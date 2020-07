Tin sáng (6/7): "Ông chủ mới" của Viettel bị chặn đường lên ĐT Việt Nam?

Hồ Khắc Ngọc mất điểm nghiêm trọng với HLV Park Hang-seo

Ở vòng 8 V.League 2020, Viettel có trận đấu khó khăn trước ĐKVĐ Hà Nội FC. Dù đối phương sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng, nhưng đội chủ nhà Viettel cũng không mạnh dạn đẩy cao đội hình để gây sức ép. Tuy vậy, Viettel cũng có được bàn mở tỷ số ở phút 28 do công của Hoàng Đức sau khi hàng thủ Hà Nội FC mắc sai lầm.

Dẫn bàn trước, nhưng Viettel không duy trì được lợi thế này quá lâu. Phút 31, sau pha phối hợp bất cẩn với Trọng Hoàng và để mất bóng, Hồ Khắc Ngọc đã phải phạm lỗi với Văn Xuân trong vòng cấm. Từ quả phạt đền, Rimario đã ghi bàn ấn định tỷ số hòa 1-1.

Khắc Ngọc chơi không nổi bật ở trận gặp Hà Nội FC

Đáng chú ý, ngoài pha phạm lỗi dẫn đến bàn thua của đội nhà, Khắc Ngọc không có tình huống nổi bật nào đáng chú ý. Đây là trận đấu HLV Park Hang-seo đến dự khán và chắc chắn cầu thủ được coi là "ông chủ mới" muốn chơi nổi bật hơn. Mặc dù vậy, các cầu thủ Hà Nội FC đã tuân thủ tốt đấu pháp, không phạm lỗi gần khung thành nên Khắc Ngọc cũng mất đi cơ hội thể hiện khả năng sút phạt trực tiếp.

Việc chơi mờ nhạt trước Hà Nội FC có thể coi là một điểm trừ của Khắc Ngọc. Trước đó, HLV Park Hang-seo và các cộng sức đã coi anh là một trong những nhân tố có thể đem lại sự mới mẻ cho ĐT Việt Nam trong tương lai gần.

Van Dijk đến Liverpool vì sức hút của HLV Jurgen Klopp

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với truyền thông Hà Lan, Virgil van Dijk đã lên tiếng tiết lộ lý do chọn Liverpool trước Man City và Chelsea. Trung vệ này cho biết tầm vóc, sức mạnh của CLB là lý do quan trọng, nhưng lý do chính khiến anh muốn đến Anfield là HLV Jurgen Klopp.

Van Dijk rất ngưỡng mộ HLV Klopp

Robert Lewandowski đủ sức giành QBV 2020

Đây là nhận định của HLV Hansi Flick sau khi chân sút người Ba Lan ghi 2 bàn, giúp Bayern Munich đánh bại Leverkusen với tỷ số 4-2 ở trận chung kết Cúp QG Đức. Tổng cộng, Robert Lewandowski đã ghi 51 bàn trên mọi mặt trận ở mùa này.

Lewandowski đã có một mùa giải bùng nổ

HLV Solskjaer tin Greenwood sẽ tỏa sáng ở ĐT Anh

Theo HLV Solskjaer, với những gì đã thể hiện ở mùa này và nếu duy trì sự tiến bộ thì Greenwood sẽ có tương lai tươi sáng ở ĐT Anh. Ở trận M.U thắng Bournemouth 5-2 thuộc vòng 33 Premier League, chân sút 18 tuổi đã lập cú đúp.

Greenwood đang có phong độ cao tại M.U

AC Milan quyết định mua Simon Kjaer

Theo Milannews, AC Milan đã quyết định kích hoạt điều khoản mua đứt Kjaer từ Sevilla với giá 3,5 triệu euro. Trung vệ người Đan Mạch gây thất vọng ở Atlanta hồi đầu mùa, nhưng tỏa sáng trở lại khi chuyển đến San Siro.