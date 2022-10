“Tina Dương”gây bão mạng và chiêu thuê xe tự lái rồi đem bán ra sao?

Chiếc xe VINFAST LUX A2.0, Tina Dương thuê tự lái rồi mang bán cho người khác được định giá hơn 774 triệu đồng.



Trước đó, trao đổi với Dân Việt, thượng tá Trần Long Khánh - Trưởng Công an TP. Phan Thiết cho biết, ngày 2/10 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết, đã đưa xe VINFAST LUX A2.0 51H-242.74 từ tỉnh Ninh Bình - về TP Phan Thiết để định giá.

Hội đồng định giá đã kết luận chiếc ô tô trên trị giá hơn 774 triệu đồng. Từ những căn cứ trên, sau khi xác định có hành vi tội phạm, Công an TP.Phan Thiết đã khởi tố vụ án để điều tra.

Theo Công an TP.Phan Thiết, lý do chuyển hồ sơ vụ án lên Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Thuận) để tiếp tục điều tra là do số tiền tang vật vượt quá quy định điều tra của Công an TP.Phan Thiết.