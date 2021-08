Tin sáng (14/8): Nhân tố lạ xuất hiện ở ĐT U22 Việt Nam là ai?

Nhân tố lạ xuất hiện ở ĐT U22 Việt Nam là ai?

Ngày 13/8, HLV Park Hang-seo đã tranh thủ thời gian nghỉ của ĐT Việt Nam để rèn giũa, uốn nắn trong buổi tập cho các cầu thủ thuộc ĐT U22 Việt Nam. Do ảnh hưởng của việc không có thực tiễn thi đấu suốt thời gian dài và các cầu thủ còn trẻ, ban huấn luyện khá vất vả trong việc uốn nắn động tác để toàn đội thực hiện tốt bài tập.

Một thông tin đáng chú ý là trong thành phần Ban huấn luyện đội U22 Việt Nam xuất hiện một gương mặt lạ là HLV Park Kyuk-po. Do trợ lý Ngô Tuấn Vinh của An Giang không lên được đội U22 Việt Nam đợt này (vì ảnh hưởng của dịch bệnh) nên LĐBĐ Việt Nam (VFF) và ông Park đã quyết định mời Park Kyuk-po tham gia hỗ trợ công việc cho Ban huấn luyện. Đồng hương của thầy Park vừa tốt nghiệp lớp HLV bằng B AFC do VFF tổ chức.

Trợ lý Park Kyuk-po (thứ hai từ phải sang). Ảnh: VFF

Các cộng sự đắc lực của thầy Park ở đội U22 Viêt Nam hiện tại có trợ lý Kim Han-yoon, HLV thủ môn Kim Hyun-tae (cựu HLV thủ môn ĐT Hàn Quốc), trợ lý Park Kyuk-po, trợ lý Chu Ngọc Anh (HAGL), trợ lý ngôn ngữ Vũ Anh Thắng.

Arsenal rút lui khỏi thương vụ Maddison

Maddison mong đợi một sự nâng cấp so với mức lương 110.000 bảng mỗi tuần hiện tại của anh ấy tại Leicester City trong khi Bầy cáo sẽ yêu cầu một khoản phí lớn, vào khoảng 60 triệu bảng cho tiền vệ này. Arsenal không thể đáp ứng được với cả 2 và họ đã rút lui khỏi thương vụ này.

Arsenal không đủ lực để mua Maddison. Ảnh: BLEA

Man City muốn lập kỷ lục chuyển nhượng với Harry Kane

Fabrizio Romano khẳng định: "Man City chuẩn bị đưa ra lời đề nghị mới trị giá 150 triệu euro cho Harry Kane. Nếu quan điểm của Spurs thay đổi, đề nghị này lập tức được gửi tới".

Như vậy nếu Tottenham đồng ý, thương vụ sẽ được thông qua. Khi ấy Kane sẽ phá kỷ lục trở thành bom tấn đắt nhất lịch sử Premier League. Trước đó HLV Pep Guardiola xác nhận, Man City muốn có Kane sau khi chiêu mộ xong Jack Grealish.

Man City rất muốn có Kane. Ảnh: SPORT

M.U hạ giá bán Lingard

Theo Daily Star, đội chủ sân Old Trafford đã giảm mức giá của Lingard từ 35 triệu bảng xuống còn 20 triệu bảng. Rõ ràng M.U đang tạo điều kiện để West Ham có thể chiêu mộ cầu thủ 28 tuổi bằng một bản hợp đồng dài hạn. 20 triệu bảng cho ngôi sao đã tỏa sáng rực rỡ trong giai đoạn lượt về mùa trước là con số không hề cao.

M.U không muốn giữ Lingard ở lại. Ảnh: SPORT

Cựu danh thủ Shearer chỉ ra nhà vô địch Premier League

Đánh giá về Premier League mùa giải 2021/2022, cựu tiền đạo Alan Shearer cho biết, ông tin tưởng Chelsea sẽ đủ sức lên ngôi quán quân. Shearer nhận định, Chelsea có đội hình mạnh ở tất cả các tuyến và họ chơi hiệu quả dưới sự dẫn dắt của HLV Thomas Tuchel. Ngoài ra, Shearer cũng chia sẻ, đối thủ lớn nhất có thể cạnh tranh chức vô địch với Chelsea mùa này là M.U.

Cựu danh thủ Shearer đánh giá rất cao Chelsea. Ảnh: BLEA