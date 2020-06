Tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày hôm nay 13/6/2020

Hiện trường vụ tai nạn.

Cập nhật tin tai nạn giao thông mới nhất trong ngày trên cả nước. Tình hình giao thông, kiểm tra nồng độ cồn, xử lý nghiêm các vi phạm:

Ô tô lao vào chợ, 5 người tử vong, người bị thương nằm la liệt

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 6h sáng 13/6 tại chợ 312 trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Đắk R’La, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

Ông Trần Văn Thương, Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil, cho biết nguyên nhân ban đầu là xe tải nổ lốp rồi tông vào phương tiện khác. Chưa dừng lại, xe này tiếp tục lao vào nhiều xe máy cùng các tiểu thương đang buôn bán tại chợ rồi lật ngang.

Vụ tại nạn khiến 3 người chết tại chỗ, 8 người bị thương. Tại hiện trường, nhiều nạn nhân nằm la liệt dưới đất. Xe tải lật ngang đè nhiều xe máy và người dân.

“Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ người bị thương đi cấp cứu và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn”, lãnh đạo xã Đắk R’La nói.

Đến 9h, ông Võ Văn Hùm, Giám đốc Sở GTVT Đắk Nông, cho biết có thêm 2 nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Đại diện Khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết đơn vị vừa tiếp nhận các nạn nhân trong vụ xe tải lao vào chợ. Các nạn nhân bị thương nặng đang được bác sĩ cấp cứu.

Bị xe container tông, người phụ nữ đi xe máy tử vong tại chỗ



Hiện trường vụ tai nạn khiến chị H. tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 11h00 ngày 12/6, trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, đoạn qua phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe máy mang BKS: 67K1 - 260.22 do chị Huỳnh Thị Lệ H. (SN 1974, quê An Giang) điều khiển lưu thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn theo hướng thành phố Thủ Dầu Một - vòng xoay An Phú. Khi đến địa điểm trên thì bị xe container BKS: 51C - 430.96 (chưa rõ danh tính tài xế) chạy cùng chiều tông trúng.

Vụ tai nạn khiến chị H. cùng phương tiện bị hất văng lên vỉa hè, nạn nhân tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe container dừng cách chiếc xe máy hơn 30m. Bước đầu xác định, chiếc container đã lấn làn, chạy không đúng phần đường quy định dẫn tới tai nạn. Xem chi tiết tại đây

Tông thẳng xe tải cẩu, 1 người tử vong tại chỗ, 1 người nguy kịch

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Bình Phước

Vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra vào sáng 12/6, trên tuyến ĐT741, đoạn qua thôn Tân Bình, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước khiến 2 người thương vong.

Theo đó, vào khoảng 9h30, xe máy mang BKS: 79K1 - 6606 do anh Đặng Trường Vũ (SN 1996, trú tại xã Bù Nho) điều khiển, chở phía sau một nam thanh niên (chưa rõ tên tuổi), lưu thông trên tuyến ĐT741 theo hướng TP.HCM - thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước. Khi đến địa điểm trên bất ngờ tông thẳng vào hông ô tô tải cẩu BKS: 93C - 114.83 do tài xế Lê Minh Thảo (SN 1993, quê ở tỉnh Gia Lai) cầm lái chạy cùng chiều và đang rẽ trái.

Vụ tai nạn khiến anh Vũ tử vong tại chỗ, nam thanh niên ngồi sau bị thương nặng được người dân đưa tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm cạnh xe máy đang găm chặt vào ô tô tải. Xem chi tiết tại đây

CSGT truy bắt xe gây tai nạn bỏ chạy, phát hiện ma túy, thuốc lá lậu

Hiện trường vụ việc

Ngày 12/6, Đội CSGT An Sương thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ, Đường sắt – Công an TP.HCM đã bàn giao tài xế Danh Hoàng (27 tuổi, ngụ tỉnh Long An) cho Công an huyện Hóc Môn để điều tra theo thẩm quyền.

Khoảng 7h30 sáng cùng ngày, Hoàng lái ô tô 4 chỗ mang BKS tỉnh Đồng Nai lưu thông trên QL1 hướng từ Ngã tư An Sương Vòng xoay An Lạc. Khi đến giao lộ QL1 - Phan Văn Hớn, huyện Hóc Môn thì tông vào đuôi 1 ô tô khác đang dừng chờ đèn đỏ. Sau khi gây tai nạn, xe này không dừng lại mà quay đầu bỏ chạy nên CSGT đang làm nhiệm vụ truy đuổi và chặn được ô tô.

Kiểm tra trong ô tô, công an phát hiện bên trong chứa gần 6.000 gói thuốc lá lậu, 1 túi nilon nghi là ma túy.

Video: Xe tải lao vào chợ tông chết 5 người, người bị thương la liệt.