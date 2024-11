TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Đánh sập website phim lậu "khủng"; bắt giam đối tượng chống phá Nhà nước

Công an Hà Nội đánh sập website phim lậu cực lớn

Ngày 9/11, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.Hà Nội thông tin, vừa đánh sập website phim lậu cực lớn, với khoảng gần 50 nghìn phim có dấu hiệu xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

Trước đó, ngay sau khi tiếp nhận vụ việc website Fmovies thu hút hơn 6,7 tỷ lượt truy cập trong 6 tháng đầu năm 2024, có hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với các tác phẩm điện ảnh của Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ - MPA, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp các đơn vị của Công an TP.Hà Nội tiến hành xác minh.

Qua trao đổi với đại diện một số cơ quan an ninh, cơ quan liên quan của Hoa Kỳ, xác định hệ thống website Fmovies đang có khoảng gần 50.000 phim có dấu hiệu xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, trong đó có rất nhiều phim của Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ - MPA đang được bảo hộ. Hệ thống website Fmovies có quy mô trình chiếu trái phép các phim của Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ - MPA đến người dùng trên toàn thế giới…

Giao diện của Fmovies trước khi bị đánh sập.

Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác định thông tin, lai lịch của các đối tượng phạm tội, đồng thời thu thập tài liệu, chứng cứ làm rõ phương thức thủ đoạn hoạt động, cũng như vai trò của từng đối tượng.

Xác định đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tạo lập, điều hành, quản lý hệ thống website Fmovies là Phan Thành Công, SN 1990, ở tại phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, TP.Hà Nội, đã từng bị xử lý hành chính về tội danh tương tự và Nguyễn Tuấn Anh, cùng SN 1990, trú ở phường Mộ Lao với vai trò giúp sức, là người sao chép, đăng tải trái phép các phim của Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ - MPA lên website Fmovies và các trang vệ tinh. Cơ quan công an làm rõ, từ năm 2016 đến tháng 8/2024, các đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội, thu lời bất chính hàng trăm nghìn USD. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Thành Công và Nguyễn Tuấn Anh về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan quy định tại khoản 2, Điều 225, Bộ luật Hình sự.

Đối tượng được cho là cầm đầu đường dây tại cơ quan công an. Ảnh: ANTD.

Ngay sau khi Cơ quan CSĐT, Công an TP.Hà Nội điều tra, khởi tố vụ án liên quan đến website Fmovies, các trang thông tin truyền thông trên thế giới (Hoa Kỳ, Anh...) đã có nhiều bài viết về việc Công an Việt Nam đã đánh sập hệ thống website Fmovies chiếu phim lậu lớn nhất thế giới; Liên minh sáng tạo và giải trí - ACE, Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ - MPA đánh giá cao và gửi thư cảm ơn Công an TP.Hà Nội đã triệt phá thành công hệ thống website Fmovies.

Trước đó, theo Hollywood Reporter , Liên minh chống vi phạm bản quyền gồm các hãng phim lớn ở Mỹ và trên toàn cầu tuyên bố Fmovies, đường dây phát trực tuyến nội dung bất hợp pháp (gọi chung là phim lậu), bị triệt phá.

Theo thống kê của Liên minh sáng tạo và giải trí (ACE), Fmovies và loạt web vệ tinh thu hút hơn 6,7 tỷ lượt truy cập, tính từ tháng 1/2023-6/2024. Năm 2023, Fmoviesz.to xếp thứ 280 trong danh sách website phổ biến nhất thế giới, theo dữ liệu của SimilarWeb. Dựa trên số liệu, liên minh này gọi hành vi của Fmovies và các trang vệ tinh là "hoạt động phát trực tuyến vi phạm bản quyền lớn nhất thế giới".

Bắt giam đối tượng chống phá Nhà nước

Ngày 9/11, Công an TP.HCM cho biết, ngày 20/9/2024, Công an thành phố đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Khắc Đức (SN 1995, ngụ quận 7, TP.HCM) về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước đó, Trần Khắc Đức bị Công an TP.HCM phát hiện tham gia tổ chức phản động lưu vong "Tập hợp dân chủ đa nguyên" và đã làm việc, khuyến cáo, răn đe nhiều lần.

