Tin xe (19/10): Ưu đãi lớn cho khách mua BMW, KIA Stonic ra mắt với giá siêu hấp dẫn

Thaco ưu đãi 100% phí trước bạ cho xe BMW

Nhằm kích cầu cũng như tri ân khách hàng, Thaco mới đây đã tung chương trình ưu đãi 100% phí trước bạ. Chương trình có hiệu lực từ đây đến hết năm 2020, trong đó khách hàng sẽ được tặng 100% phí trước bạ khi mua xe BMW. Tổng giá trị ưu đãi lên đến 375 triệu đồng.

Những mẫu xe nằm trong chương trình ưu đãi bao gồm BMW 218i Gran Tourer 7 chỗ, hai mẫu sedan hạng sang BMW 5 Series và BMW 7 Series. Ngoài ra các mẫu xe thuộc dòng BMW X Series cũng được hưởng ưu đãi gồm: BMW X1, BMW X2 và BMW X6. Cùng với đó là chương trình bảo dưỡng lưu động cho các khách hàng ở những khu vực chưa có xưởng dịch vụ BMW chính hãng, giúp khách hàng chăm sóc cho chiếc xe của mình một cách thuận tiện nhất.

Benelli TNT 125 2020 về Việt Nam với giá siêu ngon

Mẫu xe côn tay cỡ nhỏ 125 phân khối Benelli TNT 125 phiên bản 2020 mới đây đã chính thức về Việt Nam. Với nhiều cải tiến giúp chiếc xe mạnh mẽ và nhìn thể thao hơn rất nhiều. Benelli TNT 125 2020 được trang bị khối động cơ xy-lanh đơn SOHC, 4 van, làm mát bằng dung dịch, dung tích 134.7 phân khối, sản sinh công suất tối đa 13 mã lực tại 9.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10.8 Nm tại 7.000 vòng/phút, đi kèm với hộp số 5 cấp, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4.

Benelli TNT 125 2020 sẽ là đối thủ đáng gờm với Honda MSX và Kawasaki Z125 khi chiếc xe này chỉ có giá khoảng 45 triệu (đã bao gồm VAT).

KIA Stonic 2021 ra mắt với giá chỉ từ 350 triệu đồng

KIA mới đây đã cho ra mắt KIA Stonic 2021 tại Philippines, đây là chiếc xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc. KIA Stonic 2021 có 3 phiên bản với giá lần lượt là: bản LX MT giá 735.000 Peso (~354 triệu VND), bản LX AT giá 835.000 Peso (~ 402 triệu VND) và bản EX AT với giá 925.000 Peso (~445 triệu VND).

KIA Stonic 2021 có nhiều nét thiết kế khá tương đồng với KIA Seltos. Tổng thể ngoại hình cơ bắp và khỏe khoắn, từng nhận được nhiều giải thưởng quốc tế về thiết kế như của Red Dot và iF Design. Động cơ của xe là động cơ xăng 4 xi-lanh thẳng hàng, hút khí tự nhiên, dung tích 1.4L, sản sinh công suất tối đa 100 mã lực và mô-men xoắn cực đại 132 Nm cùng hộp số tự động 6 cấp.

Ford Everest ra phiên bản mới tại Việt Nam

Theo thông tin từ nhiều đại lý của Ford thì Ford Everest phiên bản mới sắp ra mắt tại Việt Nam trong dịp cuối năm nay. Phiên bản mới này sẽ là bản Sport với ngoại hình thể thao. Cũng theo thông tin từ người bán, sẽ có 3 bản mới của Everest, gồm Trend 1 cầu, Sport 1 cầu và Sport 2 cầu.

Nhiều khả năng Ford Everest mới không có quá nhiều thay đổi về ngoại hình cũng như động cơ mà tập trung cung cấp thêm trang bị và thay đổi một chút để chiếc xe thể thao hơn. Cũng theo giới thạo tin thì Ford Everest phiên bản mới sex có giá dao động ở giữa khoảng từ 999 triệu đến 1,399 tỷ đồng.