

Sau khi anh A. ngã xuống Đ. không dừng xe lại mà tiếp tục tăng ga kéo lê anh A. một đoạn. Hậu quả anh A. bị thương nặng phải chuyển ra bệnh viện tuyến trung ương cấp cứu.



Nhận được tin báo, Công an TP.Thanh Hóa đã phối hợp cùng Công an phường Tào Xuyên khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.Thanh Hóa tiếp tục làm rõ.

Vụ giết nữ nhân viên quán cà phê ở TP.HCM: Người dân lo sợ không ngủ được, phải bật đèn sáng cả đêm

Như Dân Việt đã thông tin: Đến hơn 17h chiều 8/1, hàng trăm cán bộ cảnh sát hình sự, cơ động TP.HCM, Long An vẫn đang bao vây khu rừng rộng hơn 3ha ở ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức (tỉnh Long An), vây bắt nghi phạm giết nhân viên quán cà phê ở huyện Hóc Môn, TP.HCM.



Hơn 17h chiều 8/1, lực lượng cơ động TP.HCM, Long An với hàng trăm người vẫn đang phối hợp truy bắt đối tượng giết người phụ nữ ở Hóc Môn, được cho đang lẩn trốn ở ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Ảnh: Chinh Hoàng



Mở đầu câu chuyện với phóng viên Dân Việt, bà Bùi Thị Ba (64 tuổi, ngụ ấp 7, xã Lương Hòa) chia sẻ: Khi biết công an vây bắt kẻ gây án giết người, bà cùng hàng trăm hộ dân tại địa phương lo lắng cả ngày lẫn đêm.



Lực lượng cảnh sát cơ động, hình sự tranh thủ nghỉ ngơi. Ảnh: Chinh Hoàng

Bởi, nhà bà và các hộ khác nằm sát mé rừng nơi nghi phạm sát định đang lẩn trốn. Những ngày này, nhà bà Ba và nhiều hộ dân ở địa phương thay đổi hẳn thói quen sinh hoạt. Vừa tối là tất cả mọi người đều đóng cửa, sáng mở cửa trễ. Đồng thời, công an địa phương cũng phát loa thông báo từng nhà nên mở sáng đèn, hạn chế ra ngoài vào ban đêm.

Phía bên ngoài cánh đồng chanh ở địa phận ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, đông người dân hiếu kỳ xem sự việc. Ảnh: Chinh Hoàng

Ảnh: Chinh Hoàng

Bà Ba nhớ lại, qua trích xuất camera tại khu vực, người dân địa phương nắm được khoảng 21h ngày 6/1, nghi phạm giết người lái xe máy vào sâu khu dân cư ấp 7. Người này đem xe máy giấu vào lùm cây đối diện nhà bà.

Sau đó, đối tượng tháo chạy vào vườn chanh tại khu vực khi bị trinh sát hình sự phát hiện. Bà Ba thổ lộ: "Từ tối 6/1 đến nay, cảnh sát truy lùng hung thủ ráo riết tại khu vực nhưng chưa phát hiện. Một ngày trước, cảnh sát kiểm tra thì phát hiện có dấu vết người leo qua hàng rào tôn vào vườn chanh sau nhà của bà. Sau đó, cảnh sát phát hiện ở một đoạn tường tôn khác có vết chân leo ra và đi vào khu rừng…".

Cũng theo bà Ba, hiện tại, cảnh sát vẫn chưa bắt được hung thủ, mọi người ở địa phương luôn cảm thấy bất an, không dám đi làm đồng, làm vườn.

Phóng viên Dân Việt gặp bà Tuyết (chủ quán nước, người chạm mặt với nghi can) bà kể, khoảng 16h ngày 6/1, một người đàn ông lái xe máy mang 59S2-980.98 đến trước quán nước của bà mua 5 chai nước suối, 7 chai nước ngọt, 2 bao thuốc lá. Người này đội nón bảo hiểm và đeo khẩu trang chỉ chừa 2 con mắt.

Một cảnh sát tham gia truy bắt đối tượng nói với phóng viên Dân Việt: "Mặc dù địa hình nhiều khó khăn, nhưng sẽ cố gắng truy bắt đối tượng càng sớm nhất có thể...". Ảnh: Chinh Hoàng

Sau khi mua hàng và trả tiền, người này tiếp tục yêu cầu bà bán thêm một chai nước ngọt ướp lạnh và ngồi trước cửa quán uống. Sau đó, bà Tuyết thấy người đàn ông kéo khẩu trang xuống và ngồi nghỉ ngơi.

