Tin tối (16/9): HAGL nhận liên tiếp 2 tin không thể vui hơn

HAGL nhận 2 tin không thể vui hơn trước khi V.League trở lại



Vào ngày 26/9 tới, HAGL sẽ có chuyến làm khách SLNA ở vòng 12 V.League. Trước trận đấu được dự báo khó khăn này, HLV Lee Tae-hoon nhận 2 tin cực vui.

Anh Đức ghi bàn trở lại. Ảnh: 24h.com.vn

Theo đó, cầu thủ người Nigeria, Kelly Kester đã hoàn toàn bình phục chấn thương. Tiền vệ được mệnh danh là 'quái vật phòng thủ' dính chấn thương từ cuối tháng 6/2020. Anh đã trở lại ở trận giao hữu với Quảng Nam vào ngày 11/9. Đội bóng phố Núi thua ở trận này nhưng Kelly Kester thi đấu khá ấn tượng.

Sự trở lại của Kelly Kester chẳng khác gì HAGL có tân binh khi V.League trở lại. Đây là sự bổ sung lực lượng chất lượng cho đội bóng của HLV Lee Tae-hoon ở 2 vòng cuối giai đoạn 1 và giai đoạn tranh chức vô địch V.League.

Ngoài Kelly Kester, ông Lee Tae-hoon còn nhận tín hiệu vui từ Nguyễn Anh Đức. Cụ thể, cựu tiền đạo của CLB Bình Dương đã lần đầu "nổ súng" từ khi gia nhập HAGL vào tháng 7. Ở trận thua Quang Nam với tỷ số 3-4 vào ngày 9/9 (HAGL đá 2 trận giao hữu với Quảng Nam), Anh Đức đã ghi 2 bàn.

Việc Anh Đức ghi bàn và hòa nhập tốt với HAGL giúp HLV Lee Tae-hoon có thêm mũi tấn công chất lượng trong giai đoạn V.League sắp bước vào giai đoạn quyết định.

Hiện tại, HAGL đứng thứ 6 trên BXH với 17 điểm trong tay. Họ có nhiều hơn Đà Nẵng – đội đứng thứ 9 bốn điểm (13 điểm). Vì thế, nhiều khả năng đội bóng phố Núi sẽ kết thúc giai đoạn 1 (sau vòng 13) trong Top 8 để giành quyền tranh chức vô địch ở giai đoạn 2.

