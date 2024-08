TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Con gái ông Trần Quí Thanh kháng cáo; tin mới về ông Lê Thanh Thản

Con gái ông Trần Quý Thanh kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt

Như Dân Việt đã thông tin: Dự kiến ngày 20/8, TAND Cấp cao tại TP.HCM sẽ xét xử phúc thẩm vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, theo đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt của ông Trần Quí Thanh (71 tuổi).

Ông Trần Quí Thanh tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Chinh Hoàng

Ông Trần Quí Thanh cũng kháng cáo bổ sung về phần dân sự, yêu cầu người bị hại Đặng Thị Kim Oanh có trách nhiệm hoàn hơn 238 tỷ đồng, thay vì hơn 235 tỷ đồng như cấp sơ thẩm mà TAND TP.HCM đã tuyên.

Bên cạnh đó, con gái ông Thanh là bà Trần Uyên Phương (43 tuổi) cũng có kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo.

Trước đó, ngày 25/4, ông Trần Quí Thanh bị HĐXX tại TAND TP.HCM tuyên phạt 8 năm tù, con gái Uyên Phương 4 năm tù và Ngọc Bích 3 năm tù treo.

Theo bản án sơ thẩm, từ 2019 - 2020, bị cáo Trần Quí Thanh cùng 2 con gái là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích thông qua môi giới đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất 3%/tháng. Song, bị cáo Trần Quí Thanh không làm hợp đồng cho vay tiền có cầm cố tài sản mà yêu cầu người vay phải ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản và cổ phần của dự án để che giấu bản chất của việc cho vay. Khi bên vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi theo thỏa thuận bán lại tài sản ban đầu thì các bị cáo đưa ra nhiều lý do để không trả lại.

Cơ quan điều tra xác định, ông Thanh và hai con gái đã thực hiện tổng cộng 4 vụ chiếm đoạt tài sản, tổng trị giá hơn 1.000 tỷ đồng. Cụ thể, ông Thanh chiếm đoạt 2 dự án Minh Thành, Nhơn Thành của bà Đặng Thị Kim Oanh (Chủ tịch HĐQT Công ty Kim Oanh); 29 thửa đất được tách từ thửa đất số 452 của ông Nguyễn Văn Chung, 4 thửa đất của ông Lâm Sơn Hoàng và 2 thửa đất của ông Nguyễn Huy Đông.

Ông Lê Thanh Thản bị điều tra vì dấu hiệu sai phạm trong nhận chuyển nhượng dự án VP6 Linh Đàm

Như Dân Việt đã thông tin: TAND TP.Hà Nội đang thụ lý, xét xử các bị cáo nguyên là lãnh đạo Công ty cổ phần Coma 18 gồm Lê Huy Lân (SN 1962), cựu Tổng giám đốc, Nguyễn Xuân Phong (SN 1968), cựu Phó Tổng giám đốc về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Trong vụ án, ông Lê Văn Khương (SN 1955), cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Cơ khí xây dựng (Coma) bị truy tố tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Vụ án này liên quan đến dự án VP6 Linh Đàm do Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên của ông Lê Thanh Thản xây dựng.

Dự án VP6 Linh Đàm ban đầu thuộc Coma 18 nhưng bị chuyển nhượng trái phép.

Theo cáo trạng, Công ty cổ phần Coma 18 được thành lập và hoạt động từ năm 2005; bị cáo Lân làm Tổng giám đốc. Vốn điều lệ doanh nghiệp là hơn 134 tỷ đồng, trong đó Nhà nước chiếm 51% do Tổng công ty Cơ khí xây dựng (Coma) giữ cổ phần.

Năm 1994, Thủ tướng có quyết định giao 184ha đất cho Công ty phát triển nhà và đô thị thuộc Bộ Xây dựng (nay là Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị - HUD) làm chủ đầu tư dự án Khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm.

Năm 2000, Ủy ban nhân dân TP.Hà Nội có quyết định phê duyệt chi tiết dự án Khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm (VP6 Linh Đàm), tỷ lệ 1/500, trong đó lô đất VP6 Linh Đàm có chức năng là tòa nhà thương mại dịch vụ và văn phòng cho thuê.

