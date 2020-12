Tin sáng (30/12): HLV của "We are one" khen ngợi Kiatisak và HAGL hết lời

HLV của "We are one" khen ngợi Kiatisak và HAGL hết lời; AC Milan muốn chiêu mộ Wilfried Zaha; Lionel Messi và Luis Suarez hẹn nhau sang Mỹ chơi bóng; Fernando Llorente có thể trở lại Juve; HLV Simone Inzaghi gây sức ép với Lazio.

HLV của "We are one" khen ngợi Kiatisak và HAGL hết lời Tại vòng 1 V.League 2021, Sài Gòn FC (đội bóng có slogan là "We are one") sẽ chạm trán HAGL của HLV Kiatisak. Ở mùa trước, sau khi giành Huy chương đồng, Sài Gòn FC đã "tan đàn xẻ nghé" với gần 20 cầu thủ ra đi. Sau đó, họ đã bổ sung lực lượng mới và có chất lượng khá tốt. HLV Vũ Tiến Thành HLV Kiatisak chưa chính thức cầm quân HAGL lần thứ 3, nhưng được đánh giá cao. HLV Vũ Tiến Thành của Sài Gòn FC cho biết: "Tài năng của Kiatisak được khẳng định qua cách làm ĐT Thái Lan. Tôi nghĩ anh ấy sẽ thành công ở HAGL. Đội bóng này thiếu một HLV giỏi và giờ họ đã có. HAGL sẽ rất mạnh với lực lượng này khi Công Phượng trở về ở mùa giải 2021. Kiatisak vẫn chưa tiếp quản HAGL, nhưng tôi không hề đánh giá thấp sự chuẩn bị của họ. Mỗi đội có một cách chuẩn bị riêng. Sài Gòn FC có lợi thế sân nhà, cầu thủ có khát khao chiến thắng. Trận mở màn lúc nào cũng khó khăn, nên đội bóng của tôi phải chuẩn bị thật kỹ". AC Milan muốn chiêu mộ Wilfried Zaha Theo The Sun, AC Milan đang xem xét khả năng chiêu mộ Wilfried Zaha vào tháng 1 tới. Đội chủ sân San Siro tin tưởng ngôi sao của Palace có thể giúp họ chấm dứt cơn khát danh hiệu Serie A kéo dài gần 10 năm qua. Zaha được AC Milan quan tâm Lionel Messi và Luis Suarez hẹn nhau sang Mỹ chơi bóng Theo Catalunya Radio, Lionel Messi và Luis Suarez dự định sẽ chơi cùng nhau lại Inter Miami, nhưng phải sau năm 2022. Hiện Messi còn hợp đồng đến cuối mùa với Barca, còn Suarez có hợp đồng với Atletico Madrid đến Hè 2022. Messi và Suarez từng chơi rất ăn ý tại Barca Fernando Llorente có thể trở lại Juve Theo Sky Sport Italia, Llorente nằm trong danh sách những mục tiêu cần mua sắm của Juventus. Tiền đạo 35 tuổi đang khá thất vọng với tình hình hiện tại ở Napoli. Trong quá khứ, Llorente đã từng chơi cho Bianconeri từ năm 2013-15, ghi được 27 bàn sau 92 trận. Llorente đang thất sủng tại Napoli HLV Simone Inzaghi gây sức ép với Lazio Theo Il Messaggero, HLV Simone Inzaghi chưa đồng ý gia hạn hợp đồng với Lazio vì nhiều lý do. Ngoài việc yêu cầu mức lương 3 triệu euro/1 mùa, HLV này còn muốn Lazio cam kết bổ sung lực lượng sau những thành công vừa qua. HLV Inzaghi muốn Lazio phải tăng cường lực lượng