Tin tối (3/12): Kiatisak bắt đầu tái thiết HAG theo cách đặc biệt

Kiatisak bắt đầu tái thiết HAG theo cách đặc biệt

Do cản trở của dịch Covid-19 nên Kiatisak chưa thể sang Việt Nam vào thời điểm này. Dự kiến, "Zico Thái" sẽ chính thức ra mắt và gặp mặt các cầu thủ HAGL vào cuối tháng 12, thời điểm sắp diễn ra mùa giải mới. Vì vậy, để tối ưu hóa thời gian tập luyện cho các cầu thủ, HLV người Thái Lan đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến giữa các thành viên trong ban huấn luyện và lãnh đạo của HAGL.

Kiatisak họp trực tuyến với lãnh đạo và ban huấn luyện HAGL.

Thông qua cuộc thảo luận này, Kiatisak sẽ thông báo về ý tưởng chiến thuật cũng như giáo án tập luyện. Các trợ lý sẽ phải giám sát, báo cáo tình hình và hiệu quả của các buổi tập để từ đó, Kiatisak có phương án điều chỉnh sao cho phù hợp nhất. Về cơ bản, "Zico Thái" muốn HAGL chơi bóng ngắn, qua đó phát huy sở trường kỹ thuật của Xuân Trường, Tuấn Anh và Công Phượng.

Trong gần 1 tháng tới, Kiatisak sẽ thường xuyên trao đổi với các trợ lý và ban lãnh đạo HAGL thông buổi họp trực tuyến. Đây là cách tốt nhất để chiến lược gia trẻ người Thái Lan bắt tay vào việc tái thiết đội chủ sân Pleiku.

Neymar khiến PSG lo sốt vó

Neymar muốn chơi cùng Messi.

Sau chiến thắng 3-1 của PSG trước M.U, tiền đạo Neymar khiến đội bóng nước Pháp lo sốt vó khi tuyên bố muốn được chơi bóng cùng Messi vào năm tới. Điều này có nghĩa Neymar có thể rời PSG để trở lại Barca. Hiện tiền đạo người Brazil vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với M10.

Chelsea sẽ không bán Giroud

Giroud vừa lập kỷ lục ấn tượng ở Champions League.

Chứng kiến cú poker để đời của Olivier Giroud trong chuyến làm khách của Sevilla tại Champions League, Chelsea khẳng định sẽ không để tiền đạo người Pháp rời đi, ít nhất là tới hết mùa giải này. Theo Goal, BLĐ The Blues tin rằng kinh nghiệm của Giroud sẽ giúp ích rất nhiều khi đội bóng phải tham dự nhiều mặt trận.

Mourinho muốn có trung vệ thép của Inter Milan

Mourinho muốn gia cố hàng thủ bằng Milan Skriniar.

Theo tờ Here We Go Podcast, Tottenham sẽ phải chi 45 triệu bảng nếu muốn sở hữu chữ ký của trung vệ Milan Skriniar. HLV Jose Mourinho rất "kết" trung vệ của Inter Milan và có thể sẽ mở cuộc đàm phán với Antonio Conte.

Christian Eriksen chuẩn bị có quyết định gây sốc

Eriksen có thể chơi cho đại kình địch của Tottenham.

Theo Podcast của Transfer Window, tiền vệ Eriksen đang cân nhắc gia nhập Arsenal sau khi không được HLV Conte trọng dụng. Nếu về sân Emirates, tiền vệ người Đan Mạch sẽ gây ra sự tranh cãi lớn vì trước đó, anh đã có nhiều năm cống hiến cho Tottenham. Tại Bắc London, Arsenal và Tottenham được xem là 2 đối thủ không đội trời chung.