Theo nữ chủ quán, qua trò chuyện, người đàn ông này cho biết đi làm ở TP.HCM nhưng thất nghiệp, mới về lại quê. Trong lúc quay lại TP.HCM thì ghé quán uống nước. Ông ta bảo chưa có vợ và muốn tìm công ty làm việc.

"Khoảng 30 phút sau, khi trinh sát hình sự đến quán rồi đưa hình hung thủ xem, bà Tuyết mới tá hỏa nhận ra vị khách uống nước vừa nãy chính là kẻ giết người man rợ…", bà Tuyết bộc bạch.

Theo Công an tỉnh Long An, ngoài việc lùng sục trong khu rừng, các cán bộ còn sử dụng chó nghiệp vụ đánh hơi và điều khiển flycam để truy vết. Các chiến sĩ túc trực tại địa phương cả ngày lẫn đêm để làm nhiệm vụ, quyết tâm bắt được hung thủ.

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 6/1, một thanh niên độ 35 tuổi, nước da ngăm đen, đi bộ một mình trên tuyến giao thông, sau đó ghé vào quán cà phê tại xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP.HCM uống nước. Lợi dụng lúc vắng khách, đối tượng sử dụng hung khí sát hại chị Ngô Thị H.Ph. (32 tuổi, nhân viên quán), sau đó lấy một số tài sản cùng xe máy hiệu SH Mode màu sơn đỏ biển số 59 S2-980.98 trốn chạy về hướng xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Theo Công an Long An, nghi phạm điều khiển xe máy chạy từ Hóc Môn, TP.HCM về hướng huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, sau đó đi theo đường tỉnh 830 chạy về hướng thị trấn Bến Lức.

Công an đã tiến hành truy đuổi đối tượng. Khi đến gần cầu Cả Nổ, trên đường tỉnh 830 đoạn qua xã Lương Hòa, nghi phạm quăng xe máy lại bên đường và chạy xuống một khu đất rộng toàn cỏ cây dại mọc um tùm.

Khởi tố một giảng viên Trường Đại học Tây Bắc cùng 2 đối tượng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Nhóm TEAM GTVM26 (Giao thông văn minh 26) được lập và hoạt động với mục đích là đăng bài chặt chẽ, tuân thủ pháp luật, không gây phản cảm, không vi phạm thuần phong, mỹ tục… Quá trình hoạt động, nhóm này đã góp phần phản ánh được một số hình ảnh đẹp trong tham gia giao thông, việc chấp hành, tuyên truyền Luật giao thông đường bộ…



Đối tượng Vũ Thái Sơn tại cơ quan công an. Ảnh: Cao Thiên -Trung Hiếu

Tuy nhiên, quá trình hoạt động, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La phát hiện 3 đối tượng Sơn, Thường và Lâm cùng một số đối tượng khác lợi dụng là thành viên của nhóm đã đi quay video, chụp ảnh hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm mà lực lượng CSGT-TT nhằm gây nhũng nhiễu, can thiệp trái pháp luật vào việc thực thi nhiệm vụ của lực lượng CSGT…



Đối tượng Nguyễn Văn Thường. Ảnh: Cao Thiên -Trung Hiếu

Các đối tượng còn đưa ra thông tin gian dối có nhiều mối quan hệ, quen biết với lực lượng CSGT - TT của Công an Sơn La, có khả năng "làm luật, bao luật", làm cho một số chủ phương tiện, người lái xe tin và đã đưa tiền cho các đối tượng.

Căn cứ đơn tố giác của công dân và tài liệu xác minh thu thập, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Thái Sơn (SN 1982), trú tại phường Chiềng Sinh, TP.Sơn La là giảng viên Trường Đại học Tây Bắc, Nguyễn Văn Thường (SN 2003), trú tại thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu và Vì Văn Lâm (SN 2002), trú tại xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Quá trình bắt giữ, khám xét các đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã phát hiện, thu giữ của 3 đối tượng gồm: 6 chiếc điện thoại di động; 1 chiếc xe ô tô con loại 4 chỗ (xe mua từ tiền chiếm đoạt của bị hại), 2 chiếc máy tính xách tay (laptop) và một số đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vì Văn Lâm. Ảnh: Cao Thiên -Trung Hiếu

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Vũ Thái Sơn khai nhận: "Qua hành vi trên tôi thấy đó là hành vi sai trái, vi phạm pháp luật; qua đây tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi tới cơ quan, đơn vị trường tôi đang công tác, những người tôi đã xâm hại đến tài sản của họ… Tôi cũng mong đừng ai vi phạm pháp luật...".