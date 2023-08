Tin tối (27/8): Châu Ngọc Quang rời HAGL, tái hợp CLB Hải Phòng?

Châu Ngọc Quang rời HAGL, tái hợp CLB Hải Phòng?

Theo một số nguồn tin, sau khi V.League 2023 khép lại, tiền vệ Châu Ngọc Quang của HAGL đã nhận được lời đề nghị hấp dẫn từ 1 CLB ở phía Bắc. Tuy danh tính đội bóng này không được đề cập nhưng nhiều khả năng Hải Phòng chính là CLB muốn có sự phục vụ của cầu thủ 27 tuổi.

Châu Ngọc Quang. Ảnh: HAGL.

Trước đây, Ngọc Quang từng khoác áo Hải Phòng từ năm 2021-2022 theo dạng cho mượn từ HAGL và ghi được 1 bàn thắng sau 20 lần ra sân ở V.League.

Do bầu Đức không có động thái tăng cường lực lượng mạnh mẽ nhằm giúp HAGL cạnh tranh chức vô địch V.League 2023/24 nên khả năng Ngọc Quang rời sân Pleiku giống như Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh mùa trước là rất lớn.

M.U liên hệ mượn Cucurella

Sau khi bộ đôi hậu vệ cánh trái Luke Shaw và Tyrel Malacia cùng dính chấn thương, M.U đã liên hệ để mượn hậu vệ bị thất sủng trong màu áo Chelsea là Marc Cucurella. Hiện cầu thủ 25 tuổi không còn nằm trong kế hoạch lâu dài của HLV Mauricio Pochettino.

Liverpool nhắm Joao Felix thay Salah

Joao Felix. Ảnh: Getty.

Trang Football Transfers cho hay, nếu tiền đạo Mohamed Salah chia tay Liverpool để chuyển sang đầu quân cho Al-Ittihad, HLV Jurgen Klopp sẽ nỗ lực chiêu mộ chân sút Joao Felix của Atletico Madrid để thay thế.

West Ham nối lại đàm phán mua Maguire

West Ham vừa nối lại đàm phán với M.U nhằm chiêu mộ trung vệ Harry Maguire. Hồi đầu tháng 8 này, "The Hammers" đã thuyết phục được đội chủ sân Old Trafford bán cầu thủ 30 tuổi với giá 30 triệu bảng nhưng thương vụ này bị đình trệ do đôi bên không thống nhất được các điều khoản cá nhân.

Barca quyết chiêu mộ Joao Cancelo

Joao Cancelo. Ảnh: Getty.

Tờ Sport đưa tin, Barcelona đã từ bỏ thương vụ Ivan Fresneda (Real Valladolid). Thay vào đó, HLV Xavi Hernandez và các cộng sự muốn dồn sức chiêu mộ hậu vệ cánh phải Joao Cancelo của Man City trước khi kỳ chuyển nhượng Hè 2023 đóng cửa.