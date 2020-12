Tin xe HOT tuần qua: Lộ diện mẫu ô tô mới của tỉ phú Phạm Nhật Vượng

VinFast hợp tác cùng Sơn Tùng M-TP

Impes và Ludo phiên bản đặc biệt là sự kết hợp đỉnh cao giữa VinFast và M-TP Entertainment, sở hữu trọn vẹn những tính năng tối ưu của xe điện VinFast cùng dấu ấn và phong cách khác biệt của nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP.



Mang dấu ấn và phong cách khác biệt của nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP, Impes Milky Sky và Ludo Mint To Be là nguồn cảm hứng cho thế hệ người Việt trẻ về lựa chọn tiêu dùng thông minh, bảo vệ môi trường, đồng thời thể hiện cá tính.

Doanh số Honda giảm mạnh

Tháng 11 vừa qua, Honda Việt Nam bán ra với 191.416 xe máy các loại, tăng 7% so với tháng trước, giảm 10% so với cùng kỳ năm 2019 (11-2019 đạt 230.288 xe). Như vậy, doanh số xe máy tháng 11 năm nay giảm 38.872 xe so với tháng 11 năm ngoái.





Trong các sản phẩm xe máy, dòng xe số tiêu thụ tốt nhất có Wave Alpha với doanh số 30.409 xe, chiếm 16%. Ở dòng xe tay ga có Vision tiêu thụ nhiều nhất với 42.444 xe, chiếm 22% tổng doanh số bán xe máy của liên doanh.

Suzuki Ertiga số tự động giảm kỷ lục gần 100 triệu

Theo thông tin người dùng đăng tải nguồn hàng từ đại lý đang bán mẫu xe Suzuki Ertiga Limited với giá 465 triệu đồng. Xe bán ra đều còn mới 100%, sản xuất 2020, nhưng chỉ còn 2 màu Bạc và Trắng. Người mua được hỗ trợ giao xe tận nhà trên toàn quốc.

Ertiga Limited hiện tại không còn xuất hiện trên website chính thức, và nhiều khả năng đã bị Suzuki Việt Nam khai tử. Trong khi đó, 2 phiên bản MT và Sport cũng đang được bán với giá thấp hơn giá niêm yết 40-60 triệu đồng. Có thể nói, đây là đợt Suzuki Ertiga có giá bán thấp nhất từ trước đến nay.

Lộ diện tên gọi của 8 mẫu xe VinFast mới, có thể bán sang cả Mỹ

Mới đây, thông tin VinFast được cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp cho hàng loạt mẫu xe mới đã nhận được sự quan tâm. Tuy nhiên, hãng xe Việt Nam thực tế cũng sở hữu nhiều nhãn hiệu được cho sẽ là tên của các sản phẩm ôtô sắp ra mắt trong thời gian tới.

Cụ thể, dựa trên thông tin đăng ký bản quyền của VinFast tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam, 8 cái tên mới cho các mẫu xe ô tô chuẩn bị được trình làng bao gồm: VinFast ePremium S, VinFast Premium S, VinFast ePremium V, VinFast Premium V, VinFast eLux S, VinFast Lux S, VinFast eLux V, và VinFast Lux V.

Toyota Vios 2021 sắp về Việt Nam, dự kiến ra mắt đầu năm sau

Thông tin về sự hiện diện của Toyota Vios 2021 tại thị trường Việt Nam nhận được nhiều sự quan tâm, bởi đây là dòng xe ưa thích của người tiêu dùng trong nước, đặc biệt là giới kinh doanh dịch vụ vận tải.

dòng xe Vios 2021 sắp về Việt Nam trong quý 1/2020. Hiện tại, chưa có nhiều thông tin về Toyota Vios 2021 bán tại Việt Nam, nhưng có một vài điểm có thể chắc chắn rằng, xe sẽ được thay đổi thiết kế và trang bị, điều chỉnh giá bán và tiếp tục lắp ráp trong nước. Không giống như một số dòng xe khác của Toyota ra mắt trong năm nay, Vios 2021 về Việt Nam khá muộn. Xe được giới thiệu lần đầu tiên vào tháng 7 tại Philippines, rồi tiếp đến Thái Lan và Malaysia.