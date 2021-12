Tin vui: Trung Quốc tuyên bố tìm thấy kháng thể vô hiệu hóa tất cả biến thể của Covid-19

Các nhà khoa học đang chạy đua thời gian để nghiên cứu vaccine kháng lại siêu biến chủng Omicron.

Các nhà khoa học Trung Quốc tuyên bố đã phân lập được một loại kháng thể có thể vô hiệu hóa tất cả các chủng Covid-19, tham khảo cả các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm và các thí nghiệm được thực hiện trên một sinh vật sống.



Trong một nghiên cứu được công bố ngày 30/11, các nhà khoa học Trung Quốc từ nhiều tổ chức khác nhau, bao gồm Đại học Tôn Trung Sơn ở Quảng Châu và Đại học Chiết Giang ở Hàng Châu, cho rằng họ có thể có thuốc "chữa bách bệnh" cho đại dịch Covid-19.

Các tác giả tuyên bố rằng kháng thể đơn dòng 35B5 đã được thực hiện trong cả nghiên cứu in vitro (thí nghiệm trong phòng thí nghiệm hoặc ống nghiệm) và in vivo (thực hiện trên cơ thể sống) để vô hiệu hóa virus corona gốc (không có đột biến) cũng như các biến thể cần quan tâm (VÓC). Các thử nghiệm in vivo được thực hiện trên chuột nhân bản.

Các nhà khoa học lưu ý rằng kháng thể này cũng hoạt động trên biến thể Delta đột biến cao, là nguyên nhân gây ra các làn sóng lây nhiễm chết người trên khắp thế giới kể từ khi nó xuất hiện lần đầu ở Ấn Độ vào đầu năm nay.

Nghiên cứu giải thích: "35B5 vô hiệu hóa SARS-CoV-2 gây đại dịch Covid-19 bằng cách nhắm mục tiêu vào một epitope duy nhất (một phần của phân tử kháng nguyên mà kháng thể tự gắn vào) để tránh các vị trí đột biến phổ biến. Nói cách khác, 35B5 nhắm vào một phần duy nhất của virus không thay đổi trong quá trình đột biến.

Bằng cách nhắm mục tiêu vào một phần của virus không bị ảnh hưởng bởi các đột biến được xác định trong các VOC lưu hành, kháng thể 35B5 đã chứng minh khả năng cho "hiệu quả trung hòa toàn diện" trên nhiều chủng. Các nhà khoa học cho rằng những phát hiện này có thể được "khai thác cho việc chế tạo vắc-xin SARS-CoV-2 hiệu quả ngừa Covid-19."

Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng một phần của kháng nguyên được nhắm mục tiêu bởi kháng thể 35B5 cũng có trong biến thể Omicron.

Nghiên cứu được đánh giá có giá trị đặc biệt trong bối cảnh sự lan rộng của siêu biến chủng Omicron, một biến chủng mới có khả năng đột biến cao. Các nhà lãnh đạo và các nhà khoa học trên khắp thế giới lo ngại virus đột biến có thể né tránh khả năng miễn dịch do vắc-xin gây ra và khả năng miễn dịch đạt được từ lần nhiễm bệnh trước đó.