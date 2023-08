Trong báo cáo ngày 8/8 của Tình báo Quốc phòng Anh về cuộc chiến Nga-Ukraine, cơ quan này cho biết, cuối tuần qua Tổng thống Putin đã ký luật cho phép trang bị cho Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga bằng vũ khí hạng nặng, gồm pháo và trực thăng tấn công.



Vệ binh Quốc gia Nga. Ảnh: Pravda.ua.

Tình báo Anh mô tả Rosgvardia là “một tổ chức lớn với khoảng 200.000 nhân sự chiến tuyến”, được thành lập từ năm 2016, đứng đầu là Viktor Zolotov, cựu cận vệ của ông Putin.

Đây là một dấu hiệu cho thấy tầm quan trọng gia tăng của lực lượng này với an ninh của chinh quyền của Tổng thống Nga Putin - tình báo Anh cho biết. Họ lưu ý quyết định được đưa ra sau cuộc binh biến cách đây một tháng của Công ty quân sự tư nhân Wagner (PMC).

Lãnh đạo Rosgvardia Viktor Zolotov đã nói rằng lực lượng của ông hoạt động "xuất sắc" trong cuộc binh biến - tình báo Anh cho biết, song “không có bằng chứng nào cho thấy Rosgvardia đã thực hiện bất kỳ hành động hiệu quả nào chống lại Wagner, mặc dù đây chính là một dạng nguy cơ an ninh nội bộ mà tổ chức này được thành lập để đối phó”.

“Qua việc Zolotov trước đây đã gợi ý rằng các thiết bị hạng nặng nên bao gồm pháo binh và máy bay trực thăng tấn công, động thái này cho thấy Điện Kremlin đang tăng gấp đôi nguồn cung cấp cho Rosgvardia với tư cách là một trong những tổ chức chủ chốt để đảm bảo an ninh của chế độ" - báo cáo của tình báo Anh lưu ý.

Rosgvardia được coi là “quân đội riêng” của ông Putin và không liên quan chính thức đến quân đội Nga. Họ báo cáo trực tiếp với nhà lãnh đạo Điện Kremlin. Theo sắc lệnh thành lập đã được tổng thống ký, lực lượng này tồn tại để “đảm bảo an ninh quốc gia và an ninh công cộng, bảo vệ các quyền và tự do của người dân”.

Vệ binh Quốc gia Nga cũng hoạt động tích cực ở Ukraine, trong đó liên quan cả đến việc Nga sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine ở miền đông và miền nam đất nước này hồi tháng 9/2022.

Rosgvardia đã tham gia vào việc trực cầu dân ý ở 4 vùng này. Theo đánh giá của Tình báo Quốc phòng Anh khi đó, lực lượng này có vai trò quan trọng cả trong chiến đấu và an ninh hậu phương”.

Nga chưa đưa ra bình luận gì về thông tin của tình báo Anh.