Tin tối (26/4): Ngoài Kiatisak, HAGL thăng hoa nhờ quân bài bí ẩn này

Ngoài Kiatisak, HAGL thăng hoa nhờ quân bài bí ẩn này

Mùa này, HAGL đã thay da đổi thịt nhờ HLV Kiatisak. Thay vì liên tục phải đua trụ hạng, HAGL đang đứng trước cơ hội lớn giành ngôi vô địch. Họ đã chứng minh sức mạnh của mình bằng việc đánh bại nhứng ứng cử viên nặng ký khác như Hà Nội FC và Viettel.

Chuyên gia dinh dưỡng của HAGL, Bundit Thiabthong.

Nhưng sự thăng hoa của HAGL không chỉ nhờ vào Kiatisak mà còn có một nhân vật bí ẩn ở hậu trường. Kiatisak giúp HAGL thay đổi lối chơi, tư duy chiến thuật và tinh thần thi đấu, nhưng nền tảng thể lực là yếu tố không thể bỏ qua. Người giúp các cầu thủ HAGL có nền tảng thể lực sung mãn hơn hẳn so với các mùa giải trước đây là chuyên gia Bundit Thiabthong.

Ông Bundit Thiabthong đi theo Kiatisak từ khi còn dẫn dắt ĐT Thái Lan. Hiện ông Bundit là giảng viên Đại học về dinh dưỡng và thể chất, từng tốt nghiệp xuất sắc chuyên ngành giáo dục thể chất và đã có bằng thạc sĩ.

Chelsea chi đậm mua Varane

Chelsea có thể mua Varane.

Trước trận lượt đi bán kết Champions League giữa Real Madrid và Chelsea, tờ Mundo Deportivo (Tây Ban Nha) đã loan tin cho rằng Chelsea đang theo sát trung vệ Raphael Varane của Real Madrid. Thậm chí, The Blues sẵn sàng chi 61 triệu bảng để sở hữu ngôi sao người Pháp. Varane chưa đạt thoả thuận kí hợp đồng mới với sân Bernabeu nên nhiều khả năng sẽ ra đi trong mùa hè này.

Sevilla chính thức đoạt vé dự Champions League

Lopetegui đang khá thành công ở Sevilla.

Vượt qua Granada với tỉ số 2-1 ở vòng 33, Sevilla đã giành 70 điểm sau 33 vòng đấu. Do bỏ cách 18 điểm so với đội xếp thứ 5, trong khi La Liga chỉ còn lại 5 vòng đấu nữa nên thầy trò Lopetegui đã chính thức đoạt vé dự Champions League mùa tới. Thậm chí, đội bóng xứ Andalusia có thể cạnh tranh chức vô địch do chỉ kém 3 điểm so với đội đầu bảng Atletico Madrid.

Real Madrid đón tin vui từ Kroos

Kroos vẫn là tiền vệ khó thay thế ở Real Madrid.

Vào hôm qua (25/4), Real Madrid đã chào đón sự trở lại rất quan trọng của tiền vệ Toni Kroos trên sân tập. Vì chấn thương, ngôi sao người Đức đã bỏ lỡ 3 trận đấu gần nhất. Theo Marca, Kroos sẽ trở lại ở trận lượt đi bán kết Champions League với Chelsea vào đêm mai. Ở diễn biến khác, hậu vệ Ferland Mendy vẫn chưa trở lại nên gần như chắc chắn bỏ lỡ trận lượt đi với Chelsea.

Smalling có cơ hội tái ngộ M.U

Smalling có cơ hội chạm trán đội bóng cũ.

Trung vệ Chris Smalling đã tái xuất ở trận thua Cagliari 2-3 đêm qua sau thời gian dài dưỡng thương. Sau trận đấu, HLV Paulo Fonseca khẳng định Smalling đủ khả năng thi đấu ở trận lượt đi bán kết Europa League với Man Utd vào giữa tuần này.