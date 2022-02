Tin tối (1/2): Thái Lan được thưởng đậm nếu thắng ĐT nữ Việt Nam

Thái Lan được thưởng đậm nếu thắng ĐT nữ Việt Nam

Vào lúc 15h00 ngày 2/2, ĐT nữ Thái Lan sẽ có màn chạm trán tuyển nữ Việt Nam tại play-off World Cup bóng đá nữ 2023 khu vực châu Á. Trước khi trận đấu diễn ra, nữ tỷ phú Nualphan Lamsam đã hứa sẽ thưởng 2 triệu baht (tương đương 1,355 tỷ đồng) nếu HLV Naruphol Kaenson cùng các học trò đánh bại đội bóng của HLV Mai Đức Chung và giành tấm vé đến New Zealand.

ĐT nữ Thái Lan được thưởng đậm nếu thắng tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: AFC.

Về phần mình, sau màn đọ sức với Thái Lan, ĐT nữ Việt Nam sẽ so tài với Đài Loan (Trung Quốc) vào lúc 14h30 ngày 6/2. Hiện toàn đội đang ở Ấn Độ để chuẩn bị cho 2 trận đấu sắp tới.

Iran chính thức giành vé dự World Cup 2022

Trước khi lượt trận thứ 8 vòng loại thứ 3 World Cup 2022 diễn ra, Iran đã chính thức giành vé tới Qatar. Trải qua 7 trận đấu, đội bóng Tây Á có được 19 điểm và đang dẫn đầu bảng A, hơn đội xếp thứ 3 là Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất tới 10 điểm, trong khi bảng đấu chỉ còn 3 lượt trận nữa sẽ hạ màn.

Tại bảng B, ĐT Việt Nam chính thức hết cơ hội cạnh tranh tấm vé dự vòng chung kết World Cup 2022. Cụ thể, các học trò HLV Park Hang-seo chưa có điểm nào sau 7 trận, kém đội thứ 3 là Australia tới 14 điểm.

Aubameyang gia nhập Barca

Aubameyang trở thành người của Barca. Ảnh: Twitter.

Đúng vào phút chót của kỳ chuyển nhượng mùa Đông, tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang đã chia tay Arsenal để gia nhập Barcelona theo dạng chuyển nhượng tự do. Hợp đồng giữa chân sút người Gabon với "The Gunners" vẫn còn thời hạn 18 tháng nhưng do muốn cắt giảm ngân sách tiền lương lên tới 340.000 bảng/tuần nên đội chủ sân Emirates đã quyết định sớm chấm dứt hợp đồng với Aubameyang.

Rashford động viên Van de Beek

Sau khi Donny van de Beek chia tay M.U để chuyển sang khoác áo Everton theo dạng cho mượn đến hết mùa giải 2021-2022, tiền đạo Marcus Rashford đã đăng tải thông điệp ""Anh trai của tôi. Hãy cho thấy anh có thể làm được gì" trên trang Twitter cá nhân. Kèm theo đó là biểu tượng hình trái tim.

Greenwood tiếp tục "hặp hoạ"

Greenwood đang gặp rắc rối bởi hành vi của mình. Ảnh: Getty.

Sau khi Mason Greenwood dính scandal hành hung và cưỡng bức cô bạn gái Harriet Robson, tiền đạo người Anh đã bị Ban lãnh đạo M.U cấm đến sân tập cho tới khi vụ việc được cảnh sát điều tra và làm sáng tỏ. Đồng thời, chân sút 20 tuổi còn bị đội chủ sân Old Trafford và nhà tài trợ áo đấu Nike xóa bỏ mọi hình ảnh cũng như những vật phẩm, áo đấu trên trang bán hàng trực tuyến của đội bóng.

Chưa dừng lại ở đó, Greenwood còn bị các đồng đội như Cristiano Ronaldo, David De Gea, Edinson Cavani, Paul Pogba, Marcus Rashford và Alex Telles bỏ theo dõi trên mạng xã hội Instagram.