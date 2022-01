Tin sáng (5/1): Chia tay TP.HCM, Phan Thanh Hậu trở lại HAGL

Chia tay TP.HCM, Phan Thanh Hậu trở lại HAGL

Ở mùa giải 2021, Phan Thanh Hậu thi đấu cho TP.HCM theo bản hợp đồng cho mượn từ HAGL. Mặc dù vậy, tiền vệ này không tạo được dấu ấn đáng kể nào. Hướng đến mùa giải 2022, HLV Trần Minh Chiến của TP,HCM không sắp xếp Phan Thanh Hậu trong kế hoạch của mình nên đội bóng quyết định chia tay anh.

Rời TP.HCM, Phan Thanh Hậu sẽ trở lại đội bóng chủ quản là HAGL. Mặc dù vậy, cầu thủ sinh năm 1997 sẽ phải chờ xem HLV Kiatisak có giữ anh lại hay tiếp tục cho đội bóng khác mượn trong thời gian tới hay không.

Phan Thanh Hậu sẽ trở lại HAGL. Ảnh: FB

Mất 4 cầu thủ cho CAN Cup, Arsenal theo đuổi Wijnaldum

Arsenal mất 4 ngôi sao cho tham dự CAN Cup là Mohamed Elneny, Thomas Partey, Pierre-Emerick Aubameyang và Nicolas Pepe. Hiện Pháo thủ chỉ còn 2 sự lựa chọn cho tuyến giữa là Granit Xhaka và Albert Sambi Lokonga. Rõ ràng bộ đôi này khó có thể đem lại sự yên tâm.

Do đó HLV Mikel Arteta phải tìm kiếm phương án đối phó. Mirror dẫn nguồn từ Four Four Two cho biết, đội chủ sân Emirates đưa Georginio Wijnaldum vào tầm ngắm.

Chelsea chính thức gia hạn hợp đồng với Thiago Silva

Chelsea vừa thông báo gia hạn hợp đồng thành công với trung vệ kỳ cựu Thiago Silva. Ngôi sao 37 tuổi đặt bút ký vào giao kèo mới có thời hạn 1 năm và sẽ tiếp tục gắn bó với Stamford Bridge cho đến hết mùa giải 2022/23.

Thiago Silva đã gia hạn hợp đồng với Chelsea. Ảnh: Skysport

M.U sẵn sàng chi 100 triệu bảng cho Declan Rice

Theo Eurosport, M.U sẵn sàng chi 100 triệu bảng để kích hoạt bom tấn Declan Rice. Giới chuyên môn nhận định, tiền vệ người Anh là bản hợp đồng hoàn hảo cho tuyến giữa M.U.

Barca quyết bán Coutinho với giá rẻ

Arsenal muốn mượn tiền vệ người Brazil bằng bản hợp đồng 6 tháng, kèm điều khoản tùy chọn mua vào mùa Hè với giá 5 triệu bảng, chưa bao gồm các khoản phí bổ sung. Tuy nhiên theo Mirror, Barca muốn bán đứt Coutinho ngay tháng Giêng này với giá là 7,5 triệu bảng.