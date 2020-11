Tin tối (20/11): Bầu Đức chốt tương lai Công Phượng cho mùa 2021

Bầu Đức chốt tương lai Công Phượng cho mùa 2021

Nếu không có gì bất ngờ, Công Phượng sẽ thi đấu cho HAGL ở mùa 2021.

Sau khi lễ cưới của Công Phượng với Viên Minh đã hoàn tất trọn vẹn, tương lai của tiền đạo xứ Nghệ cũng được bầu Đức lên tiếng định đoạt. Theo đó, chủ tịch HAGL tuyên bố Công Phượng sẽ trở về sân Pleiku ở mùa giải 2021 trước khi nghĩ tới những dự định tiếp theo. Ông nói: "Công Phượng sẽ trưởng thành hơn sau khi cưới vợ. Còn tương lai của cháu thì cứ về HAGL rồi chúng tôi sẽ tính tiếp".

Thực tế, TP.HCM rất muốn giữ chân Công Phượng sau mùa giải 2020, nhưng không được HAGL đồng ý. trước đó, lãnh đạo của TP.HCM cũng đã lên tiếng xác nhận thông tin này: "Chúng tôi đã làm việc với HAGL và mọi việc đã được quyết định. Công Phượng sẽ không khoác áo CLB TP.HCM ở mùa bóng năm sau".

"Big six" tranh Sergio Ramos

Ramos đang là món "hàng hot".

6 đội bóng hàng đầu nước Anh, gồm M.U, Chelsea, Liverpool, Man City, Arsenal và Tottenham đã tiếp cận người đại diện của Sergio Ramos với hy vọng chiêu mộ đội trưởng của Real Madrid vào cuối mùa giải này. Thành công của Thiago Silva ở The Blues đã khiến các đội bóng thích những lão tướng đẳng cấp, giàu kinh nghiệm và đặc biệt là theo dạng chuyển nhượng miễn phí.

Huyền thoại Barca không tin Messi sẽ ở lại

Rivaldo có mối quan hệ tốt với Messi.

Tiền vệ huyền thoại của Barca và Brazil, Rivaldo cho rằng Lionel Messi sẽ rời Nou Camp vào mùa Hè năm sau nếu đội bóng không giành được Champions League hoặc La Liga. Nhưng trong bối cảnh HLV Ronald Koeman đang trẻ hóa lực lượng thì việc giành danh hiệu ở thời điểm này là một bài toán rất khó.

Các đội bóng lớn kêu gọi Premier League cho phép thay 5 người

Pep và Klopp muốn có 5 quyền thay người trong 1 trận.

Sau hàng loạt những ngôi sao dính chấn thương hoặc mắc Covid-19 ở loạt trận quốc tế vừa qua, HLV của các đội bóng lớn như Man City, Liverpool, M.U... đã đề xuất Premier League thay đổi số quyền thay người trong 1 trận đấu từ 3 lên thành 5. Họ cho rằng đây là giải pháp để bảo vệ cầu thủ khi tình hình dịch bệnh vẫn đang kéo dài.

Mourinho tự đặt cho mình biệt danh mới

Mourinho tự đặt biệt danh mới.

Trước trận đại chiến giữa Tottenham và Man City vào cuối tuần này, HLV Jose Mourinho đã tự đặt cho mình biệt danh mới là The Experienced One (người từng trải). Biệt danh The Special One của Mourinho bắt đầu từ năm 2004 sau khi ông giúp Porto vô địch Champions League.