Tuy nhiên, với bản tính ngoan cố, bị tiêm nhiễm sâu, tin tưởng mù quáng vào "đường hướng" hoạt động chống phá của tổ chức phản động lưu vong "Tập hợp dân chủ đa nguyên", Trần Khắc Đức vẫn tiếp tục liên lạc, nhận sự chỉ đạo từ những đối tượng cầm đầu tổ chức bên ngoài, tiến hành nhiều hoạt động như quản trị các trang mạng phản động; soạn thảo, đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung chống phá, phản động, xúc phạm vĩ nhân, lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc Chủ tịch Hồ Chí Minh; đưa thông tin sai sự thật, bịa đặt, xâm phạm danh dự, uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam; xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc…

Đối tượng Trần Khắc Đức (giữa) tại cơ quan công an. Nguồn: Công Lý

Không những vậy, Trần Khắc Đức còn tìm kiếm, móc nối, phát triển lực lượng trong nước cho tổ chức "Tập hợp dân chủ đa nguyên".



Công an TP.HCM cho biết, đây là hành vi rất nguy hiểm, xâm phạm trực tiếp đến an ninh quốc gia và tình hình an ninh chính trị trên địa bàn TP.HCM cần phải xử lý nghiêm để kịp thời cảnh tỉnh cho những cá nhân "ảo tưởng, "mù quáng" tin vào luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước dẫn đến những hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Trần Khắc Đức và các cá nhân, tổ chức khác có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an TP.HCM đề nghị người dân nâng cao cảnh giác trước các hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam. Khi phát hiện thông tin cá nhân, tổ chức có liên quan đến tổ chức "Tập hợp dân chủ đa nguyên", đề nghị báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn, xử lý.

Người đàn ông nhảy dù bị treo lơ lửng trên đường điện cao thế ở Hà Nội

Một người đàn ông nhảy dù từ đỉnh đồi Bù 833, xã Nam Phương Tiến, Chương Mỹ, TP.Hà Nội bị vướng vào đường điện cao thế 110kV, treo lơ lửng gần một giờ, chiều 9/11.

Vụ việc xảy ra khoảng 15h, người dân quanh khu vực phát hiện người đàn ông bị treo lơ lửng trên đường điện cao thế nên báo với nhà chức trách.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn huyện Chương Mỹ cũng được điều động tới hiện trường. Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã huy động khoảng 10 cán bộ, nhân viên cùng thiết bị chuyên dụng từ TP.Hòa Bình xuống hiện trường giải cứu nạn nhân. Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) cắt điện khu vực.

Người đàn ông bị treo lở lửng trên đường điện cao thế. Ảnh: Bạn đọc

Đến 16h, dây dù tự đứt, người đàn ông rơi xuống mặt đất - nơi đã đặt sẵn bạt, đệm nên không bị thương.

Theo điều tra ban đầu, người đàn ông nhảy dù từ đỉnh đồi Bù 833, xã Nam Phương Tiến xuống khu vực cánh đồng, khu dân cư xóm Núi Bé cùng xã. Sau khi dù bay lượn được khoảng 2km thì mắc lại trên đường điện cao thế.

Đồi Bù 833 là địa điểm thường xuyên diễn ra các hoạt động nhảy dù ở ngoại thành Hà Nội. Một đơn vị đang khai thác dịch vụ nhảy dù tại đây với hai gói bay cho du khách lựa chọn. Gói bay thường giá 1.690.000 đồng/người, gói bay ngắm hoàng hôn 2.590.000 đồng/người. Du khách được phi công hướng dẫn quy trình, cung cấp đầy đủ phương tiện, đồ bảo hộ khi bay.️

Trách nhiệm của đơn vị dịch vụ nhảy dù và người đàn ông đang được làm rõ.

