TIN NÓNG 24H QUA: Đôi nam, nữ chết trong căn nhà thuê; điều tra vụ bé gái 5 tuổi tử vong bất thường TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Đôi nam, nữ chết trong căn nhà thuê; điều tra vụ bé gái 5 tuổi tử vong bất thường

Người dân bàng hoàng khi phát hiện đôi nam nữ tử vong trong căn nhà thuê, thi thể có vết cắt; công an điều tra vụ bé gái 5 tuổi tử vong bất thường; bắt thêm đối tượng nữ do liên quan vụ giả danh cán bộ công an để lừa đảo "chạy án"... là những tin nóng 24 giờ qua.