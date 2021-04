Tin sáng (30/4): HAGL thăng hoa, chuyên gia khẳng định HLV Kiatisak... ăn may

HAGL thăng hoa tại V.League, chuyên gia khẳng định HLV Kiatisak... ăn may

Sau 11 vòng đấu của giai đoạn một V.League 2021, HAGL đang dẫn đầu bảng với 28 điểm. Thất bại ở trận ra quân, nhưng đội bóng phố núi sau đó đã đạt thành tích bất bại, trong đó giành tới 9 chiến thắng để chiếm lợi thế lớn trong cuộc đua tranh ngôi vô địch.

Trong chuỗi trận thăng hoa của HAGL, vai trò của HLV Kiatisak là cực kỳ quan trọng. Chiến lược gia người Thái Lan đã giúp đội bóng chơi tự tin và đạt hiệu quả cao cả trong tấn công lẫn phòng ngự.

HLV Kiatisak đang giành được thành công tại HAGL

Đánh giá về thành công của HAGL, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho biết: "Ở mùa giải năm nay, HAGL đá có một ý đồ rõ ràng và có một sự thay đổi lớn. Họ đã chơi rất chắc chắn, đặc biệt là hàng phòng ngự được cải thiện rõ rệt.

Từ trước đến nay, đội bóng này luôn lấy quan niệm là thi đấu một thứ bóng đá đẹp, vui vẻ cho khán giả là chính mà không quan tâm nhiều đến điểm số thì bây giờ họ đá vì kết quả. Kiatisak đã làm được điều đó bằng cách vừa củng cố được một hàng phòng ngự tốt.

Lối chơi của HAGL hiện tại là lấy hiệu quả chứ không phải chỉ đá đẹp nữa. Trận gặp Đông Á Thanh Hóa, họ không kiêu căng, không coi thường đối thủ. HAGL đá thận trọng.

Ở hiệp đầu tiên chủ yếu là thăm dò, tìm được điểm yếu và hiệp thi đấu thứ 2 là tấn công kết liễu đối thủ. Kiatisak thực sự đang là một người may mắn khi có được ý đồ, chiến lược tốt và có những con người vô cùng chất lượng để thực hiện những ý đồ, chiến lược đó".

Juve chốt 3 ứng cử viên thay Pirlo

Theo tiết lộ của TuttoSport, Juventus đã sớm lên danh sách 3 ứng cử viên thay thế Andrea Pirlo là Max Allegri, Zinedine Zidane và Gennaro Gattuso. Trong số này, Allegri sẵn sàng tiếp quản công việc vì vẫn chưa tìm được CLB mới kể từ khi bị Juventus sa thải. Trong quá khứ, Allegri từng giúp Juventus giành 5 chức vô địch Serie A liên tiếp.

HLV Pirlo có thể chia ray Juve sau khi mùa giải này kết thúc

Sergio Ramos chấp nhận giảm lương để ở lại Real Madrid

Theo tiết lộ của Mundo Deportivo, Sergio Ramos đã sẵn sàng giảm lương để ký hợp đồng 2 năm với Real Madrid. Trung vệ người Tây Ban Nha hiện đang hưởng mức lương 315 nghìn bảng/tuần. Do mức lương cao nên Ramos trước đó chỉ được đội bóng Hoàng gia đề xuất hợp đồng 1 năm.

Ramos nhiều khả năng sẽ ở lại Real Madrid

Arsenal nhiều cơ hội chiêu mộ Julian Brandt

Do không thể đạt thỏa thuận mua đứt Martin Odegaard nên Arsenal đã chuyển sang mục tiêu mới là Julian Brandt. Theo Bild, Pháo thủ rất sáng cửa đón tiền vệ này do Dortmund chỉ yêu cầu mức phí là 17,5 triệu bảng. Do không được ra sân thường xuyên ở Dortmund nên tiền vệ 24 tuổi này muốn rời Signal Iduna Park càng sớm càng tốt.

Brandt lọt vào tầm ngắm của Arsenal

HLV Flick chỉ muốn dẫn dắt ĐT Đức

Kicker tiết lộ, HLV Hansi Flick đã được vài CLB nước ngoài liên hệ. Tuy nhiên, chiến lược gia này chỉ muốn dẫn dắt đội tuyển Đức. Về phía Liên đoàn bóng đá Đức (DFB), họ đang đẩy mạnh tiến độ đàm phán với mục tiêu có thể công bố một thỏa thuận chính thức với “thuyền trưởng” đương nhiệm của Bayern Munich trước khi tham dự EURO vào mùa hè.