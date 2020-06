Tin sáng (8/6): Filip Nguyễn lại khiến thầy Park "phát sốt" với màn trình diễn siêu hạng

Filip Nguyễn lại khiến thầy Park "phát sốt" với màn trình diễn siêu hạng

Tại vòng 28 giải VĐQG CH Czech, Slovan Liberec tiếp đón Boleslav. Đây chắc chắn là một trận đấu đáng quên với các hậu vệ Slovan Liberec. Họ biếu không đối phương bàn mở tỷ số bởi một pha chuyền ngang bất cẩn và sau đó phạm lỗi dẫn đến bàn thua thứ hai trên chấm phạt đền.

Rất may cho Slovan Liberec là họ sở hữu thủ môn tài năng Filip Nguyễn. Ngoài 2 bàn thua không thể cản phá nói trên, thủ môn Việt kiều đã có rất nhiều pha cứu thua xuất sắc.

Pha chuyền bóng của Filip Nguyễn giúp đồng đội ghi bàn

Đến phút cuối cùng, khi Slovan Liberec đang bị dẫn bàn, Filip Nguyễn đã dẫn bóng đến giữa sân rồi tung ra đường chuyền chính xác để Tataev ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho đội nhà. Với màn trình diễn này, Filip Nguyễn một lần nữa ghi điểm với HLV Park Hang-seo. Chiến lược gia này cũng đang muốn Filip Nguyễn hoàn tất thủ tục nhập tịch để thử sức anh tại ĐT Việt Nam.

Jose Mourinho muốn chiêu mộ Ruben Neves

Theo Le10Sport, Jose Mourinho đã thích Ruben Neves từ lâu và ông đang tìm cách thúc giục Tottenham chiêu mộ ngôi sao của Wolves bất chấp khó khăn tài chính. Nguồn tin này khẳng định Neves cũng sẵn sàng đến Tottenham làm việc cùng “Người đặc biệt”.

Neves được lòng Mourinho

Adrien Rabiot có thể đến Everton

Theo Daily Mail, Everton đang theo sát mọi động tĩnh của Adrien Rabiot ở Juventus. Ngôi sao người Pháp được cho là bất mãn với Juve vì bị giảm lương và sẵn sàng ra đi chỉ sau 1 mùa giải ở Turin.

Rabiot đang bất mãn tại Juve

Vì Jadon Sancho, Daniel James phải rời M.U

Theo The Sun, Quỷ đỏ sẽ gia hạn hợp đồng với Daniel James rồi cho mượn cầu thủ xứ Wales. Daniel James chơi tốt từ khi gia nhập M.U nhưng sẽ khó cạnh tranh vị trí nếu Sancho đến Old Trafford. Đây là lý do Quỷ đỏ muốn để cầu thủ 22 tuổi đi.

Daniel James có thể bị đem cho mượn

PSG nên giữ Cavani ở lại

Theo cựu tiền đạo người Pháp Nicolas Anelka, Cavani là chân sút chất lượng và có thể ghi nhiều bàn thắng cho PSG. Vì thế, sẽ là sai lầm lớn nếu PSG để ngôi sao người Uruguay đi vào hè này.