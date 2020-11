Tin ô tô, xe máy HOT tuần qua: VinFast thắng lớn cuối năm

CSGT được trang bị siêu xe

Mới đây, hình ảnh về 2 chiếc motor mang nhãn hiệu BMW R1250 GSA cùng với bộ tem “CSGT – Traffic Police” tại TP.Hồ Chí Minh đã bất ngờ được đăng tải lên mạng xã hội và thu hút được sự quan tâm rất nhiều từ phía cộng đồng mạng.





Được biết, đây là 2 chiếc motor trong dàn xe BMW R1250 GSA vừa được bàn giao cho lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố (CSGT).

Honda Blade 110cc trình làng với mẫu tem mới

Nhằm mang đến sự mới lạ về mặt ngoại hình, HVN tiếp tục giới thiệu phiên bản mới Blade 110cc với sự chấm phá mới trong thiết kế tem xe cùng sự pha trộn màu sắc mới mẻ.

Nếu tem xe trên bản Vành nan hoa vẫn giữ các đường nét sắc nhọn vươn dài ôm phủ trên thân xe, tạo vẻ dũng mãnh đậm cá tính thì tem trên bản Vành đúc lại mang đến sự độc đáo với cảm hứng thiết kế từ bộ môn đua xe thể thao.

Hyundai i20 2020 tạo nên cơn sốt kỷ lục

Theo đó với một loạt nâng cấp đáng giá từ thiết kế kế đến trang bị, Hyundai i20 2020 nhận được sự quan tâm rất lớn của người dùng với số lượng đơn đặt hàng kỷ lục.

Theo thông báo mới nhất của Hyundai Ấn Độ, hãng đã nhận được hơn 20.000 đơn đặt hàng cho mẫu hatchback i20 2020 hoàn toàn mới chỉ trong vòng 20 ngày sau ngày ra mắt. Đây quả là con số rất ấn tượng dành cho một mẫu xe cỡ nhỏ tại thị trường Ấn Độ.

VinFast Fadil thắng lớn cuối năm

Nhờ nhiều ưu đãi hấp dẫn vào dịp cuối năm, 'con cưng' của tỷ phú Phạm Nhật Vượng - VinFast Fadil đã giúp mang về bộn tiền khi liên tục rơi vào tình trạng 'cháy hàng', lập kỷ lục về doanh số trong tháng 10.

Điểm đặc biệt nữa chính là thời hạn ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ dành cho ô tô lắp ráp trong nước sắp hết nên người dân cũng liên tục mua xe để 'hứng trọn' ưu đãi, gây ra tình trạng mẫu xe này trở nên khan hiếm.

Hyundai Accent 'hạ cánh' tại Việt Nam

Hyundai Accent thế hệ mới sẽ chính thức 'hạ cánh' tại các đại lý ở Việt Nam với 4 phiên bản đặc sắc. Sở hữu động cơ xăng dungtích 1,4 lít mạnh mẽ và bền bỉ, 'siêu phẩm' mới này dự sẽ giúp người dùng có những trải nghiệm hoàn toàn mới khi khách hàng dễ dàng lựa chọn hộp số sàn hoặc tự động.

Hyundai Accent được lắp ráp tại Ninh Bình với mức giá giao động ở vào khoảng 425.000.000 đồng đến 540.000.000 đồng.

Nissan Navara bất ngờ giảm giá mạnh

Công ty TNHH Phát Triển Công Nghiệp Ô tô Việt Nam (VAD) - Nhà phân phối chính thức của Nissan tại Việt Nam vừa thông báo về việc cập nhật bảng giá mới cho mẫu xe bán tải Navara (giảm tối đa 36 triệu VNĐ).

Nissan Navara hiện được phân phối chính hãng với 2 phiên bản Navara EL và Navara VL. Mức giá niêm yết cũ lần lượt là 679 triệu VNĐ và 835 triệu VNĐ. Tuy nhiên, kể từ ngày 20/11, Nissan Việt Nam giảm giá bán của cả 2 phiên bản trên từ 20 triệu đến 36 triệu xuống còn tương ứng 659 triệu VNĐ và 799 triệu VNĐ.

Mitsubishi Outlander an toàn tuyệt đối

Mitsubishi Outlander phiên bản lắp ráp tại Việt Nam vừa trải qua các bài kiểm tra khắt khe của Ủy ban đánh giá xe mới khu vực Đông Nam Á - ASEAN NCAP. Mẫu xe dành được tổng điểm 83.54/100, thấp hơn 3.21% so với phiên bản plug-in hybrid sản xuất tại Nhật Bản hồi năm ngoái (Outlander PHEV đạt điểm 86,75/100).

Để có được kết quả đánh giá an toàn của ASEAN NCAP, Mitsubishi Outlander phải trải qua 3 hạng mục đánh giá gồm: Khả năng bảo vệ an toàn cho người trưởng thành (Adult Occupant Protection), khả năng bảo vệ cho trẻ em (Child Occupant Protection) và các công nghệ hỗ trợ an toàn (Safety Assist Technologies).