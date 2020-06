Tin tức 24h qua: Huấn “hoa hồng” bị công an phát lệnh truy tìm vì liên quan bán hàng đa cấp

Huấn “hoa hồng” bị công an phát lệnh truy tìm vì liên quan bán hàng đa cấp

Ngày 16/6, nguồn tin từ Công an TP.HCM cho biết, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đã phát lệnh truy tìm Bùi Xuân Huấn (tức Huấn "hoa hồng", 35 tuổi, quê Yên Bái).

Huấn “hoa hồng”

Cụ thể, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM ra thông báo truy tìm Huấn "hoa hồng" đến công an 24 quận, huyện, phòng nghiệp vụ liên quan.

Lý do: Huấn "hoa hồng" có những dấu hiệu về một số hành vi vi phạm liên quan bán hàng đa cấp, kinh doanh trên mạng xã hội...

Trước đó, tháng 9/2019, lực lượng Công an quận Bình Thạnh khi kiểm tra hành chính một tụ điểm ăn chơi trên địa bàn, phát hiện Huấn "hoa hồng" dương tính với ma túy. Sau đó, người này đã được đưa đi cai nghiện bắt buộc theo quyết định của UBND phường 22, quận Bình Thạnh.

Bùi Xuân Huấn được mọi người biết đến với biệt danh Huấn "hoa hồng" vào khoảng năm 2015 và nhanh chóng trở thành hiện tượng nhờ những hình ảnh, video ăn chơi, khoe của trên mạng xã hội.

Huấn "hoa hồng" còn thường xuyên xuất hiện livestream với nhóm "giang hồ mạng" với những cái tên nổi cộm như: Quang "Rambo" hay Khá "Bảnh"...

Bùi Thị Kim Thu đánh lén 1 bị cáo khác trong phiên xét xử vụ nữ sinh giao gà

Chiều 16/6, TAND cấp cao tại Hà Nội tiếp tục xét xử theo trình tự phúc thẩm vụ án Cao Mỹ Duyên (SN 1997, trú xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bị hiếp dâm, sát hại.

Khoảng 15h45, khi HĐXX đang xét hỏi một bị cáo khác thì tại khu vực ngồi của các bị cáo còn lại, Bùi Kim Thu (SN 1975, vợ Bùi Văn Công) bất ngờ giơ tay đánh, chửi bị cáo Lường Văn Lả (SN 1993) đang ngồi ngay bên trên trong sự ngỡ ngàng của những người có mặt tại phiên toà.

Clip: Lường Văn Lả phải đổi chỗ sau khi bị Bùi Thị Kim Thu đánh lén

Sau khi bị đánh, bất chấp Thẩm phán Bùi Xuân Trọng, Chủ toạ phiên toà đang xét hỏi đồng phạm khác, Lường Văn Lả đã đứng lên tố cáo việc bị cáo Thu đánh mình.

Vị chủ toạ phiên toà đã yêu cầu lực lượng công an có mặt tại toà nghiêm túc cảnh cáo Thu, không cho phép có sự xúc phạm đến người khác như vậy nữa.

Đáng nói, trong phiên xét xử sáng cùng ngày, Bùi Kim Thu gặp vấn đề về sức khoẻ, bị cáo khó thở và không thể đứng nghe HĐXX công bố nội dung vụ án. HĐXX đã cho phép lực lượng công an đưa Thu ra nhà tạm giữ để kiểm tra y tế, khoảng 20 phút sau, sức khoẻ ổn định thì Thu mới quay trở lại phòng xét xử.

“Đại gia vàng giả” Phúc XO bị đề nghị 10-12 năm tù

Chiều 16/6, kết thúc phần xét hỏi, đại diện VKSND TP HCM đã đề nghị hình phạt đối với bị cáo Trần Ngọc Phúc (Phúc “XO”) cùng các đồng phạm trong vụ án chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bị cáo Trần Ngọc Phúc

Bị cáo Phúc đóng vai trò chủ mưu cầm đầu khi thuê những bị cáo khác làm những việc trái pháp luật. Đại diện VKSND TP HCM đề nghị xử phạt bị cáo Phúc từ 10-12 năm tù về tội “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”. Cùng tội danh này, 7 bị cáo từng là đàn em của Phúc “XO” bị đề nghị từ 7-9 năm tù.

