Tin xe (26/8): Toyota sản xuất siêu xe, giống hệt mẫu xe đua công thức F1

Toyota cũng sản xuất siêu xe, giống hệt mẫu xe đua F1

Theo những thông số trên bằng sáng chế này, bản thiết kế mà Toyota đăng kí được cho là có liên quan đến GR Super Sport - mẫu siêu xe mạnh gần 1.000 mã lực.

Bản thiết kế ấn tượng của Toyota.

Hãng xe Nhật Bản đã đăng kí bằng sáng chế cho bộ phận mui kiêm cửa xe mở lên cao của mẫu siêu xe này với Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ (USPTO). Đi cùng với đó là phần bệ cửa bên trái thân xe được hạ thấp, cho phép người lái có thể ra vào cabin đơn một cách dễ dàng.

Thiết kế này hoàn toàn trùng khớp với mẫu xe concept Toyota GR Super Sport từng được giới thiệu hồi tháng 6 năm ngoái. GR Super Sport có khoang lái dành riêng cho 1 người ngồi, tương tự các mẫu xe đua F1 hiện hành.

Honda rút quân ở Anh quay về Nhật

Khi Vương quốc Anh chuẩn bị rời Liên minh châu Âu (EU), chính phủ Anh và Nhật Bản đang trong giai đoạn đàm phán cuối cùng về việc chấm dứt thuế quan ô tô. Trước tình hình này, Honda đã có kế hoạch tăng cường sử dụng các nhà máy trong nước để đón đầu làn sóng giảm thuế này.

Một chiếc Civic lăn bánh dọc theo dây chuyền sản xuất tại nhà máy Swindon ở Anh (Ảnh: Honda).

Theo đó, Honda sẽ tiếp tục sản xuất mẫu Civic tại nhà máy Yorii (Đông bắc thành phố Tokyo) từ năm sau. Ngoài ra, Anh Quốc và Nhật Bản cũng đang tìm cách giảm thuế nhập khẩu xuống 0% vào năm 2026, đây là một điều kiện thuận lợi cho Honda trong giai đoạn hậu Brexit.

Bentley bắt đầu sản xuất siêu xe phiên bản giới hạn 15 chiếc

Nhằm kỷ niệm kỷ lục ở Pikes Peak International Hill Climb năm 2019, Bentley đã cho sản xuất phiên bản Pikes Peak Continental GT giới hạn.