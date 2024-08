TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Tuyên án vụ Trịnh Văn Quyết, FLC; xe đầu kéo tông nhiều người thương vong

Tuyên án vụ Trịnh Văn Quyết, FLC

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 5/8, TAND TP.Hà Nội, tuyên phạt Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch FLC và 49 đồng phạm về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Thao túng thị trường chứng khoán".

Trịnh Văn Quyết và các bị cáo tại tòa, chiều 5/8.

Mức án sơ thẩm của các bị cáo:

Các tội "Thao túng thị trường chứng khoán" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản":

1. Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC, 18 năm tù vì lừa đảo và 3 năm tù về thao túng, tổng hợp 21 năm tù.

2. Trịnh Thị Minh Huế, cán bộ Ban Kế toán Tập đoàn FLC (em gái ruột ông Trịnh Văn Quyết), tổng hợp 14 năm tù.

3. Trịnh Thị Thúy Nga, Phó Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS (em gái ruột ông Quyết), tổng hợp 8 năm tù.

4. Hương Trần Kiều Dung, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Tập đoàn FLC, tổng hợp 8 năm 6 tháng tù.

5. Trịnh Văn Đại, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng FLC Faros (anh họ Quyết), tổng hợp 11 năm tù.

6. Nguyễn Văn Mạnh, Trưởng nhóm vật tư Phòng Mua sắm Công ty FLC Land (em rể ông Quyết, chồng Trịnh Thúy Nga), tổng hợp 6 năm tù.

7. Trịnh Tuân, Giám đốc Công ty FLC Land (cháu họ ông Quyết), tổng hợp 4 năm 6 tháng tù.

8. Nguyễn Thị Hồng Dung (vợ Nguyễn Quang Trung, họ hàng với ông Quyết), tổng hợp 4 tù.

Tội Thao túng thị trường chứng khoán:

9. Nguyễn Quỳnh Anh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần chứng khoán BOS, 24 tháng tù.

10. Chu Tiến Vượng, cựu Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Công ty BOS, 24 tháng tù.

11. Nguyễn Thị Thanh Phương, Trưởng phòng Dịch vụ chứng khoán, Công ty CP Chứng khoán BOS, 20 tháng tù.

12. Bùi Ngọc Tú, Phó phòng Dịch vụ chứng khoán, Công ty CP Chứng khoán BOS, 20 tháng tù.

13. Nguyễn Thị Thu Thơm, Phó phòng Dịch vụ chứng khoán, Công ty CP Chứng khoán BOS, 20 tháng tù.

14. Quách Thị Xuân Thu, Kế toán trưởng Công ty CP Chứng khoán BOS, 16 tháng tù.

15. Trần Thị Lan, Kế toán trưởng Công ty CP Chứng khoán BOS, 16 tháng tù.

16. Trịnh Văn Nam, nhân viên Công ty CP Hàng không Tre Việt (cháu họ ông Quyết, con trai bị can Trịnh Văn Đại), 15 tháng tù treo.

17. Trịnh Thị Thanh Huyền, nhân viên Công ty FLC Homes (chị họ ông Quyết), 15 tháng tù treo.

18. Nguyễn Thị Nga, nhân viên Ban Kế toán, Tập đoàn FLC (cháu họ ông Quyết), 15 tháng tù treo.

19. Hoàng Thị Huệ, nhân viên Công ty CP Thương mại và dịch vụ số FLC (cháu họ ông Quyết), 15 tháng tù treo.

20. Đỗ Thị Huyền Trang, Phó phòng Kế toán, Tập đoàn FLC (cháu họ ông Quyết), 15 tháng tù treo.

21. Nguyễn Quang Trung, lái xe Bệnh viện Đa khoa Hà Thành (em rể ông Quyết), 15 tháng tù treo.

Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản:

22. Đỗ Như Tuấn, cựu Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros, 7 năm tù.

23. Đỗ Quang Lâm, cựu Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros, 6 năm tù.

24. Nguyễn Văn Thanh, cựu Trưởng ban Kiểm soát Công ty CP Xây dựng Faros, 7 năm tù.

25. Đàm Mai Hương, cựu Kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng Faros, 3 năm tù.

26. Nguyễn Bình Phương, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng FLC Faros, 5 năm tù.

27. Hoàng Thị Thu Hà, kế toán Công ty TNHH MTV FLC Land (em họ ông Quyết), 7 năm 6 tháng tù.

28. Nguyễn Tiến Dũng, cựu Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros (bạn ông Quyết), 5 năm tù.

29. Lê Thành Vinh, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Faros, 3 năm tù.

30. Nguyễn Thanh Bình, cựu Phó Tổng giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch Công ty RTS (bạn cùng quê ông Quyết), 6 năm tù.