Em trai Phúc "XO" là Trần Ngọc Tài bị đề nghị từ 4-5 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Cùng tội danh trên, 3 bị cáo khác bị đề nghị từ 9-24 tháng tù giam. Bị cáo Nguyễn Văn Sang bị đề nghị 9-18 tháng tù giam về tội "Không tố giác tội phạm".

Trước đó, ngày 10/4/2019, Công an TP.HCM phối hợp với tổ liên ngành quận 12 kiểm tra hành chính quán karaoke, phát hiện Phúc và “đàn em” cho thuê địa điểm để nhiều người đến hát karaoke và sử dụng ma túy. Kết quả kiểm tra cho thấy 19 khách tại các phòng karaoke dương tính với ma túy.

Cơ quan chức năng khám xét nơi ở của Phúc phát hiện và thu giữ của Tài (em ruột Phúc) nhiều gói ma túy và nhiều công cụ hỗ trợ khác.

Vòi rồng khổng lồ xuất hiện ở Thanh Hóa, quầng sáng lạ quanh mặt trời ở Bà Rịa- Vũng Tàu

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện clip dài khoảng 1 phút ghi lại một trận vòi rồng rất lớn đang diễn ra trên biển. Theo thông tin chia sẻ, trận vòi rồng xảy ra tại xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa).

Những hình ảnh trong clip cho thấy, lúc xảy ra vòi rồng, bầu trời tối sầm, mây đen ngùn ngụt. Một cột nước cao hàng trăm mét xuất hiện giữa biển và hút nước lên không trung.

Clip: Vòi rồng khổng lồ ở Thanh Hóa

Sáng 16/6, ông Nguyễn Hải Năm – Chủ tịch UBND xã Ngư Lộc xác nhận vụ việc xảy ra chiều 14/6 tại vùng biển thuộc xã Ngư Lộc và không có thiệt hại về người do vòi rồng chỉ xuất hiện trên biển.

Còn tại Bà Rịa – Vũng Tàu, sáng 16/6, nhiều người đã vô cùng bất ngờ và thích thú khi chứng kiến quầng ánh sáng bao quanh mặt trời. Vòng tròn này kéo dài trong nhiều giờ và rất dễ quan sát trong điều kiện trời không nhiều mây.

Hình ảnh một người khác chụp tại TP Bà Rịa

Đây được gọi là hào quang hay còn gọi là "quầng mặt trời" - một hiện tượng quang học tự nhiên nhưng hiếm thấy, xảy ra khi ánh sáng bị khúc xạ nhiều lần theo góc 22 độ. Hiện tượng này từng xuất hiện tại Việt Nam.

Ủy ban Tư pháp họp bàn về vụ Hồ Duy Hải

Sáng nay, 16/6, Ủy ban Tư pháp (UBTP) của Quốc hội họp phiên toàn thể để nghe về vụ án Hồ Duy Hải. Cuộc họp bắt đầu lúc 8h tại phòng họp Tân Trào, thuộc tòa Nhà Quốc hội.

Hồ Duy Hải và bưu điện Cầu Voi (ảnh nhỏ). Ảnh tư liệu

Tại cuộc họp, các thành viên của Ủy ban Tư pháp đã xem xét lại các vấn đề của vụ án, từ điều tra, truy tố đến xét xử, đặc biệt là quyết định giám đốc thẩm hồi tháng 5/2020 vừa qua của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao.

Đối với phán quyết giám đốc thẩm vụ Hồ Duy Hải nói trên, Ủy ban Tư pháp đã thảo luận về tính đúng đắn, tính phù hợp pháp luật.

Phiên họp của Ủy ban Tư pháp diễn ra sau khi có kiến nghị của gia đình Hồ Duy Hải, của các Đại biểu Quốc hội như Lưu Bình Nhưỡng, Lê Thanh Vân, Trương Trọng Nghĩa và Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng. Đặc biệt, Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng kiến nghị mở phiên họp toàn thể. Điều này cũng phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Tư pháp.

Sau phiên họp, Ủy ban Tư pháp sẽ có báo cáo gửi các cấp có thẩm quyền.