Cáo buộc thể hiện, năm 2010, HUD ký hợp đồng chuyển giao hạ tầng lô đất VP6 cho Coma 18 để thực hiện dự án. Hợp đồng nêu rõ không được chuyển giao lô đất, chuyển nhượng quyền sử dụng lô đất cho bên thứ ba trong thời gian thực hiện. UBND TP.Hà Nội cũng chấp thuận đề xuất xây dựng tại lô đất này.

Năm 2013, do thị trường bất động sản khó khăn nên bị cáo Lân ký tờ trình 409 gửi Tổng công ty, xin chuyển nhượng dự án trên. Bị cáo Khương và các thành viên trong Hội đồng thành viên đã chấp thuận cho Coma 18 được chuyển nhượng dự án hoặc hợp tác kinh doanh.

Các thành viên Hội đồng quản trị Coma đều đồng ý chuyển nhượng dự án cho Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên với mức giá không dưới 12,9 tỷ đồng.

Tháng 7/2013, Coma 18 và Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên ký hợp đồng hợp tác kinh doanh. Nội dung, công ty của ông Lê Thanh Thản góp 95% tổng mức đầu tư dự án, tương đương hơn 12,3 tỷ đồng và được hưởng 100% kết quả kinh doanh.

Hợp đồng quy định, Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên có trách nhiệm kê khai, nộp các khoản thuế. Ngày 26/7/2013, Coma 18 có giấy ủy quyền cho Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên thực hiện dự án.

Tuy nhiên, Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên tổ chức xây dựng dự án sai quy hoạch được phê duyệt, xây tăng từ 25 lên 37 tầng (từ 138 lên 840 căn hộ, tăng 702 căn), tăng 630m2 đất xây dựng.

Tháng 4/2015, tòa nhà được đưa vào sử dụng. Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên xuất hóa đơn GTGT, thu tiền của khách hàng.

Năm 2016, Thanh tra Hà Nội ra kết luận, tạm tính tiền sử dụng đất của dự án VP6 Linh Đàm là hơn 74,8 tỷ đồng. Năm 2023, Sở Tài nguyên Môi trường ra kết luận giám định cho thấy, hành vi của nhóm lãnh đạo Coma 18 khi giao đất cho Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên gây thiệt hại hơn 64,3 tỷ đồng.

Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên đã nộp thay 64 tỷ đồng trong số thiệt hại trên và có quan điểm sẽ nộp nốt 300 triệu đồng nếu "cơ quan điều tra có yêu cầu".

Quá trình điều tra, ông Lê Thanh Thản khai không thỏa thuận với bị cáo Lê Huy Lân về việc Công ty Coma 18 nhận khu đất VP6 Linh Đàm để chuyển lại cho Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên.

Ông Thản cho hay không thúc đẩy, tác động khiến Coma 18 chuyển nhượng dự án; việc này do bị cáo Lân chủ động đến liên hệ, xin ký hợp đồng. Do chưa có cơ sở xác định vai trò đồng phạm của ông Thản trong vụ án nên cơ quan điều tra tách tài liệu để làm rõ sau.

Người phụ nữ nước ngoài tử vong, nghi rơi từ tầng cao chung cư

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 4/8, Công an TP.Thủ Đức, TP.HCM đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc người phụ nữ tử vong ở chung cư cao cấp trên địa bàn.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Minh Quân

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h30 cùng ngày, nhiều cư dân tại tòa BS11 nghe tiếng động mạnh nên chạy đến kiểm tra. Tại đây họ tá hỏa khi thấy người phụ nữ người ngoại quốc nằm bất động dưới đất.

Qua kiểm tra, nạn nhân đã tử vong. Sự việc được trình báo cho bảo vệ khu căn hộ chung cư cao cấp và báo cho công an địa phương.

Nhận tin báo, Công an TP.Thủ Đức đã có mặt tại hiện trường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo một số cư dân, nạn nhân là người nước ngoài, khoảng 30 tuổi. Người này thuê căn hộ sống cùng 1 người bạn tại tầng 17, nghi ngờ nạn nhân rơi từ tầng này xuống đất tử vong.

Nguyên nhân vụ việc đang được Công an TP.Thủ Đức điều tra, làm rõ.

