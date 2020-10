Tin xe (10/10): VinFast Lux A2.0 vượt Toyota Camry, xe SH kích cầu giá vẫn cao ngất

VinFast Lux A2.0 vượt Toyota Camry

Theo đó, trong tháng 9 vừa qua, VinFast đã bán được 1.515 xe Fadil, 804 xe Lux A2.0 và 1.307 xe Lux SA2.0, đạt mức doanh số kỷ lục 3.684 xe ô tô bán ra thị trường. Đây là số lượng xe bán ra trong một tháng cao nhất từ trước đến nay của VinFast.

Với 804 xe bán ra, VinFast Lux A2.0 đã vượt qua đối thủ Toyota Camry với 520 xe. Đồng thời trở thành mẫu xe bán chạy nhất phân khúc sedan hạng D trong tháng 9/2020

Tương tự VinFast Lux A2.0, VinFast Fadil với doanh số 1.515 xe cũng bỏ xa đối thủ xếp thứ 2 là Hyundai Grand i10. với 1286 xe

Xe Honda SH kích cầu nhưng đại lý vẫn bán giá cao ngất ngưởng

Tại một đại lý Honda ở TP.HCM, SH 125i có giá cho 2 phiên bản CBS và ABS lần lượt là 79,5 triệu và 87,7 triệu đồng. Mức giá của 2 phiên bản tương tự trên SH 150i là 98,6 triệu và 112 triệu đồng.

Tại Hà Nội, mức giá của SH 125i cao hơn TP.HCM đôi chút. Cụ thể, mẫu tay ga cao cấp của Honda có giá bán với giá 80,5 triệu cho bản SH 125i CBS và 90,3 triệu đồng cho bản SH 125i ABS. Hai phiên bản SH 150i CBS và ABS có giá lần lượt là 96 triệu và 107,6 triệu đồng.

Dù giảm giá khá sâu, SH vẫn được bán trên mức giá đề xuất từ 8 đến 16 triệu đồng. Mức giá chênh lệch vẫn còn lớn, nhưng đây là lần hiếm hoi Honda SH giảm giá sâu. Đỉnh điểm, Honda SH bị đội giá đến hơn 30 triệu đồng.

Subaru Forester giảm giá kỷ lục tại Việt Nam

Giá xe Subaru Forester từ ngày 1/10/2020 của phiên bản Forester i-L ở mức 899 triệu đồng. Mức giá này đã giảm 229 triệu đồng so với giá niêm yết. Đồng thời đây cũng là mức giá thấp kỷ lục của mẫu xe này kể từ trước tới nay tại thị trường Việt Nam.

Bên cạnh đó, giá bán lẻ mới của phiên bản Forester i-S ở mức 1,029 tỷ đồng, giảm 189 triệu đồng so với giá niêm yết. Phiên bản Forester i-S EyeSight cũng được giảm tới 109 triệu đồng so với giá niêm yết khiến giá xe hiện chỉ còn ở mức 1,179 tỷ đồng.

Siêu thuyền buồm chạy bằng sức gió chuyển hàng đáng nể

Một siêu thuyền buồm chạy bằng sức gió có thể thay đổi cách chúng ta vận chuyển hàng hóa, giảm lượng khí thải carbon liên quan đến năng lượng truyền thống mà vẫn đang được sử dụng bởi 90% các nhà sản xuất. Wallenius Marine OceanBird là một con tàu concept, kích thước đủ lớn có thể chở 7000 chiếc ô tô cùng lúc và chạy hoàn toàn bằng sức gió.

Mẫu concept OceanBird của Wallenius Marine có 5 "cánh buồm" giống cánh máy bay hoặc cánh quạt máy bay trực thăng, sử dụng luồng không khí thổi tới ở các tốc độ khác nhau để kéo con thuyền về phía trước. Hiện tại, nó có thể đạt vận tốc 10 hải lý/giờ (18,52 km/h) và sẽ thực hiện chuyến đi xuyên Đại Tây Dương trong 12 ngày so với 8 ngày trên một con tàu chở hàng chạy bằng nhiên liệu hóa thạch thông thường.