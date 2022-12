Tình báo Ukraine phát hiện động thái kiên quyết của Iran đối với Nga

Kyrylo Budanov, Giám đốc Tình báo Quốc phòng của Ukraine.

Cho đến nay, Iran vẫn từ chối hỗ trợ Nga phát triển tên lửa đạn đạo, điều mà các quan chức Ukraine trước đó đã bày tỏ lo ngại.



Kyrylo Budanov, Giám đốc Tình báo Quốc phòng của Ukraine, trong một cuộc phỏng vấn với The New York Times nói rằng: "Iran không vội vàng làm điều này, vì những lý do dễ hiểu, bởi vì ngay sau khi Nga bắn những tên lửa đầu tiên, áp lực trừng phạt sẽ tăng lên".

Đồng thời, theo một hợp đồng được ký vào mùa hè, Nga đã mua 1700 máy bay không người lái kamikaze Shahed từ Iran. Các UAV được chuyển giao theo lô.

Budanov lưu ý rằng cho đến nay, Nga đã phóng khoảng 540 máy bay không người lái như vậy, tiến hành các cuộc tấn công chiến thuật dọc theo tiền tuyến, vào các nhà máy điện, tháp truyền tải điện và trạm biến áp.

Hầu hết các loại này đều bị bắn hạ trước khi đến được mục tiêu. Tuy nhiên, chi phí sản xuất UAV cũng rẻ.

Theo Budanov, Iran phải tốn 7.000 USD để sản xuất một UAV như vậy, mặc dù đến nay vẫn không biết chính xác số tiền Nga thực sự trả cho Iran để mua những vũ khí này.