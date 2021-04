Tin tối (29/4): HAGL độc bá V.League nhờ "bí quyết" này

HAGL độc bá V.League nhờ "bí quyết" này

HAGL mạnh mẽ hơn hẳn so với các mùa trước.

Nếu như trước đây HAGL thường chơi một màu thì giờ đây họ đã biết biến hóa linh hoạt, biết lúc nào cương, lúc nào nhu. Đó là sự khác biệt mà Kiatisak đã thổi lửa vào HAGL ở mùa giải này. Ở trận thắng Thanh Hóa vừa qua, HAGL cực khác, họ pressing liên tục, tấn công với tốc độ cao khiến đối thủ không thể chống đỡ.

Ở trận thắng SHB Đà Nẵng, HAGL cũng chơi như khi thắng Thanh Hóa. Nhưng không phải trận nào cũng vậy. Ở trận gặp Nam Định, đội bóng phố Núi lại tấn công phủ đầu ngay sau tiếng còi khai cuộc. Nói cách khác, tùy từng thời điểm, tùy từng đối thủ, tùy hoàn cảnh mà HAGL có cách chơi phù hợp. Sự biến hóa trong lối chơi giúp HAGL độc bá ở V.League sau vòng 11.

Juventus chốt 3 ứng viên thay Pirlo

Pirlo rất khó trụ lại Juve.

Theo tiết lộ của TuttoSport, Juventus đã sớm lên danh sách 3 ứng cử viên thay thế Andrea Pirlo là Max Allegri, Zinedine Zidane và Gennaro Gattuso. Trong số này, Allegri sẵn sàng tiếp quản công việc vì vẫn chưa tìm được CLB mới kể từ khi bị Juventus sa thải. Trong quá khứ, Allegri từng giúp Juventus giành 5 chức vô địch Serie A liên tiếp.

Ramos chấp nhận giảm lương để ở lại Real Madrid

Ramos vẫn muốn gắn bó với Real Madrid.

Theo tiết lộ của Mundo Deportivo, Sergio Ramos đã sẵn sàng giảm lương để kí hợp đồng 2 năm với Real Madrid. Trung vệ người TBN hiện đang hưởng mức lương 315 nghìn bảng/tuần. Do mức lương cao nên Ramos trước đó chỉ được đội bóng Hoàng gia đề xuất hợp đồng 1 năm.

Rodgers nói không với Tottenham

Rodgers từ chối Tottenham.

Theo báo giới Anh, Brendan Rodgers là 1 trong những HLV đã được Tottenham liên hệ sau khi đội bóng này sa thải Jose Mourinho. Tuy vậy, trước truyền thông, nhà cầm quân người Bắc Ailen khẳng định rất hạnh phúc ở Leicester và không có ý định rời sân King Power.

Arsenal sáng cửa đón Julian Brandt

Trụ cột tương lai của nước Đức.

Do không thể đạt thỏa thuận mua đứt Martin Odegaard nên Arsenal đã chuyển sang mục tiêu mới là Julian Brandt. Theo Bild, Pháo thủ rất sáng cửa đón tiền vệ này do Dortmund chỉ yêu cầu mức phí là 17,5 triệu bảng. Do không được ra sân thường xuyên ở Dortmund nên tiền vệ 24 tuổi này muốn rời Signal Iduna Park càng sớm càng tốt.