31. Lê Tân Sơn, cựu Phó Chánh văn phòng, Thư ký Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC, 3 năm tù.

32. Trần Thế Anh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn FLC, 3 năm tù.

33. Đặng Thị Hồng, cựu Phó trưởng Ban Pháp chế, Công ty CP Tập đoàn FLC, 30 tháng tù treo.

34. Lê Văn Sắc, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Địa ốc Alaska kiêm Giám đốc Công ty FLC Land, 30 tháng tù treo.

35. Trương Văn Tài, nhân viên Văn phòng Công ty CP Tập đoàn FLC (lái xe cho ông Quyết), 30 tháng tù treo.

36. Nguyễn Minh Điểm, nhân viên hành chính nhân sự Công ty CP Chứng khoán BOS, 24 tháng tù treo.

37. Trịnh Thị Út Xuân, nhân viên Công ty dịch vụ số FLC, 30 tháng tù treo.

38. Phạm Thanh Hương, kế toán Công ty TNHH Đầu tư Sevin, 30 tháng tù treo.

39. Phạm Thị Hải Ninh, cựu Phó ban Đầu tư Tập đoàn FLC, 30 tháng tù treo.

40. Nguyễn Thiện Phú, Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng FLC Faros, 5 năm tù.

41. Nguyễn Ngọc Tỉnh, Chủ tịch, cựu Tổng giám đốc Công ty Kiểm toán và kế toán Hà Nội, 6 năm tù.

42. Lê Văn Tuấn, Kiểm toán viên Công ty Kiểm toán và kế toán Hà Nội, 5 năm 6 tháng tù.

43. Trần Thị Hạnh, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán TTP, 4 năm tù.

Tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ:

44. Trần Đắc Sinh, cựu Chủ tịch HĐQT Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, 6 năm 6 tháng tù.

45. Lê Hải Trà, nguyên Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc thường trực, Thành viên độc lập Hội đồng niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, 5 năm tù.

46. Trầm Tuấn Vũ, cựu Phó Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, 5 năm 6 tháng tù.

47. Lê Thị Tuyết Hằng, cựu Giám đốc Phòng Quản lý và thẩm định niêm yết, Thành viên Hội đồng niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, 3 năm tù treo.

Tội Công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán:

48. Lê Công Điền, cựu Vụ trưởng Giám sát công ty đại chúng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 36 tháng tù.

49. Dương Văn Thanh, cựu Tổng giám đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, 24 tháng tù treo.

50. Phạm Trung Minh, cựu Trưởng phòng Đăng ký chứng khoán thuộc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, 18 tháng tù treo.

Riêng bị can Doãn Văn Phương, cựu Tổng giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Faros đang bỏ trốn nên cảnh sát truy nã, bắt được xử lý sau.

Xe đầu kéo tông nhiều người thương vong

Tối 5/8, trao đổi với phóng viên Dân Việt, lãnh đạo UBND thị trấn Quỳ Hợp (huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ, 3 người khác bị thương.



Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ, 3 người khác bị thương.

Thông tin ban đầu cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h42' ngày 5/8 trên Quốc lộ 48C đoạn qua địa bàn thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp.

Thời điểm này, một người phụ nữ đang điều khiển xe máy sang đường thì một chiếc xe đầu kéo lao lên tông phải. Chưa dừng lại ở đó, chiếc xe đầu kéo tiếp tục lao vào hàng loạt ki ốt bên quốc lộ.

Đoạn đường nơi xảy ra vụ tai nạn.

Vụ tai nạn khiến người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong tại chỗ, 3 người khác (gồm 1 phụ nữ và 2 trẻ em) ở trong các ki ốt bị thương. Các nạn nhân nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tại hiện trường, các ki ốt và nhiều tài sản bị hư hỏng nặng.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Bộ Công an thông tin diễn biến vụ bắt Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan

Như Dân Việt đã thông tin: Theo đại diện Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 17 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan.

Thông tin được Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an trả lời báo chí tại buổi họp báo Chính phủ, chiều 5/8.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho biết, liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 17 bị can về các tội danh: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai.

Vừa qua, ngày 18/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bà Loan có dấu hiệu thông đồng với Lê Y Linh, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Retro Harvest Finance; Đặng Phước Dừa, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư thương mại Việt Tín và các cá nhân thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa ký kết các văn bản thỏa thuận, hợp tác đầu tư, chuyển nhượng vốn góp để thâu tóm 100% vốn góp tại khi đất từ Tập đoàn Cao su Việt Nam không qua đấu giá, trái với quy định pháp luật để bán cho Công ty Cổ phần bất động sản Thịnh Vượng, gây thiệt hại cho Nhà nước hàng trăm tỷ đồng.

"Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố, đông thời, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước", Người phát ngôn Bộ Công an cho hay.

Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai có tiền thân là Xí nghiệp Tư doanh Quốc Cường do bà Nguyễn Thị Như Loan (SN 1960, quê Bình Định) sáng lập từ năm 1994.

Đến năm 2007, công ty chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai với vốn điều lệ là 259 tỷ đồng.

Công ty hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, phát triển, kinh doanh bất động sản, thủy điện và trồng cây cao su.

Tại Quốc Cường Gia Lai, bà Loan từng kiêm nhiệm hai chức từ khi doanh nghiệp này cổ phần hóa vào năm 2007 đến nay. Bà cũng là cổ đông lớn nhất với tỷ lệ sở hữu 37,05% vốn, tương đương khoảng 102 triệu cổ phiếu.

Nguyên nhân nhà máy chế biến hạt điều ở Bình Phước cháy dữ dội, 2 người tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Khoảng 8 giờ 30 ngày 5/8, vụ cháy đã bùng phát tại một phân xưởng của Công ty TNHH LC Bufalo. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định có 2 người tử vong.

Vào thời điểm kể trên, bất ngờ một tiếng nổ lớn phát ra từ một phân xưởng của Công ty TNHH LC Bufalo (tọa lạc tại khu phố Bàu Ké, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước). Sau đó, lửa bốc cháy dữ dội kèm theo cột khói đen ngòm cao hàng chục mét tủa lên trời.



Lực lượng phòng cháy chữa cháy và cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để dập lửa. Theo xác nhận của đại diện chính quyền huyện Đồng Phú: Bước đầu, phát hiện vụ cháy nổ trên làm chết 2 người, cùng nhiều người khác trong công ty bị thương.

Khói bốc cao từ vụ cháy. Ảnh cắt từ clip.

Clip vụ cháy tại Công ty TNHH LC Bufalo ở huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Vụ cháy nổ xảy ra, khi 2 thợ cơ khí của công ty đang thực hiện công tác bảo trì lò hơi. Trong lúc đang bảo trì, một lò hơi bất ngờ phát nổ, sau đó bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng sang các khu vực khác của nhà xưởng.



Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bình Phước đã điều động 10 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa.

Được biết, nhà máy này nhiều năm trước chuyên sản xuất, tái chế kim loại; còn hiện tại là sản xuất chế biến dầu điều. Công ty TNHH LC Bufalo có vị trí nằm cạnh đường dây điện cao thế và liền đó là Huyện đội Đồng Phú, cách UBND huyện Đồng Phú khoảng 1km. Công ty TNHH LC Bufalo là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài.

Sạt lở đất vào nhà dân khiến 1 cháu bé tử vong thương tâm

Trao đổi với phóng viên, bà Dương Thị Lan Hương, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La cho biết: Từ ngày 3-5/8, trên địa bàn huyện Bắc Yên có mưa, có nơi mưa to, khiến nhiều nơi bị ngập úng và sạt lở nghiêm trọng.



Đặc biệt, vào sáng rạng sáng 5/8, tại bản Ọ B, xã Tạ Khoa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, đất từ taluy dương trên đồi đã sạt đổ vào nhà anh Mùa A Say. Vụ sạt lở khiến con gái anh Say là cháu M.T.T.M, sinh năm 2024 chết tại chỗ; vợ anh Say là Hạng Thị Nụ bị thương nặng, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Yên; anh Say bị thương nhẹ.

Ngay khi nhận được tin báo, cấp uỷ, chính quyền và các lực lượng chức năng của huyện Bắc Yên và xã Tạ Khoa đã có mặt tại hiện trường, khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, khắc phục hậu quả; thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình bị nạn.

Sạt lở đất từ taluy dương trên đồi đổ vào nhà dân. Ảnh: NDCC

Cũng theo bà Hương, tỉnh hình mưa lũ trên địa bàn huyện Bắc Yên vẫn đang diễn biến phức tạp. Các khu vực đồi, núi đã trải qua mưa lớn nhiều ngày, đất đã ngậm no nước và bão hòa nên chỉ một tác động nhỏ, một trận mưa nhỏ cũng có thể kích hoạt sạt lở.

Huyện Bắc Yên đã tập trung tuyên truyền, khuyến cáo người dân sinh sống tại các khu vực gần sông, suối lớn chảy qua không được ra sông, suối đánh bắt tôm cá; không sinh hoạt gần khu vực có sông, suối. Đồng thời, chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai nhằm giảm thiểu mức độ thiệt hại do thiên tai gây ra xuống mức thấp nhất.