Tin tức 24h qua: Dũng “cam”- kẻ hành hạ dã man bé ở Campuchia bằng roi điện tử vong

Dũng “cam” - kẻ hành hạ dã man bé ở Campuchia bằng roi điện tử vong

Ngày 18/9, thông tin từ luật sư Đặng Trường Thanh (Đoàn Luật sư TP.HCM) và gia đình bị can Nguyễn Thành Dũng (tức Dũng “cam”) cho biết Dũng vừa qua đời tại An Giang sau thời gian dài được tại ngoại để chữa bệnh.

Dũng là bị can trong vụ án hành hạ bé So Sao (A Sai, ba tuổi) ở Campuchia gây chấn động dư luận xảy ra hồi năm 2016. Việc bị can Dũng đã chết xem như vụ án từng gây rúng động ở Việt Nam và Campuchia tạm khép lại sau rất nhiều thủ tục về tư pháp giữa hai nước.

Dũng “cam” khi đầu thú tại công an.( Ảnh tư liệu của công an)

Trước đó, tháng 5/2017, VKSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố Dũng và chuyển hồ sơ sang tòa án. Sau khi trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, TAND TP.HCM đã hai lần dự kiến đưa vụ án ra xét xử nhưng đều phải tạm hoãn.

Ngày 1/3/2019, TAND TP.HCM đã ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dũng. Theo đó, Dũng được phép ở nơi cư trú tại phường Bình Đức, TP Long Xuyên, An Giang để chữa trị do tình trạng bệnh rất nặng.

Trước khi cho Dũng tại ngoại để chữa bệnh nan y, tháng 11-2018, TAND TP.HCM đã có công văn gửi Bộ Tư pháp Campuchia yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự. Cụ thể là nhờ triệu tập ông Khuon So và bà Neng Srey Chin có mặt tại Việt Nam để tham gia phiên tòa nhưng sau đó vẫn chưa nhận được phản hồi.

Xôn xao thông tin rắn không bán được cho Trung Quốc, đem thả khắp làng

Một tài khoản facebook đăng tải hình ảnh 1 con chó bị con rắn cắn chết với thông tin: “Mời các anh nào thích rắn, trứng rắn… Về ngay Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ…”. Tiếp đó, một có comment ở phía dưới cho hay, người dân không bán được rắn cho Trung Quốc nên đã thả ra cắn chết chó.

Sáng 19/9 lãnh đạo UBND xã Phụng Thượng (huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội) đã phủ nhận thông tin trên.

Một số hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội

Theo vị lãnh đạo này, trên địa bàn có một số hộ dân được cấp phép nuôi nhốt rắn. Hơn nữa, giá rắn trên thị trường hiện nay khoảng 500 - 700 nghìn đồng/kg rắn. Vì vậy, không thể có chuyện người dân không bán được rắn rồi thả…

Cả trăm con cá heo bất ngờ chao lượn trên vùng biển Phú Yên

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip có thời lượng hơn 10 phút ghi lại hình ảnh đàn cá heo chao lượn bên cạnh một tàu du lịch đang đưa du khách đến tham quan vùng biển hòn Lao Mái Nhà, xã An Hòa Hải, huyện Tuy An (Phú Yên).

Đàn cá heo đang chao lượn trên vùng biển cạnh hòn Lao Mái Nhà. Ảnh : Bùi Ngọc Lương

Theo người quay đoạn clip, ông Nguyễn Hoàng Minh Nhã, trú ở TP Tuy Hòa (Phú Yên), khoảng 9h sáng 12/9, trong lúc ông và 6 người bạn đang đi trên tàu du lịch ra vùng biển hòn Lao Mái Nhà để câu cá, ngắm cảnh thì đàn cá heo ước tính cả trăm con bất ngờ xuất hiện gần bờ trong điều kiện tiết trời nắng ấm, gió nhẹ, biển êm ả và trong xanh.

Đàn cá bám theo tàu du lịch chao lượn hình vòng cung trên mặt biển trông rất kỳ thú. Để bảo vệ đàn cá heo không bị thương tích nếu va vào đá hoặc bị mắc cạn, ông Bùi Ngọc Lương điều khiển tàu du lịch hướng mũi lái ra xa với tốc độ chậm để đàn cá heo bám theo chao lượn.

Chi cục trưởng Chi cục thủy sản Phú Yên – ông Đào Quang Minh cho biết, ở những nơi khác ven biển Việt Nam đã từng xuất hiện cá heo bơi lượn gần bờ, riêng ở Phú Yên là trường hợp hiếm thấy với số lượng cá heo khá nhiều và khỏe mạnh.

Hoàn lưu bão gây mưa và không khí lạnh, Hà Nội có nguy cơ ngập úng

Do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 5 kết hợp với không khí lạnh khiến nhiều nơi tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to.

Khu vực Hà Nội, ngày và đêm nay (19/9), có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-100mm/24h, có nơi trên 100mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo nhiều tuyến phố nội thành ngập úng do mưa lớn liên tiếp trong nhiều giờ hôm nay, 19/9. (Ảnh minh họa)

Dự báo trong 3-4 giờ tới, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20mm đến 40mm, có nơi trên 50mm.

Cảnh báo đợt mưa này có khả năng sẽ gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành từ 0,1m đến 0,3m.

Từ đêm mai (20/9), mưa ở các khu vực trên giảm dần.