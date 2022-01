Tin sáng (28/1): ĐT Việt Nam lép vế thế nào khi tái đấu ĐT Australia?

ĐT Việt Nam lép vế thế nào khi tái đấu ĐT Australia?

Chiều 27/1, trong lượt trận thứ 7 thuộc vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Việt Nam đã thua đội chủ nhà Australia 0-4. Ở màn tái đấu này, HLV Park Hang-seo đã trao cơ hội cho nhiều tân binh và thất bại không phải điều quá ngạc nhiên.

Trong trận đấu này, ĐT Việt Nam kiểm soát bóng trong 40% thời gian thi đấu. ĐT Australia có 16 lần tạo ra những đợt tấn công nguy hiểm, nhiều gấp đôi ĐT Việt Nam. ĐT Australia có 7 lần dứt điểm trúng đích và ghi được 4 bàn, còn ĐT Việt Nam không ghi được bàn nào dù có 2 lần dứt điểm trúng khung thành đối phương.

ĐT Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn trước ĐT Australia. Ảnh: SPORT

Real Madrid không cho Jovic đến Arsenal

Thất bại trong thương vụ Dusan Vlahovic, truyền thông cho rằng Arsenal đã chuyển ý kiến sang Jovic của Real Madrid. Tuy nhiên, theo Marca, Real sẽ không cho phép Jovic đi vào thời điểm hiện tại vì họ cần người xoay tua với Benzema. HLV Carlo Ancelotti không muốn Mariano Diaz là tiền đạo dự phòng duy nhất ở đội một. Vì vậy, Jovic sẽ tiếp tục ở lại Bernabeu.

Liverpool tìm cách chiêu mộ Dybala

Tờ Four Four Two dẫn nguồn từ Metro cho hay, Liverpool đã bắt đầu mở các cuộc đàm phán với Paulo Dybala. Ngôi sao người Argentina sẽ đáo hạn hợp đồng với Juventus mùa hè tới. Điều đó đồng nghĩa, The Kop có khả năng chiêu mộ Dybala theo dạng chuyển nhượng tự do ở phiên chợ hè 2022.

Liverpool chú ý tới Dybala. Ảnh: SPORT

Chelsea theo đuổi Alex Sandro

Theo TuttoMercatoWeb, hậu vệ Alex Sandro của Juventus đã lọt vào tầm ngắm của The Blues nhưng chưa có cuộc đàm phán chính thức nào được tiến hành với Bà đầm già thành Turin. Có thông tin cho rằng Chelsea trước đây đã đề nghị 33 triệu bảng cho Sandro. Ben Chilwell đã dính chấn thương dây chằng chéo trước và nghỉ thi đấu dài hạn. Thiếu vắng Chilwell, Chelsea gặp khó khăn. Đó là lý do HLV Thomas Tuchel nỗ lực tìm kiếm sự thay thế.

M.U chưa muốn bán đứt Van de Beek

Theo Evening Standard, M.U không muốn bán cầu thủ 26 tuổi nhưng sẵn sàng đẩy Van de Beek đi dưới dạng cho mượn. M.U không xem xét việc bán đứt vì họ muốn HLV mới sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai Van de Beek vào mùa hè.