Làm rõ clip bảo vệ chùa Linh Ẩn nghiện ma túy đánh người bán vé số

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 4/8, lãnh đạo UBND huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành xác minh, xử lý bảo vệ của chùa Linh Ẩn đã có hành vi đánh người bán vé số trước cổng ngôi chùa này.

Trước đó, trên mạng xã hội đã xuất hiện 2 clip ghi lại cảnh một người đàn ông được cho là bảo vệ của chùa Linh Ẩn đã đánh người bán vé số, xua đuổi, đập hoa quả của người bán hàng rong trước cổng ngôi chùa này.

Người đội mũ cối, đeo băng đỏ đập trái cây của người bán hàng rong trước cổng chùa. Ảnh cắt từ clip.

Theo lãnh đạo huyện Lâm Hà, clip lan truyền trên mạng xã hội đã xảy ra cách đây một tuần. Đối tượng đã hành hung người bán vé số, người bán hàng rong là Ngô Đức Long (61 tuổi, ngụ xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà). Ngô Đức Long nghiện ma tuý, vừa đi cai nghiện bắt buộc về và làm bảo vệ ở chùa Linh Ẩn.

Người hành hung người bán vé số được xác định là Ngô Đức Long, bảo vệ chùa Linh Ẩn. Ảnh cắt từ clip.

Trong khi đó, lãnh đạo UBND thị trấn Nam Ban cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng thị trấn đã mời Ngô Đức Long và những người liên quan để làm việc. Do Ngô Đức Long có hộ khẩu thường trú tại xã Gia Lâm nên vụ việc được bàn giao cho Công an xã Gia Lâm xử lý.

Hiện, Công an xã Gia Lâm đã lập hồ sơ để tiếp tục đưa Ngô Đức Long đi cai nghiện bắt buộc theo quy định.

Bắt người đàn ông quốc tịch Campuchia vận chuyển trái phép 1,2kg vàng qua cửa khẩu

Như Dân Việt đã thông tin: Trưa 4/8, thông tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, Cục Hải quan An Giang cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Công an, Biên phòng bắt quả tang người đàn ông quốc tịch Campuchia vận chuyển trái phép 1,2kg vàng qua cửa khẩu này.

Theo thông tin, vào khoảng 8h40 ngày 1/8, tại Trạm kiểm soát liên hợp đường bộ cửa khẩu Khánh Bình, Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình đã chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình và Công an huyện An Phú (tỉnh An Giang) phát hiện 1 người đàn ông khoảng 40 tuổi xách 1 túi nylon màu đen đi bộ vào đường dành cho phương tiện vận tải xuất cảnh mà không đi vào luồng dành cho hành khách xuất, nhập cảnh theo hướng từ Việt Nam về Campuchia.

Đối tượng Tang Hour và tang vật hơn 1,2kg vàng. Ảnh: HQCC

Nhận thấy người đàn ông này có biểu hiện nghi vấn, nên lực lượng kiểm soát đã mời người này vào khu vực kiểm tra hành lý của Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Khánh Bình để thực hiện thủ tục soi chiếu. Qua hình ảnh máy soi chiếu, phát hiện bên trong túi nilon có nhiều đồ vật bằng kim loại hình tròn. Từ hình ảnh nghi vấn, Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình đã mời người đàn ông mang theo túi hàng về trụ sở chi cục để kiểm tra trọng điểm.

Kết quả kiểm tra phát hiện trong túi nilon có hơn 370 vòng kim loại màu vàng với trọng lượng khoảng hơn 1,2 kg. Kết quả giám định cho thấy, số kim loại này là vàng. Ước tính trị giá khoảng 1,4 tỷ đồng.

Khai nhận ban đầu với lực lượng chức năng, người đàn ông này cho biết, tên là Tang Hour (SN 1982, sinh sống tại thành phố Phnôm Pênh, Vương quốc Campuchia).

Lực lượng chức năng thực hiện thủ tục soi chiếu túi nylon của đối tượng Tang Hour. Ảnh: HQCC

Hiện vụ việc đã được Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình bàn giao đối tượng Tang Hour, hồ sơ, tang vật cho Phòng PC03 Công an tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc theo thẩm quyền.