Thiếu tướng công an thông tin diễn biến mới nhất đại án Tập đoàn Thuận An, SJC

Chiều 9/11, tại cuộc họp báo thường kỳ, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Người phát ngôn Bộ Công an thông tin về một loạt vụ án vụ án nghiêm trọng xảy ra tại Tập đoàn Thuận An, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương và Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC)…

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh văn phòng Bộ Công an. Ảnh: VGP

Về vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An, ngày 17/10/2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại tỉnh Đắc Lắk, đồng thời khởi tố 3 bị can là: Phạm Văn Hạ – Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp nông thôn tình Đắc Lắk về tội nhận hối lộ; Lê Đình Hải, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Sài Gòn và Hoàng Đình Chương, Giám đốc Công ty TNHH An Nguyên về tội đưa hối lộ.

"Trong quá trình điều tra, cho đến nay, cơ quan điều tra đã thu giữ 122 tỷ đồng, 130.000 đô la Mỹ tiền mặt. Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ để có thể điều tra vụ án trên địa bàn cả nước", Thiếu tướng Tuyên nói.

Về vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương và Công ty Cổ phần đất hiếm Việt Nam cùng các công ty có liên quan, ngày 27/10/2024, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bổ sung vụ án gây ô nhiễm môi trường xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương và các đơn vị liên quan; khởi tố và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 3 bị can về tội gây ô nhiễm môi trường theo quy định khoản 3, Điều 235 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Về vụ án xảy ra tại Công ty SJC, ngày 16/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty SJC và các đơn vị các liên quan.

Thiếu tướng Tuyên cho biết, đến nay cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố tổng cộng 6 bị can với 2 tội danh Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, các bị can đã lợi dụng việc mua – bán vàng bạc để làm khống chứng từ, sổ sách thu lợi bất chính.

"Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tập trung củng cố tài liệu, chứng cứ đối với các bị can, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, rà soát xác minh, thu hồi triệt để tài sản", Thiếu tướng Tuyên nêu rõ.

Cãi nhau với vợ, người đàn ông tạm biệt bạn bè rồi treo cổ lên cây bạch đàn

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Thước - Chủ tịch UBND xã Quang Phục (huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) cho biết: "Trưa 9/11, người dân xã chúng tôi phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ ở trên cây. Vụ việc được cấp báo cho cơ quan chức năng huyện Tứ Kỳ về thụ lý giải quyết".



Thông tin ban đầu được biết, vào khoảng 11h33 cùng ngày, Công an xã Quang Phục nhận được tin báo của công dân về việc có người treo cổ trên cây ở ven đường 390, thuộc thôn Thị Tứ của địa bàn. Qua xác minh nhanh được biết, nạn nhân tên là P.V.Q (SN 1980, trú tại tỉnh Ninh Bình).

Khu vực ngươi dân phát hiện anh P.V.Q treo cổ trên cây bạch đàn.Nguồn: SKĐS

Ngay sau đó, Công an xã cử lực lượng nhanh chóng có mặt tại nơi phát hiện sự việc, đưa anh Q. xuống và phối hợp với cơ quan chức năng chuyển nạn nhân đến Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân được xác định tử vong từ trước.

Cũng theo chính quyền địa phương, qua nắm bắt thông tin từ hàng xóm và dư luận được biết, thời gian gần đây giữa vợ chồng anh Q. xảy ra mâu thuẫn . Đáng chú ý, trong buổi sáng 9/11, giữa 2 vợ chồng tiếp tục xảy ra cãi nhau và anh Q. có đập điện thoại. Sau cuộc cãi vã, người vợ bỏ về quê đẻ ở tỉnh Nghệ An, còn anh Q. có mang một số đồ đạc cho hàng xóm...

Trước khi làm điều dại dột, anh Q. có tạm biệt bạn bè, sau đó trèo lên cây bạch đàn trước nhà (khu vực ngã ba Quang Phục) và dùng dây thắt cổ.

Được biết, cách đây vài tháng, anh Q. cùng vợ đến xã Quang Phục tạm trú và bán hàng ăn. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng huyện Tứ Kỳ tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ.